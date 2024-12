Chồng tai biến liệt giường, con u não, người phụ nữ nghèo khóc cạn nước mắt

Đang gắng bê thùng thức ăn cho lợn vào bếp, bà Phan Thị Mai (48 tuổi, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vội vã bỏ công việc trên tay khi nghe tiếng gọi thất thanh của cậu con trai. Biết chồng lại lên cơn co giật, bà Mai chạy vội vào phòng, giữ tay chân và vuốt ngực cho ông dễ thở.

Bà Mai cho biết, vợ chồng bà có 3 người con gái và 1 con trai. Năm lên 10 tuổi, cậu con trai duy nhất Ngô Văn Nhớ (SN 2007) được chẩn đoán mắc u não ác tính. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả, não của Nhớ hiện tại bị ứ dịch nhưng không thể mổ.

"Bác sĩ cho về vì đã hết cách, 6 tháng lại đưa con đi tái khám một lần, sống được ngày nào hay ngày đấy. Cơ thể yếu ớt, Nhớ chẳng thể đi đâu được, ở lâu trong nhà khiến con dần hình thành tính cách sợ đám đông", bà Mai nói.

Chồng bà Mai là ông Ngô Văn Bốn (61 tuổi), trước đây là lao động tự do, ai kêu gì làm nấy. Năm 2021, ông Bốn bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Mất khả năng lao động, ông ở nhà chăm con trai và quanh quẩn nấu ăn phụ vợ.

Nhưng trớ trêu thay, tháng 5, ông Bốn lại bị tai biến mạch máu não lần 2, biến chứng Parkinson (gây run mất kiểm soát đầu, tay, chân). Không thể đi lại, mọi sinh hoạt của ông Bốn hiện tại phải dựa hoàn toàn vào người thân.

"Để chạy chữa cho chồng, tôi đã vay mượn họ hàng hơn 50 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả được. Con gái thứ 2 thấy cha lâm bệnh đã dùng số tiền tích góp của mình chạy chữa cho cha, đó là tiền nó định trị hiếm muộn", nói rồi bà Mai bật khóc.

Quanh quẩn chăm chồng con, bà Phan Thị Mai phải nghỉ việc ở quán ăn, mọi sinh hoạt hiện tại dựa vào vài sào ruộng và ít lợn, gà trong nhà.

"Mỗi tháng chỉ tính riêng tiền thuốc của chồng tôi đã hơn 3 triệu đồng, xoay xở đủ đường may ra mới đủ. Thằng Nhớ gần 1 năm nay chưa đi tái khám, nó bảo cha đang bệnh, để dành tiền mua thuốc cho cha", bà Mai xót xa nói.

Hai con gái đầu của vợ chồng bà Mai đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng không mấy khá giả. Con gái út đang học lớp 8, do hoàn cảnh gia đình nên sớm tự lập từ nhỏ, buổi đi học, buổi phụ mẹ chăm cha.

Bi kịch liên tiếp ập đến với gia đình khiến bà Mai như ngã quỵ. Giờ đây, bà chỉ mong có tiền mua thuốc cho chồng, đưa con trai đi tái khám.

Ông Nguyễn Trường Năm, Phó Chủ tịch xã Duy Nghĩa cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Phan Thị Mai thuộc diện khó khăn của xã, chồng và con trai đều lâm bệnh nặng. Địa phương cũng đã hỗ trợ 2 cha con làm hồ sơ và đang được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng.

Chính quyền và các đoàn thể cũng đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình nhưng không được nhiều. Thông qua báo Dân trí, ông Năm mong bạn đọc và các mạnh thường quân quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5416 xin gửi về:

1. Bà Phan Thị Mai

Địa chỉ: Thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0795286996 (bà Mai).

Số tài khoản: 4223249004033. Chủ tài khoản Phan Thị Mai. Ngân hàng Agribank.

