Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi) ở làng chài nhỏ An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

"Khổ lắm, có thể nói là khổ nhất thôn này rồi. Người già, người ốm, rồi hai đứa nhỏ vắng mẹ", người hàng xóm vừa nói vừa chỉ lối cho chúng tôi đến căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình bà Tư.

Bước qua chiếc cổng đóng hờ, chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cụ ông nằm dưới nền xi măng ngoài hiên nhà. Hỏi ra mới biết là ông Nguyễn Hợi (77 tuổi, chồng bà Tư), bị tai biến hơn 3 năm nay. Nằm nhà nóng quá không chịu nổi, ông lê lết ra ngoài hiên cho mát. Ông Hợi phải tự lê lết vì trong nhà cũng không ai còn sức đỡ giúp khi ông di chuyển.

Nhìn chồng, bà Tư rầu rĩ kể, vợ chồng bà có với nhau 2 con trai, 1 con gái, dù chẳng mấy dư dả nhưng cũng đủ nuôi con khôn lớn. Hai con trai lần lượt lấy vợ, con gái làm kế toán ở TP Đà Nẵng.

Cuộc sống tưởng chừng êm đềm, nhưng vào năm 2019, ông Hợi bất ngờ bị tai biến, nằm liệt một chỗ. Tiếp đó, con trai thứ là anh Nguyễn Tấn Tài (SN 1979) bị lao phổi, viêm gan nên không thể làm việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà và uống thuốc cầm chừng. Trụ cột gia đình lần lượt ngã xuống, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Chỉ về 2 đứa con của anh Tài là bé Nguyễn Thái Thanh Phương (10 tuổi) và bé Nguyễn Thái Thanh Hoa (8 tuổi), bà Tư cho biết, mẹ của 2 bé đã bỏ về nhà mẹ ruột kể từ khi bé Hoa mới một tháng tuổi.

"Mẹ nó cũng có chút vấn đề về thần kinh, sau khi bỏ đi thì quay về nhà mẹ đẻ. Bà ngoại 2 bé cũng đã gọi điện nhờ tôi chăm sóc 2 cháu, còn bà ấy sẽ lo cho con gái", bà Tư nói thêm.

Hai người đàn ông ngã xuống, bà Tư cùng con gái út trở thành chỗ dựa chính. Con trai lớn là anh Nguyễn Thái Nhân (SN 1975), đã có gia đình riêng, nuôi 3 con ăn học, bản thân anh bị bệnh tiểu đường nặng, nhưng vẫn phải theo ghe tàu đánh bắt cá bám biển mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Hương (vợ anh Nhân) làm nghề buôn bán cá dạo, duy trì miếng ăn trong nhà, đôi khi hỗ trợ thêm cho cha mẹ chồng.

Hàng ngày, để nuôi sống cả gia đình, bà Nguyễn Thị Tư cũng buôn bán cá dạo, nguồn hàng mua vào được người trong làng "vừa bán vừa cho" để bà có điều kiện duy trì sinh hoạt.

Mấy tháng trước, bà Tư bị vấp ngã, gãy xương chân phải bắt vít, nằm một chỗ. "Cả gia đình 3 thế hệ giờ chẳng ai làm ra nổi một đồng, con gái tôi làm kế toán lương tháng chỉ vài triệu, nào tiền trọ, chi tiêu hàng ngày, rồi gửi thêm về nhà. Nhìn con gần 38 tuổi nhưng chưa dám lập gia đình, tôi xót xa lắm", bà Tư nói trong nước mắt.

Không khí nặng nề bao trùm căn nhà nhỏ khi 3 người lớn trong nhà lần lượt gặp nạn, 2 đứa trẻ dường như cũng hiểu chuyện hơn so với độ tuổi.

"Chúng tôi già rồi thì không sao, chỉ tội 2 đứa cháu, vắng mẹ từ nhỏ còn cha bệnh tật triền miên. Ra đường, thấy bạn bè được mua thứ này thứ kia nhưng 2 đứa chẳng dám hỏi nội, chắc cũng biết nhà mình nghèo", bà Tư buồn bã.

Theo ông Bùi Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang - gia đình bà Nguyễn Thị Tư rất khó khăn, bế tắc. Cả gia đình đau ốm, thêm 2 đứa bé đang tuổi đến trường. Gia đình bà Tư được UBND xã đưa vào diện hộ nghèo năm ngoái, để tạo điều kiện cho hai cháu được miễn học phí, khám chữa bệnh cũng thuận tiện hơn.

Ông Tân cũng cho biết, địa phương đã hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Phó Chủ tịch xã Tam Quang cũng mong muốn thông qua báo Dân trí, gia đình bà Tư sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4917 xin gửi về:

1. Địa chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Tư, thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Tài khoản ngân hàng MB (Ngân hàng Quân đội): 7777706081975.

Chủ tài khoản Nguyễn Thái Nhân - con trai ruột bà Nguyễn Thị Tư.

Số điện thoại Nguyễn Thái Nhân: 0385.236.144.

