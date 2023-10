Cầm hơn trăm ngàn đồng nhập viện, ông bố H'mông khẩn cầu "xin cứu con cháu"

Tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, chúng tôi tức tốc tìm đến khoa Nội hồi sức thần kinh, Trung tâm thần kinh, thăm bé Vàng Thị Pàng (4 tuổi, trú ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Trên đường dẫn chúng tôi đến phòng bệnh của Pàng, anh Nguyễn Phúc Thịnh, cán bộ phòng CTXH ái ngại cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bé Pàng khó khăn vô cùng.

Đưa con từ Yên Bái về Hà Nội cấp cứu, mà trong người vợ chồng Vàng A Thào (27 tuổi) và Giàng Thị Ly (24 tuổi) chỉ có hơn trăm ngàn đồng. Tiền xe cứu thương cũng là các y, bác sĩ gom góp hỗ trợ. Hôm ấy nhìn bé Pàng 4 tuổi gầy mòn ốm yếu, mặc trên người cái áo cáu bẩn, đã rách hết vạt nằm thiêm thiếp, lọt thỏm trên cáng cứu thương, chúng tôi không ai cầm được lòng mình…".

Trong phòng Hồi sức thần kinh, bé Vàng Thị Pàng vẫn hôn mê sâu. Cô bé 4 tuổi có lẽ đang trải qua những giây phút cam go nhất của cuộc đời mình. Để duy trì mạng sống mong manh cho cô bé, các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế hiện đại nhất.

Từ miệng cô bé là một ống nhựa, nối với máy thở đang chạy phát ra những tiếng kêu sè sè nghe đến rợn người. Một ống xông ở mũi giúp cô bé tội nghiệp truyền chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Da mặt xanh tái, trán rịn mồ hôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt ngây thơ của Pàng chốc chốc lại nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, đôi môi nứt nẻ, méo xệch như muốn khóc. Hôn mê sâu, nhưng dường như cô bé 4 tuổi này vẫn đang cảm nhận được sự hành hạ ghê gớm của căn bệnh áp xe não quái ác.

Bồn chồn hết đứng lại ngồi ngoài hành lang buồng bệnh, chốc chốc cả 2 vợ chồng Vàng A Thào lại kiễng chân ngó vào phòng bệnh qua ô cửa kính, nơi đứa con gái yêu dấu của A Thào đang từng giây, từng phút chiến đấu, giành giật mạng sống với tử thần.

Nói với chúng tôi bằng thứ tiếng Kinh ngọng nghịu, giọng A Thào lạc đi: "Con nó kêu đau đầu mấy hôm, em lên rừng lấy lá thuốc cho nó uống nhưng không đỡ. Khi nó bị ngất, ra trạm xá bác sĩ cho chuyển mấy bệnh viện rồi tới đây. Đã hơn 1 tuần rồi, nó vẫn cứ nằm yên như kia, em sợ lắm…", nói rồi ông bố trẻ tuổi bật khóc.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, người bố nghèo khó tội nghiệp bùi ngùi tâm sự: A Thào mồ côi bố năm lên 4 tuổi, vài năm sau mẹ đi lấy chồng, 2 anh em A Thào được người chú họ cưu mang cho đến khi họ lập gia đình riêng.

Sau khi lấy vợ, A Thào xin phép người chú ra ở riêng, tài sản của đôi vợ chồng trẻ chẳng có gì ngoài mảnh nương cằn cỗi trồng ngô, căn nhà tranh và 2 đứa con thơ…

Vợ chồng Vàng A Thào không biết chữ, tiếng phổ thông không sõi, nên chưa bao giờ vợ chồng người H'Mông nghèo khó này dám bước qua con suối của bản để tìm kiếm việc làm thêm.

Thành ra cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy gia đình anh. Quanh năm suốt tháng, bữa ăn của gia đình 4 nhân khẩu này thường chỉ là cơm độn sắn chan canh rau rừng lõng bõng, hay ăn mèn mén thay cơm.

Nay con gái nhỏ bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, trong người giờ không còn một xu dính túi, nhiều ngày qua những suất cơm từ thiện giúp đôi vợ chồng khốn khó này bám trụ nơi bệnh viện. Tính mạng con gái vẫn đang ở thế hết sức mong manh, chi phí chữa trị vô cùng tốn kém… Những ngày tới, 2 vợ chồng A Thào không biết phải trông cậy vào đâu!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Đức Hiếu, khoa Nội hồi sức thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Vàng Thị Pàng được chẩn đoán mắc áp xe não, cháu đã được phẫu thuật khẩn cấp lúc 0h ngày 5/10 ngay sau khi nhập viện. Hiện tại bé vẫn hôn mê sâu, sốt cao, phải sử dụng thuốc vận mạch và thở máy…, tiên lượng rất nặng.

Nhưng nếu vượt qua giai đoạn này, bé có cơ hội trở về cuộc sống đời thường mà ít để lại di chứng. Chỉ khốn nỗi bố mẹ Pàng quá khó khăn, đến cái ăn hàng ngày của 2 vợ chồng, bệnh viện cũng phải hỗ trợ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bé…".

