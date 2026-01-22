Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!” (Video: Nguyễn Huyền - Bùi Cường).

Niềm hân hoan khi lớp học mới sắp được khởi công xây dựng

Ngày 21/1, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, không khí tại điểm trường Huổi Quang 1 thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Gần trưa, nắng vàng trải dài trên sân trường, tiếng cười nói của học sinh vang khắp không gian núi rừng yên ắng.

Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt các em học sinh ở điểm trường khi biết ước mơ có lớp học mới kiên cố, ấm áp đang đến rất gần. Đó là niềm hạnh phúc lớn với học sinh nơi điểm trường vùng biên xa xôi này, sau nhiều năm học tập trong điều kiện thiếu thốn.

Tranh thủ nắng ấm, học sinh điểm trường Huổi Quang 1 ùa ra sân vui chơi (Ảnh: Bùi Cường).

Niềm vui cũng lan tỏa trong đội ngũ giáo viên đang công tác tại điểm trường Huổi Quang 1 khi biết tin báo Dân trí đang khẩn trương triển khai xây dựng công trình lớp học mới.

Huổi Quang 1 là điểm trường được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Điểm trường Huổi Quang 1, bếp ăn tạm bợ, chỗ ngủ lạnh lưng”. Đây là 1 trong 6 điểm trường của Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, và cũng là điểm trường khó khăn nhất với vô vàn thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện sinh hoạt.

Điều kiện dạy và học của cô trò điểm trường Huổi Quang 1 vẫn rất thiếu thốn (Ảnh: Bùi Cường).

Thầy Trần Trung Nhân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ cho biết: “Điểm trường Huổi Quang 1 nằm sâu dưới khe núi, xung quanh là núi cao bao bọc nên mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên xuống thấp, sương mù dày, gió lạnh kéo dài, trong khi phòng học hiện có đã xuống cấp, mái lợp hư hỏng, nhiều khe hở.

Vào những ngày rét đậm, rét hại, dù thầy trò đã cố gắng đóng kín cửa lớp, cái rét vẫn len lỏi vào phòng học, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và sức khỏe của học sinh”.

Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các thầy cô giáo nơi đây vẫn bền bỉ bám lớp, tận tụy gieo chữ cho 39 em học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông đang theo học tại điểm trường.

Thiếu gần 300 triệu đồng để hiện thực hóa ước mơ của cô và trò ở Huổi Quang 1

Ngay sau khi bài viết được báo Dân trí đăng tải, ngày 4/10/2025, tại Hà Nội, Huy Thanh Jewelry tổ chức sự kiện gặp mặt người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn và đấu giá 2 tác phẩm trang sức đặc biệt được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ sĩ SOOBIN và Kingdom (cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN) để ủng hộ xây dựng điểm trường.

Tính đến nay, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 538.845.005 đồng để chung tay xây dựng điểm trường Huổi Quang 1.

Trong đó, Công ty Huy Thanh Jewelry và cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN Hoàng Sơn ủng hộ 410.000.000 đồng thông qua đấu giá trang sức; bạn đọc ủng hộ mã số 250106 số tiền 128.845.005 đồng.

Từ nhiều năm nay, giáo viên và học sinh điểm trường Huổi Quang 1 luôn khát khao được học tập trong phòng học kiên cố, an toàn (Ảnh: Bùi Cường)

Trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, thầy giáo Trần Trung Nhân xúc động chia sẻ:

“Các thầy cô giáo ở điểm trường Huổi Quang 1 thực sự rất xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là sự động viên tinh thần to lớn, thiết thực để giáo viên yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với lớp học và học sinh vùng cao, mà còn là niềm hy vọng để các em học sinh sớm được học tập trong môi trường an toàn, kiên cố hơn”.

Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ cho biết, nhà trường đang tích cực phối hợp với đơn vị thiết kế để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xây dựng điểm trường trong thời gian sớm nhất.

Điểm trường Huổi Quang 1 đã được bố trí mặt bằng, mong nhà hảo tâm giúp đỡ thêm để sớm khởi công xây dựng (Ảnh: Bùi Cường).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang, cho biết: “Tôi và các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ trân trọng và xúc động trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã dành cho học sinh điểm trường Huổi Quang 1.

Xã Na Sang rất mong công trình sớm khởi công xây dựng và hoàn thiện để mang đến cho các em một môi trường học tập an toàn, khang trang hơn. Địa phương cam kết luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với báo Dân trí để dự án thiện nguyện được triển khai hiệu quả, đúng mục đích”.

Điểm trường Huổi Quang 1 cách trường chính khoảng 13km, đường đi toàn núi dốc, quanh co (Ảnh: Bùi Cường).

Theo tính toán, công trình xây dựng điểm trường Huổi Quang 1 (gồm 2 phòng học, 2 nhà công vụ, 1 bếp ăn và 2 nhà vệ sinh) có tổng kinh phí hơn 835 triệu đồng. Như vậy, số tiền còn thiếu là gần 300 triệu đồng.

Để ước mong có lớp học kiên cố, an toàn của thầy và trò điểm trường Huổi Quang 1 sớm trở thành hiện thực, rất cần sự tiếp tục đồng hành, ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền.