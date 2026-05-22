Lời khẩn cầu của người cha đơn thân nuôi con trai 5 tuổi bị ung thư não

Ở tuổi 50 mới có con đầu lòng, ông Thái Văn Son (SN 1971, ngụ ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long) tưởng chừng sẽ có những ngày tháng êm đềm bên con trai duy nhất là Thái Hoàng Minh Khôi (SN 2021). Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo của bé Khôi đã đẩy hai cha con vào cảnh bế tắc, khánh kiệt tài sản.

Ông Son bế tắc vì không biết tìm cách nào chữa bệnh cho con trai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Son và vợ đã ly hôn nhiều năm, ông một mình nuôi bé Khôi. Đối với ông, bé Khôi là tất cả niềm hy vọng khi tuổi xế chiều. Nhưng khi bé Khôi sắp sửa vào mẫu giáo, cậu bé bất ngờ bị khối u ở não, mạng sống như chỉ mành treo chuông.

Vắng nhà nhiều tháng nay để cùng con trai điều trị tại bệnh viện, ngôi nhà của ông Son vốn đã cũ kỹ lại càng thêm ẩm mốc. Bên chiếc bàn gỗ tròn, người cha với gương mặt khắc khổ ôm con trai vào lòng, ngậm ngùi chia sẻ hoàn cảnh với phóng viên Dân trí.

Vết mổ sau gáy của Khôi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Son kể, từ lúc 3 tuổi bé Khôi đã đi lại khó khăn, yếu ớt. Đến đầu tháng 4/2025, bé thường xuyên đau đầu, sốt. Ông đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) làm xét nghiệm, kết quả cho thấy bé Khôi có khối u ác tính trong não. Bác sĩ yêu cầu nhập viện phẫu thuật lấy khối u và đặt ống thông dịch.

Sau 2 tháng điều trị, ông đưa con trai ra Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị 30 tia. Bé Khôi sau đó được chuyển về Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM) chữa trị đến hiện tại. Thời gian qua, bé đã truyền 3 toa hóa chất.

"Bệnh tình của con điều trị đến nay đã 1 năm, tôi đưa con đi nhiều bệnh viện và đã tốn rất nhiều chi phí. Mảnh vườn rộng hơn 6.000m2 của tôi cũng đã bán đi để chữa bệnh cho con, đến nay chỉ còn mỗi nền nhà.

Tôi đã vay thêm họ hàng, người thân được 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa trả nổi. Bản thân tôi không làm ra tiền, con cái bệnh tật, đến giờ đã sức cùng lực kiệt nên mới cầu cứu mọi người giúp đỡ", giọng ông Son nghẹn ngào, mắt ngấn lệ.

Lúc nhỏ Khôi rất hiếu động, nhưng từ lúc 3 tuổi, cậu bé đi lại đột nhiên khó khăn hơn sau đó phát hiện bị ung thư não (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện tại, Khôi không thể tự đi lại, chủ yếu phải ngồi xe lăn hoặc có ông Son bồng bế. Cơ thể nhỏ xíu của cậu bé đã trải qua hàng chục tia xạ trị và sẽ tiếp tục nhiều đợt hóa trị đau đớn.

"Nhìn con trai mỗi lần vô thuốc hay chọc hút và sinh thiết tủy xương, tôi xót xa vô cùng. Ước gì người chịu đau đớn đó là tôi. Con trai còn quá nhỏ, tương lai còn rất dài, đáng lẽ bây giờ nó đã đi học nhưng vì chữa bệnh mà chưa hề đặt chân đến trường ngày nào", ông Son bật khóc.

Đất đai đã bán hết, ông Son chỉ còn mỗi căn nhà cấp bốn cũ kỹ là tài sản lớn nhất (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lời ông Son, ông có vài công đất trồng dừa, nhưng vì lo chạy chữa cho con nên đã bán hết. Hiện tại, người cha đơn thân không thể đi làm kiếm tiền vì mỗi lần con trai nhập viện phải điều trị 2-3 tuần, thậm chí lâu hơn. Thời gian con nằm viện, để tiết kiệm chi tiêu, ông tá túc tại một mái ấm tình thương gần bệnh viện, được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, còn ăn uống thì ông xin cơm từ thiện.

Đối với hoàn cảnh bi đát của cha con ông Son, lãnh đạo UBND xã Hùng Hòa xác nhận đây là trường hợp rất khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để giúp bé Khôi chữa bệnh kịp thời.