Mẹ cam chịu tật nguyền sau tai nạn thảm khốc để lấy tiền chữa trị cho con

Gia đình tan nát sau vụ tai nạn kinh hoàng

Hơn 3 tháng kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với gia đình con trai, bà Nguyễn Thị Hải (74 tuổi) vẫn đau đớn tột cùng mỗi khi nhắc lại chuyện.

Bà kể, hôm đó (10/7), anh Đinh Thế Chương (37 tuổi) chở vợ và 2 con đến thăm bố mẹ. Trời tối và mưa nhưng Chương vẫn quyết chạy về nhà vì con heo nái sắp đẻ.

Rời khỏi nhà bố mẹ chừng 1km, xe Chương bị ô tô tải tông khiến anh tử vong tại chỗ. Chị Trần Thị Ngát (31 tuổi, vợ Chương) bị xe tải cán ngang qua người, trọng thương, bất tỉnh tại chỗ. Bé Đinh Duy Quang (11 tuổi) và bé Đinh Thị Yến Nhi (4 tuổi) được mẹ đẩy ra xa nhưng vẫn bị thương rất nặng.

20 ngày sau vụ tai nạn, Ngát được bác sĩ cho ngừng gây mê, đánh thức dậy khi vết thương tạm ổn. Nhìn hồ sơ bệnh án, người phụ nữ không tin mình còn sống. Ai cũng bảo chị sống được là một phép màu.

Theo lời Ngát, chiếc xe tải nặng cán qua người khiến chị đa chấn thương toàn thân, tổn thương các cơ quan nội tạng, gãy xương rất nhiều vị trí trên toàn thân. Các bác sĩ phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật kéo dài để giữ tính mạng cho chị.

"Mình bị bệnh đái tháo đường nên quá trình chữa trị và hồi phục vết thương rất khó khăn", Ngát nói.

Liên quan vụ tai nạn, bé Đinh Duy Quang bị thương nhẹ hơn. Bé bị chấn thương sọ não, gãy xương tứ chi. Riêng vị trí gãy cánh tay trái và chân phải rất phức tạp, bác sĩ phải phẫu thuật nhiều lần.

Nhắc lại tai nạn kinh hoàng đã qua, Ngát sụt sùi nói rằng chồng chết chị cũng không hề hay biết để đưa tiễn. "Em tỉnh dậy mới biết mình đã hôn mê gần một tháng. Ba mẹ con điều trị ở ba nơi, giờ 2 mẹ con thương nặng, bé út chỉ mới 4 tuổi còn chưa biết tự sinh hoạt. Gia đình yên ấm bỗng chốc tan nát hết", chị Ngát chia sẻ.

Mẹ cam chịu tật nguyền, ráng chữa cho con

Sau gần 3 tháng điều trị, Ngát trải qua gần 10 ca phẫu thuật nhưng chỉ mới qua giai đoạn nguy kịch. Hiện xương vai của Ngát bị gãy làm 3 khúc chưa được sắp xếp lại. Nếu không được cắt xương, sắp lại vị trí như cũ thì cánh tay phải của người phụ nữ 31 tuổi xem như tàn phế vì không thể nâng cao.

Hốc mắt phải người phụ nữ đã được xử lý khâu lại bên ngoài nhưng xương gò má đã mất, cần nhiều ca phẫu thuật. Xương cánh tay trái gãy phức tạp, bắt vít nhưng cần nắn chỉnh nhiều lần để khôi phục thao tác bình thường. Xương chậu vẫn còn nẹp đai inox, tái khám hàng tháng để điều chỉnh…

Vết thương trên đầu và các vị trí gãy xương của bé Duy Quang đã lành nhưng xương cổ tay trái không bình thường khiến bàn tay không thể cầm nắm. Xương cẳng chân phải cong hình chữ C, chưa thể đứng được mà phải chờ phẫu thuật sắp thẳng xương.

Hiện Quang phải di chuyển bằng xe lăn và chỉ có tay phải là hoạt động được. Nửa tháng bé trai phải đi tái khám một lần, được chỉ định mổ để sắp xương, tập vật lý trị liệu thì mới có thể đi lại bình thường.

Mẹ bé trai tâm sự, sau vụ tai nạn, Quang thường xuất hiện cơn đau khi suy nghĩ nhiều hoặc thấy hình ảnh tai nạn, máu me. Dù vậy, bé vẫn chăm chỉ học bài vì sợ không theo kịp bạn bè.

"Con phải cố học chứ không khi đi học lại không theo kịp các bạn. Giờ cha mất rồi, con phải ráng học để sau này kiếm tiền nuôi mẹ", Quang nói.

Nhìn con trai ngồi trên xe lăn tì ngực vào mặt bàn, nắn nót viết từng chữ trên vở, Ngát xót xa tâm sự: "Giờ em chỉ cầu mong có tiền chữa trị dứt điểm cho bé Quang. Con đứng lên đi lại bình thường, tay chân mạnh khỏe, còn em ra sao cũng được. Nếu chữa trị được, gia đình chịu cực khổ vài năm nữa thì cháu cũng lớn, đủ sức khỏe đi làm lo cho mẹ và em gái nhỏ".

Dù được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn nhưng qua 3 tháng điều trị, gia đình Ngát vẫn tốn gần 200 triệu đồng, phải vay mượn khắp nơi. Trong khi đó, để điều trị cho 2 mẹ con dự kiến kéo dài thêm một năm với chi phí hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Đức Tụ, Trưởng ấp 5 (xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình chị Ngát hiền lành, chí thú làm ăn ở địa phương. Gia đình nội, ngoại của người phụ nữ này đều nghèo khó.

Theo ông Tụ, vụ tai nạn khiến kinh tế gia đình chị Ngát đổ vỡ vì mất lao động chính. Chi phí chữa trị cho 2 mẹ con rất cao mà địa phương không có nguồn để hỗ trợ.

"Khi có nhà hảo tâm hỗ trợ, địa phương đều giới thiệu đến cho gia đình Ngát, xin các chính sách trợ cấp xã hội… Nhưng số tiền trị bệnh cả mấy trăm triệu đồng thì không có nguồn nào để cấp. Do đó, rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan cấp trên quan tâm, giúp đỡ cho gia đình chị Ngát", Ông Tụ bộc bạch.

