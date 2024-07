Mẹ già bán ruộng đã cùng kiệt, xin cứu con bị bỏng điện cao thế 50% cơ thể

Nói về tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quy (SN 1991, trú ở Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh), bị bỏng điện, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Quy bị bỏng 50% cơ thể, với 25% bỏng sâu độ 4, độ 5 nguy cơ tổn thương cả mạch máu, thần kinh và các tạng sâu ở các vùng ngực, bụng, tay trái, 2 chân và lưng.

Quy bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa tạng nên phải lọc máu liên tục, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch, kháng sinh mạnh liều cao, hồi sức tích cực…".

Ngoài ra Quy cũng cần phải sử dụng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng miễn dịch, dinh dưỡng nâng cao thể trạng cơ thể và các vật liệu che phủ chống nhiễm khuẩn và kích thích liền vết thương…

2 chân của em bị hoại tử rất nặng, nguy cơ cao có thể không giữ được, các bác sĩ đang làm mọi cách để bảo tồn.

Do bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, nên gia đình phải chi trả chi phí chữa trị rất cao, dao động khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng/ngày.

Gia đình cho biết, hơn 1 tháng qua họ đã phải bán ruộng, cầm cố sổ đỏ, chạy vạy khắp mọi nơi, tìm mọi cách cứu con. Người mẹ năm nay 70 tuổi đã lâm vào bước đường cùng, không còn biết bấu víu vào đâu.

"Quy còn trẻ, hy vọng em sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ Quy, cho em cơ hội được tiếp tục sống và trở về với gia đình", bác sĩ Vụ nói.

Tại phòng cách ly đặc biệt của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chàng trai Nguyễn Ngọc Quy đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Băng trắng quấn kín từ chân đến đầu chàng trai bất hạnh. Nhập viện đã hơn 1 tháng, nhưng Quy vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, tôi lại thấy em rùng mình cựa quậy, lệ lại ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Chỉ được nhìn con trai qua vách kính cách ly của phòng bệnh, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1955, mẹ của Quy) dường như không thể chịu đựng nổi nữa.

Đôi chân bà khụy xuống, trán rịn mồ hôi, 2 tay bám vào tấm kính một cách vô vọng khi nhìn cảnh con trai mắt nhắm nghiền, ngực đập phập phồng theo từng nhịp máy thở.

Người mẹ tội nghiệp tâm sự với chúng tôi trong hai hàng nước mắt: Ngày 14/6 trong lúc đang đấu lắp điện cho một nhà dân tại thành phố Uông Bí, Quy không may bị phóng điện cao thế.

Bà Xuân nghe mọi người kể lại, sau tiếng xẹt là ánh chớp lóe lên Quy ngã xuống mái tôn tầng 3, quần áo, đầu tóc cháy xém bốc khói…

Ngay sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt, chàng trai lập tức rơi vào hôn mê sâu. Do tình trạng quá nặng Quy được đưa thẳng đến Bệnh viện thành phố Uông Bí rồi chuyển đến Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Trước sự nỗ lực của các y, bác sĩ chàng trai đã tạm qua cơn nguy kịch. Nhưng với bỏng diện rộng do phóng điện cao thế, nhiều chỗ bỏng sâu nên tính mạng chàng trai vẫn hết sức mong manh.

Bà Xuân cho biết thêm chồng bà mất 20 năm trước. Bà sinh hạ được 5 người con, nhưng 1 người đã mất vì tai nạn giao thông. Các anh, chị còn lại của Quy đã có gia đình riêng, nhưng đều sống trong cảnh khó khăn.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Quy xin học nghề điện nước. Chàng trai bươn trải khắp nơi, tằn tiện từng đồng lẻ để thuốc thang phụng dưỡng mẹ già. Thương mẹ sức yếu lại mắc bệnh tiền đình, xương khớp…, thường xuyên phải nằm bệnh viện điều trị, nên em cứ nấn ná chưa chịu lập gia đình.

"Em nó bảo cố gắng tiết kiệm dành dụm để sửa cái nhà rồi mới tính chuyện vợ con, ai ngờ lại gặp nạn thế này. Quy ơi, bây giờ mẹ biết phải làm thế nào để cứu con đây!…", không nói hết câu, bà Xuân ôm mặt bật khóc.

