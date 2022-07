Mẹ đơn thân tuyệt vọng cầu xin bạn đọc Dân trí giúp cứu mạng con

Cô gái mang mệnh khổ

Cha bị đau khớp, thoái hóa cột sống không thể làm việc nặng nên từ năm 17 tuổi, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hân (SN 1992) đã phải lên thành phố kiếm việc làm nuôi cha mẹ. Mỗi lúc nhận lương, Hân chỉ để lại đủ tiền phòng trọ và 1 triệu đồng để sinh hoạt, còn bao nhiêu đều gửi về cho mẹ. Để tiết kiệm, Hân hầu như chỉ ăn một bữa cơm tối, trưa ăn ở công ty, sáng thì ăn mì gói.

Tất bật nuôi cha mẹ nên Hân không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng mình. Cho đến khi gặp người đàn ông hơn mình chục tuổi, hứa sẽ phụ giúp cô chia sẻ gánh nặng gia đình, Hân tin lời nên quyết định cho anh cơ hội.

Chẳng ngờ, chỉ sau vài năm chung sống, khi bé Nguyễn Chí Thiện (SN 2015) được 3 tuổi, vợ chồng Hân nảy sinh mâu thuẫn và chia tay. Cô gái trẻ như sụp đổ vì thất vọng, ôm con nhỏ trong tay mà khóc không thành lời…

Thế nhưng, nhìn đứa con trai bụ bẫm trong lòng, nhớ cảnh cha mẹ già bệnh tật ở quê, Hân tự nhủ mình phải đứng dậy, cố vững chân bước qua giai đoạn khổ cực này.

Hân thu vén đồ đạc rồi bắt xe khách về quê, gửi con trai cho bà ngoại giữ rồi lại khăn gói lên thành phố làm công nhân như cách đây 10 năm, thời còn con gái…

Hân tìm công ty cho tăng ca nhiều để xin việc, được làm 10 - 12 tiếng mỗi ngày để có thu nhập cao hơn và được ăn cơm tối tại công ty, đêm về ra phòng bảo vệ giữ xe cho khu trọ để có chỗ ngủ miễn phí, sáng lại ăn vội gói mì đi làm…

2-3 tháng Hân mới dám tranh thủ về nhà thăm con nhỏ một lần dù rất nhớ vì tiếc vài trăm ngàn đồng tiền xe và một ngày công.

Làm quần quật và hầu như không tiêu, lương hơn 8 triệu đồng mà mỗi tháng Hân vẫn dành được 6 triệu gửi về nuôi cha mẹ già và con nhỏ. Hân bảo: "Cực hơn thời con gái một tí nhưng em khổ quen rồi, vẫn chịu được!".

Bất hạnh chất chồng

Cuộc sống mệt mỏi như thế cứ lặp đi lặp lại thêm 3 năm thì bão tố cuộc đời lại đến, quật ngã bà mẹ trẻ đơn thân kiên cường ấy.

Đầu tháng 2, Hân đang làm thì nhận được điện thoại của mẹ. Hân có linh cảm bất an vì mẹ thường không gọi trong giờ Hân làm việc. Mẹ báo Thiện ho, sốt, đau nhức toàn thân cả tuần nay, uống thuốc không hết, bệnh viện tỉnh đề nghị chuyển viện lên tuyến trên...

Hân bần thần cả buổi rồi thu xếp công việc để đón con lên thành phố khám bệnh. Mất một tuần điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2, cơn sốt đã cắt nhưng bác sĩ lại yêu cầu xét nghiệm, tầm soát bệnh gì đó khá nghiêm trọng nên Hân càng bất an…

Sau vụ ly hôn, Hân dửng dưng với tất cả khó khăn, khổ cực, tưởng chừng không còn gì mà mình không chịu đựng được nữa… Thế nhưng, nghe bác sĩ thông báo Chí Thiện bị ung thư máu, Hân chết lặng cả người, mất vài phút mới tỉnh thần lại rồi khụy gối ngã ngồi xuống sàn nhà, đôi tay gầy gân guốc ôm mặt khóc nức nở, bóp nghẹn tiếng vì sợ mẹ già đang đứng ngoài cửa nghe thấy.

Như quá quen với bất hạnh, Hân chỉ khóc một trận đã đời rồi đứng dậy, thu xếp thuê phòng trọ ở gần nơi mình làm để tiện chăm sóc và cho con điều trị định kỳ tại bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Theo y chứng, bé Chí Thiện bị bệnh bạch cầu lymphô cấp dòng B nguy cơ trung bình, có khả năng điều trị thành công rất cao. Bác sĩ chỉ định cho bé hóa trị tấn công theo phác đồ Fralle 2000 và theo dõi thường xuyên để điều chỉnh thuốc.

Ngay toa đầu tiên, Thiện phản ứng mạnh với thuốc, toàn thân sưng phù và tím tái. Hân kể: "Đang truyền thuốc thì con nói bị ngứa rồi tay chân sưng lên, lịm dần đi. Em ôm con chạy lên phòng bác sĩ cấp cứu mà nó ói khắp người em, ngất lịm đi phải thở oxy 2 tiếng sau mới tỉnh".

Rất may là sau biến cố ở lần truyền đầu tiên, Thiện đáp ứng thuốc tốt nên hồi phục trở lại, các khớp tay chân bớt sưng đau và đi lại được. Bác sĩ đánh giá khả năng chữa trị cho Chí Thiện rất cao và động viên gia đình chuẩn bị chi phí điều trị dứt điểm cho bé.

Nghe nhắc đến chi phí điều trị, Hân thở dài cho hay: "Năm ngoái nghỉ dịch Covid-19, em đã phải mượn một ít để xoay xở, chưa kịp trả nợ thì con phát bệnh, phải vay mượn thêm hơn 50 triệu đồng. Giờ em không biết tìm đường nào để kiếm tiền cho con vào toa thuốc kế tiếp".

Từ ngày Chí Thiện phát bệnh, mỗi tháng Hân phải chi thêm tiền phòng trọ mà thu nhập giảm hơn một nửa vì cô phải chuyển qua làm thời vụ để có thời gian đưa con đi bệnh viện.

Gần nửa năm nay người mẹ trẻ tìm đủ cách xoay xở để có tiền điều trị bệnh cho con, nhưng nay đã hết đường vay mượn. Những đêm dài thức trắng ôm đầu nghĩ cách kiếm tiền cứu con, nhìn con cố nén khóc nhưng cả người run bần bật vì đau, Hân chỉ biết ôm chặt con vào lòng, tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống.

Nhưng vì con, vì cha mẹ già, Hân vẫn cố sống. Dù cuộc sống quá khổ sở khi mỗi ngày vẫn phải nhìn con đau đớn mà bất lực.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Trưởng ấp Giồng Nâu (xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Hân vốn là hộ khó khăn ở địa phương, cha mẹ già yếu, còn chị Hân đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ bệnh tật hiểm nghèo và cha mẹ già nên càng khó khăn hơn.

Ông Trạng gửi gắm: "Khi có quà cứu trợ, các đoàn từ thiện thì địa phương đều đưa nhà chị Hân vào danh sách nhận quà nhưng không giúp được nhiều hơn. Kính nhờ cấp trên, các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ cho gia đình chị Hân để cháu có điều kiện chữa bệnh cho con nhỏ!".

