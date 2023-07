Trong căn nhà nhỏ của bà ngoại Trương Thị Trữ (thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Phạm Trần Tố Trinh (15 tuổi) thay mẹ hát ru, chăm sóc em gái út.

Chị Trần Thị Thúy Hoanh, mẹ của Trinh, mắc bệnh ung thư, đang nằm viện điều trị. Bốn chị em Trinh ở nhờ nhà bà ngoại.

Tiếng ru ầu ơ non nớt của Trinh khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Là chị cả trong gia đình, đang tuổi ăn học, Trinh phải thay mẹ chăm em gái út chưa đầy 3 tháng tuổi. Từ cách thay tã, cho bé uống sữa, tắm rửa cho em bé, Trinh phải học từng thứ một, tuy vụng về nhưng đầy trách nhiệm.

"Nhờ lòng thương của các cô, dì mà bé út mới có sữa uống, con biết ơn rất nhiều. Giờ con chỉ cầu mong cho mẹ mau khỏi bệnh, sớm trở về nhà", Trinh nói trong nước mắt.

Ngồi cạnh cháu ngoại, bà Trương Thị Trữ (60 tuổi) buồn bã tâm sự, chồng bà mất cách đây 10 năm vì u não, hai vợ chồng chỉ có một mụn con là chị Trần Thị Thúy Hoanh (39 tuổi, mẹ cháu Trinh). Sau khi lấy chồng và lần lượt sinh 3 cô con gái, vợ chồng chị Hoanh bắt đầu lục đục, ly thân.

Trong khoảng thời gian này, chị Hoanh phát hiện có thai bé gái thứ tư, chị cố gắng níu kéo hôn nhân nhưng vẫn bất thành. Khi chị mang thai đến tháng thứ ba, vợ chồng chính thức ly hôn, chị Hoanh cùng 4 con dọn về sống cạnh nhà mẹ đẻ tại xã Tam Tiến.

Do điều kiện kinh tế của cha cũng khó khăn nên các cháu vẫn ở với mẹ. Nỗi đau cũ chưa kịp vượt qua, bi kịch mới lại ập đến. Ngày sinh nở càng gần, chị Hoanh càng thấy bất an, và linh tính đã chính xác theo cách chẳng ai mong muốn. Chị được phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, phải nhập viện điều trị gấp.

Từ khi lọt lòng đến nay, bé Phạm Trần Gia Hân (gần 3 tháng tuổi) chưa từng có được hơi ấm từ bầu sữa mẹ. Thương cháu, bà Trữ đi khắp nơi xin sữa mẹ, rồi bà con nội, ngoại cũng hỗ trợ đăng lên mạng xã hội xin sữa cho bé Hân. Nhờ tình thương của mẹ bỉm sữa khắp nơi, cháu bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn dù không có mẹ ở bên.

"Ngày thường tôi ở bệnh viện chăm sóc con gái, cuối tuần lại về thăm nom các cháu ngoại. Bốn chị em cháu Trinh tự chăm sóc, bảo ban nhau học hành. Hàng xóm láng giềng, bà con thân thích hàng ngày ghé thăm, động viên các cháu", bà Trữ chia sẻ.

Hiện nay, chị Hoanh đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, do phác đồ điều trị ung thư cổ tử cung của chị đa phần sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên khá tốn kém.

"Từ lúc Hoanh sinh nở, ngã bệnh đến nay đã tiêu tốn rất nhiều tiền, vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng cũng sắp hết. Tôi nghe nói để xong các đợt hóa trị, xạ trị, phải tốn vài trăm triệu đồng. Giờ đi vay cũng chẳng ai cho nữa, mỗi khi nhắc đến tiền là hai mẹ con lại ôm nhau khóc, đến đâu hay đến đó thôi", bà Trữ thở dài bất lực.

Những ngày tháng ở bệnh viện, để tiết kiệm tiền chi tiêu, bà Trữ chủ yếu ăn uống nhờ vào cơm cháo từ thiện của các nhà hảo tâm. "Tôi chỉ mong con gái chữa trị hết bệnh, về nhà phụ chăm lo cho các cháu, chúng nó còn quá nhỏ. Cầu mong mọi người quan tâm, giúp đỡ để con gái tôi có điều kiện tiếp tục điều trị", bà Trữ nói.

Ông Hồ Ngọc Chi, Trưởng thôn Tân Lộc Ngọc cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Thúy Hoanh khá éo le, bốn đứa con còn quá nhỏ trong khi chị bị ung thư. Kinh tế gia đình khó khăn, việc điều trị tốn kém khá lớn.

"Khi nhập viện, chị Hoanh không có bảo hiểm y tế, lúc đó địa phương phải đi xin khắp nơi mới làm được thẻ bảo hiểm cho chị. Bà con ở đây cũng chung tay giúp đỡ, nhưng chỉ như muối bỏ bể", ông Chi nói thêm.

Ông Trần Hải Nam, Phó Chủ tịch xã Tam Tiến chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Thúy Hoanh đúng như đơn gửi đến cầu cứu đến báo Dân trí, rất là khó khăn. Ông Nam cũng hy vọng bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân trợ giúp chị Hoanh có điều kiện chữa trị, sớm trở về nhà chăm sóc các con nhỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4932 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Thúy Hoanh, thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại chị Trần Thị Thúy Hoanh: 0353 930 964.

Tài khoản ATM: 19038816765011, ngân hàng Techcombank.

Chủ tài khoản: Trần Thị Thúy Hoanh.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4930)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269