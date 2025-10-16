Lũ rút, nhà sập, 2 bà cháu không có nhà để về (Video: Hồng Ngân - Huyền Nguyễn).

Con đường bê tông đi giữa cánh đồng, 2 bên là những ruộng lúa đổ rạp, không còn bông thóc, chỉ còn một màu bùn đất vàng ệch, đưa chúng tôi tới thăm gia đình bà É, ở xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Ở đây, hàng xóm thường gọi là bà É (Nguyễn Thị É), nhưng bà còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1962).

Bà É vốn chậm phát triển trí tuệ, lại bị nặng tai. Sau khi lũ rút, bà trở về nhà thì chỉ còn lại đống đổ nát (Ảnh: Hồng Ngân).

Chị Nguyễn Thị Xuyên ở xóm Đồng Áng kể, ngày thường bà É đã là người khổ, có lẽ khổ nhất xóm. Thần kinh bà không bình thường, lại nặng tai nên không giao tiếp được với ai.

Đêm mùng 6, rạng sáng 7/10, thấy mưa như trút nước, lũ sông Cầu ầm ầm đổ về mỗi lúc một to, bà É và cháu dắt nhau đến tá túc tại nhà người thân, cách đó vài cây số.

Chị Xuyên kể, rạng sáng 7/10, nước sông Cầu thành luồng ầm ầm đổ vào trong xóm, cuốn phăng mọi thứ. Nhà bà É ở ngay gần sông Cầu nên bị lũ cuốn bay đầu tiên.

Trong nhà, vài thứ còn sót lại từ cái xe đạp, nồi cơm điện, cái quạt đến mấy cái nồi nhôm đều bị móp méo, bám đầy bùn đất, hỏng sạch. Chị Xuyên ngao ngán khi nói về hoàn cảnh bà É sau lũ.

Bà É xót xa đứng trên nền ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Người phụ nữ "nghèo bền vững", chỉ mong sớm ổn định lại cuộc sống để cháu gái tiếp tục yên tâm tới trường (Ảnh: Hồng Ngân).

“Ngôi nhà cấp bốn của bà É cũng là được chính quyền địa phương hỗ trợ, vì bà là hộ nghèo suốt nhiều năm qua. Giờ ngôi nhà bị lũ cuốn trôi chẳng còn gì, bà cháu không biết bấu víu vào đâu”, ông Bùi Văn Ngọc, hàng xóm của bà É đôi mắt ngấn lệ chia sẻ.

“Hoàn cảnh bà É rất éo le, thuộc diện hộ "nghèo bền vững". Nếu không có địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ thì cả đời bà không xây được cái nhà. Hàng ngày, bà chăn thêm con bò cho Hội phụ nữ xã để nhân giống. Nếu bò đẻ con thì bà được nhận một con bò là công chăm sóc.

Bà É có hơn sào ruộng, sau lũ đã mất trắng. Vừa là tình làng nghĩa xóm, vừa là họ hàng nên người dân quanh đây vẫn chia sẻ khó khăn với 2 bà cháu”, ông Ngọc cho biết thêm.

Ngôi nhà tình nghĩa được Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo giờ chỉ còn lại đống đổ nát, xót xa (Ảnh: Hồng Ngân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Phú Bình cho biết, sau bão số 11 (Matmo), nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Bình bị ảnh hưởng nặng nề. Địa phương đang tiến hành thống kê các hộ gia đình bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.