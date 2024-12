Mẹ già nghèo khổ: "Thương con vắn số, tội các cháu sắp mồ côi"

Trong căn nhà nhỏ, chị Lê Thị Bích (40 tuổi, thôn 4, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) phải thở oxy. Chị đang chống chọi với bệnh ung thư hầu - miệng giai đoạn cuối.

Căn bệnh quái ác hành hạ, chị Bích gần như đã kiệt sức, không thể ăn uống, chân, tay teo tóp, khuôn mặt phù nề...

Nhìn con gái sự sống cứ ngắn dần, bà Nguyễn Thị Bình (65 tuổi) đau đớn như "đứt từng khúc ruột".

"Bệnh tình của cái Bích ngày càng nặng, gia đình chạy chữa tốn kém cả trăm triệu đồng, không còn hy vọng nên bệnh viện trả về. Thương con vắn số, tội các cháu sắp mồ côi mẹ rồi", bà Bình nói chưa dứt câu, nước mắt đã chảy dài.

Bà cho biết thêm, 16 tuổi, chị Bích nghỉ học, theo người thân vào huyện Đức Cơ (Gia Lai) làm công nhân cạo mủ cao su. Tuổi 18, chị Bích nên duyên vợ chồng với người đàn ông ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

"Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng chúng nó sống hạnh phúc, sinh 3 đứa rõ ngoan. Từ 2 bàn tay trắng, 2 vợ chồng làm nhà, mua rẫy, sắm được xe tải chở hàng", bà Bình tâm sự.

Những tưởng cuộc sống bình lặng trôi qua, tháng 6/2023, chị Bích phát hiện hạch to nổi ở cổ, sụt cân.

"Đến viện khám mới biết, con tôi mắc ung thư hầu - miệng. Tin con đổ bệnh như "sét đánh ngang tai", tôi thương con nhưng lực bất tòng tâm", bà Bình kể.

Để duy trì sự sống, chị Bích bước vào các đợt xạ trị, truyền hóa chất. Cũng từ đây, kinh tế gia đình chị rơi vào túng quẫn. Chồng chị gọi điện về nhà, thông báo tình trạng bệnh của vợ và nhờ gia đình ngoại vào chăm.

Không có tiền chạy chữa cho mẹ, em Trịnh Khắc Trọng (20 tuổi, con trai chị Bích) đang học tại Trường đại học Sư phạm kĩ thuật TPHCM phải nghỉ học, đi làm.

Để có tiền chữa bệnh, tháng 6 vừa qua, gia đình chị Bích quyết định, bán hết tài sản ở Gia Lai, về nương nhờ bên ngoại. Trớ trêu thay, khi về quê, chồng chị thay tính đổi nết, cầm tiền bỏ đi biệt tích.

"Bệnh tình cái Bích nặng hơn, bố mấy đứa nhỏ thì không liên lạc được. Mới đây, bé Huyền (con thứ 2 của chị Bích) đang học lớp 10 phải nghỉ học", bà Bình vừa kể, vừa khóc.

Hơn 1 năm kể từ ngày biết bệnh tình, chị Bích đã trải qua 30 mũi xạ trị. Số tiền dành dụm từ việc đi làm thêm, bán hàng online của Trọng chẳng thể đủ lo cho mẹ và các em.

"Nhiều khi nghĩ đến việc phải bỏ học em tiếc lắm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Em đã cố gắng từng ngày, làm hết sức để lo cho mẹ và các em. Em ước mẹ có thêm thời gian, ước có thể lo cho em gái tiếp tục học hành...", Trọng nói rồi quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt.

Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng thôn 4, xã Thọ Ngọc cho hay, khi biết tin chị Bích mắc bệnh hiểm nghèo, phải về nương tựa bố mẹ đẻ, bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình một phần kinh phí. Tuy nhiên, ở vùng quê, sự giúp đỡ không được là bao.

"Bố mẹ chị Bích có 6 người con gái, đều có cuộc sống riêng. Ông bà hết tuổi lao động và đang phải chăm sóc mẹ già 90 tuổi. Chúng tôi thương, lo cho tương lai của 3 cháu, vì mẹ ốm, bố lại không quan tâm mà phải nghỉ học, tương lai trở nên mù mịt", ông Đồng chia sẻ.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc bày tỏ: "Hoàn cảnh của chị Bích rất bi đát. Tôi hy vọng, thông qua báo Dân trí, bạn đọc giúp đỡ 4 mẹ con chị vượt qua giai đoạn khó khăn, các cháu có thể đi học, tương lai tươi sáng hơn".

