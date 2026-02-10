Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn, trao biển biểu trưng số tiền 129.708.231 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Bùi Thị Thái (Ảnh: CTV).

Vừa qua, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 129.708.231 đồng tới gia đình chị Bùi Thị Thái (SN 1989, trú tại xóm Vín Biu, xã Lạc Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Thái thông qua tài khoản báo Dân trí. Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Thái, để kịp thời phục vụ việc điều trị và trang trải sinh hoạt cho gia đình.

Ngoài khoản hỗ trợ qua báo Dân trí, chị Thái còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ nhiều nhà hảo tâm. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng và hỗ trợ cho cháu Quách Thu Lam (SN 2017, bị khuyết tật bẩm sinh) 1 triệu đồng/tháng.

Chị Bùi Thị Thái là nhân vật trong bài viết “Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinh”, đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Gia đình chị Thái thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng chị Thái qua đời do tai nạn đuối nước khi mưu sinh, để lại cho chị 2 con gái còn rất nhỏ, trong đó cháu Quách Thu Lam mắc hội chứng Down, trí tuệ chậm phát triển, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Năm 2023, chị sinh thêm bé trai đặt tên là Bùi Huy Man.

Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn khi tháng 9/2025, trong lúc mò cá mưu sinh, chị Thái bị ngã, tổn thương nặng ở đầu gối, phải phẫu thuật và điều trị dài ngày. Vừa xuất viện, dù chân vẫn còn đau nhức, chị vẫn phải chống nạng quay lại mưu sinh.

Ngôi nhà mới của gia đình chị Thái đang được xây dựng, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định hơn cho chị và các con (Ảnh: CTV).

Được tin bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 130 triệu đồng, chị Thái đã quyết định dành phần lớn kinh phí xây dựng ngôi nhà kiên cố, để 4 mẹ con có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Khi phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền xã Lạc Sơn đến trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ, ngôi nhà mới của chị Thái đang dần hình thành, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định hơn cho mẹ con chị.

Đón nhận sự hỗ trợ đầy nghĩa tình, chị Bùi Thị Thái nghẹn ngào gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị trong giai đoạn khó khăn. Chị cho biết sẽ dành kinh phí chữa bệnh cho bé Lam và xây dựng nhà ở, phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài cho gia đình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Bùi Thị Don (SN 1952, mẹ ruột chị Thái) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền địa phương cho gia đình con gái.

“Từ ngày con rể mất, con gái tôi một mình nuôi 3 cháu nhỏ, bệnh tật lại liên miên nên khó khăn vô cùng. Nhờ có bà con xóm Biu và các cấp chính quyền xã Lạc Sơn thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, hỗ trợ nên con gái và các cháu tôi mới có thể vượt qua.

Nay lại được bạn đọc báo Dân trí và những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, gia đình tôi vô cùng biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa tình này!”, bà Don xúc động nói.

Đại diện chính quyền xã Lạc Sơn đến động viên, chúc mừng chị Thái sắp có ngôi nhà mới an toàn, kiên cố (Ảnh: CTV).

Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn cho biết, gia đình chị Bùi Thị Thái là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng để chị Thái có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

“Chúng tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái tới những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”, bà Thương bày tỏ.