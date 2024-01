Mẹ khóc ngất bên giường hồi sức: "Cứu con, tôi bán mạng mình cũng được"

Những ngày đầu năm 2024, người người, nhà nhà vui vẻ tụ họp gia đình, háo hức chờ đếm ngược đến Tết Nguyên đán. Vậy nhưng, cô Trần Thị Tiến Lực (52 tuổi, quê Đắk Nông) không còn tâm trạng nghĩ về Tết nữa.

Chồng mới mổ thận, con trai lại nguy kịch

Chỉ trong vòng một năm, tai họa liên tục giáng xuống gia đình cô Lực. Chồng cô vừa trải qua ca mổ thận, còn đang ở giai đoạn hồi phục vết thương, trong khi con trai lớn vì bạo bệnh phải tiến hành phẫu thuật não. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, bi kịch lại tiếp diễn với người con trai Võ Đức Nhựt (23 tuổi), bởi một tai nạn nghiêm trọng.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn con trên giường bệnh, cô Lực kể, hôm đó là một buổi chiều chập choạng giữa tháng 11, trời đổ mưa tầm tã. Con trai đang trên đường đi làm về thì xe máy va phải đá, té xuống đường.

"Tôi gọi nó hoài không được. Khi gọi cho con dâu thì được báo tin con trai tôi đã đi cấp cứu rồi. Lúc chạy vào viện, tôi thấy tai và miệng nó chảy đầy máu...", cô Lực vừa kể, vừa khóc.

Sau 2 đêm cấp cứu tại Bệnh viện ở Đắk Lắk, Vọ Đức Nhựt được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nhiễm trùng phổi nặng. Thêm 10 ngày điều trị tích cực, nam bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Đến ngày 23/11/2023, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) để điều trị phục hồi, trong tình trạng vẫn còn hôn mê sâu, hay lên cơn co giật và sốt cao.

Bác sĩ Phạm Quốc Khanh, khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, đến nay tri giác bệnh nhân vẫn chưa cải thiện. Bệnh nhân còn xuất hiện thêm các biến chứng tổn thương não như động kinh và hội chứng mất muối do não.

"Trường hợp động kinh của bệnh nhân khó kiểm soát, hiện tại vẫn tiếp tục điều trị bằng thuốc. Tiên lượng có thể điều trị lâu dài. Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn", bác sĩ Khanh chia sẻ.

"Cứu được con, tôi bán mạng mình cũng được"

Chứng kiến con từ một chàng trai khỏe mạnh, là trụ cột gia đình, giờ chỉ nằm một chỗ, chân tay buông thõng không cảm giác, ai nói gì cũng không nghe, ruột gan người mẹ như đau thắt.

Mỗi ngày tranh thủ thời gian thăm bệnh, người mẹ lại đến cạnh bên cầm tay, cố đánh thức con trong vô vọng: "Nhựt ơi dậy đi con, dậy về với gia đình, với vợ con đi Nhựt…".

Rồi người mẹ lại nghẹn giọng kể, Nhựt mới lập gia đình không lâu, con gái đầu lòng chỉ 18 tháng tuổi. Từ ngày chồng gặp nạn, con dâu cũng như cô, luôn túc trực tại bệnh viện, mong ngóng từng cử động của con trai. Và cũng chính vì vậy, cháu nội cô Lực đang phải xa vòng tay che chở của cha mẹ.

Nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của chồng, chị Vi Thị Ngọc Linh cho biết, từ ngày chồng lâm nạn, con gái 18 tháng tuổi của chị cũng phải cai sữa đột ngột.

"Vợ chồng em thuê trọ ra riêng sau khi cưới, công việc đi hái cà phê thường ngày chỉ đủ lo bỉm sữa cho con. Những ngày qua, em phải để con ở nhà ngoại. Giờ em chỉ mong chồng em tỉnh lại, về nhà với mẹ con em…", chị Linh nghẹn ngào nói.

Từ ngày anh Nhựt lâm nguy, cô Lực đã khốn khó lại càng thêm kiệt quệ. Bán sạch tài sản để có số tiền đóng viện phí hơn 100 triệu đồng, hiện tại, gia đình cô chỉ còn có căn nhà và hai con bò đã vay tiền nhà nước mua trước đó.

"Cái gì bán được trong nhà, tôi cũng bán hết rồi, và cũng đi vay mượn khắp nơi. Con tôi mới 23 tuổi, giờ mang về chẳng khác nào "chôn sống" nó. Tôi cầu xin mọi người giúp con tôi qua được bệnh tật này. Nếu được đánh đổi, bán cái mạng này để con tôi tỉnh lại, tôi cũng chấp nhận…", người mẹ nức nở tâm sự, chờ đợi phép màu đến với con trai.

