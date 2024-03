Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2

8 tuổi chị Nguyễn Cao Thị Yên (SN 1989, trú thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) mắc viêm não Nhật Bản, dù đã được chữa trị nhưng vẫn để lại biến chứng liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ.

Hơn 10 năm trước, chị Yên kết hôn với một người đàn ông ở Đắk Lắk và sinh được 2 người con (cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi). Thời gian gần đây, giữa chị Yên và chồng xảy ra mâu thuẫn, nên quyết định "đường ai nấy đi".

Cuối năm 2023, chị Yên dắt con nhỏ là Lê Trần Tuấn Kiệt về nhà ông ngoại ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân sinh sống. Người phụ nữ mang số phận lận đận nghĩ khi về quê sẽ được cha đùm bọc, ngờ đâu chỉ trong thời gian ngắn sống chung, cha của chị Yên uống rượu say xỉn la mắng, đánh đập 2 mẹ con nhiều lần.

"Con nhỏ bệnh tật liệt tay chân, cũng chả làm gì mà ông suốt ngày uống rượu say chửi bới, lấy cây đánh đập. Thấy thương, tôi và anh em họ hàng của Yên cùng nhau hỗ trợ dựng cái chòi tạm để 2 mẹ con nương náu", ông Lê Ngọc Anh, hàng xóm chia sẻ.

Chòi tạm của 2 mẹ con chị Yên sinh sống rộng chừng 6m2 được lợp bằng mấy tấm tôn mỏng, xung quanh che chắn bằng bạt nhựa, lá dừa. Chòi nhỏ, thấp nên lúc mưa không có chỗ ráo để nằm, còn trời nắng không khác gì "lò thiêu".

"Chòi không có cửa nên nhiều đêm cha uống say cầm cây đập vào người 2 mẹ con. Những lúc như vậy, tôi và con chỉ biết ôm nhau chạy qua nhà hàng xóm trú nhờ", chị Yên buồn bã nói.

Cậu con trai Lê Trần Tuấn Kiệt năm nay đã 7 tuổi, học lớp 1 nhưng mắc chứng tự kỷ, giảm chú ý nên chậm phát triển, nói không rõ tiếng. Bản thân đã tật nguyền, nay lại nuôi con bệnh tật khiến cuộc sống của chị Yên càng thêm bế tắc.

Trước đây, khi còn ở Đắk Lắk, chị Yên đi cạo mủ cao su phụ chồng nuôi 2 con. Nhưng từ ngày trở về vùng quê Phú Yên, nơi chủ yếu làm các công việc đồng áng, cần sức lực, trong khi cả tay và chân của chị Yên đều yếu ớt nên rất khó xin được việc làm.

Không tiền bạc, nhà cửa, công việc, ruộng đất, mấy tháng nay chị Yên và đứa con khờ dại chủ yếu sống nhờ bằng mấy ký gạo hàng xóm góp cho. Còn thức ăn có khi chút muối hầm sả, mấy gói mì tôm cứu trợ.

"Mình cũng gắng kiếm việc để làm, nhưng thấy thân thể bệnh tật nên không ai nhận. Nhiều lúc 2 mẹ con không có gì để ăn, đói nằm co ro trong căn chòi tạm lạnh lẽo", chị Yên tâm sự.

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, cho biết gia đình chị Nguyễn Cao Thị Yên thuộc hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước đây, chị Yên và con trai sống chung nhà bố ruột ông L.S.H. (54 tuổi). Tuy nhiên giữa 2 bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần chính quyền nhận được thông tin ông H. đánh chị Yên gây thương tích, nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Hàng xóm thấy thương nên đã dựng cho chị Yên một chòi nhỏ sinh sống tách biệt với cha.

"Hoàn cảnh 2 mẹ con chị Yên là một trường hợp đặc biệt của địa phương, mong quý mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để có kinh phí xóa chòi tạm, dựng một căn nhà cứng cáp hơn để chị Yên và con sinh sống ổn định, lâu dài", Phó Chủ tịch xã Xuân Phước chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5163 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Cao Thị Yên

Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0355.521.211

