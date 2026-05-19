Những mái ấm mang hy vọng mới tới người nghèo vùng cao Điện Biên

Sáng 19/5, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại bản Hón Sáng (xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình đặc biệt khó khăn ở 3 xã Mường Ảng, Mường Phăng và Na Son với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng do bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ.

Lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên và lãnh đạo xã Mường Ảng trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cho 6 hộ dân đặc biệt khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).

Niềm vui hiện hữu trong từng ánh mắt

Con đường dẫn vào bản Hón Sáng hôm nay rộn rã hơn thường lệ. Từ sáng sớm, bà con dân bản đã tạm gác lại công việc nương rẫy, cùng đại diện 6 hộ gia đình có mặt tại địa điểm tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái. Trong những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui khi biết rằng, ước mơ về một mái nhà kiên cố của 6 hộ dân khó khăn sắp trở thành hiện thực.

Đông đảo bà con xã Mường Ảng có mặt từ sớm, chung vui trong ngày khởi công những mái Nhân ái tặng người nghèo vùng cao (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự Lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; lãnh đạo các xã Mường Ảng, Na Son, Mường Phăng và đại diện 6 gia đình được tặng nhà Nhân ái cùng đông đảo bà con nhân dân.

Lãnh đạo báo Dân trí, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ khó khăn (Ảnh: Đình Tùng).

Cháu Cà Thị Ngọc (bản Hón Sáng, xã Mường Ảng), cô bé mồ côi cha, là trường hợp nhận được số tiền hỗ trợ cao nhất, với hơn 270 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm. Tại buổi lễ, Ngọc xúc động nghẹn lời: “Cháu chưa bao giờ dám nghĩ mình có được số tiền lớn như vậy để xây nhà. Căn nhà cũ của anh em cháu dột nát lắm rồi. Cháu xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các cấp chính quyền rất nhiều!”.

Cháu Cà Thị Ngọc (ngồi giữa) rất vui và hạnh phúc khi được bạn đọc báo Dân trí tặng nhà Nhân ái (Ảnh: Thùy Hương).

Ngồi bên cạnh bé Ngọc là bà Lù Thị Mịnh (bản Hón Sáng, xã Mường Ảng). Dù bị điếc và khả năng giao tiếp hạn chế, khuôn mặt bà Mịnh vẫn rạng rỡ niềm hạnh phúc khi được bạn đọc Dân trí trao tặng nhà Nhân ái.

Niềm hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt bà Lù Thị Mịnh (Ảnh: Thùy Hương).

Là một trong 6 hộ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà Nhân ái dịp này, anh Hờ A Vừ (bản Pú Súa, xã Mường Ảng) có mặt tại nơi tổ chức Lễ khởi công từ rất sớm. Anh Vừ là người khuyết tật, hai vợ chồng sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, rách nát. Anh cho biết rất vui khi nghĩ tới khoảng 2 tháng nữa, vợ chồng anh sẽ được sống trong ngôi nhà mới vững chãi, không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công 6 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo của 3 xã Mường Ảng, Na Son, Mường Phăng (Ảnh: Đình Tùng).

Tại chương trình, thay mặt bạn đọc, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Ảng.

Những cô bé, cậu bé trong bộ đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, rụt rè bước lên sân khấu nhận học bổng. Món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Lãnh đạo báo Dân trí, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh trao học bổng tới học sinh nghèo vượt khó của xã Mường Ảng (Ảnh: Đình Tùng).

Kết nối yêu thương, dựng xây mái ấm cho người nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình khi diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, việc chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn hôm nay chính là hành động thiết thực, tiếp nối tâm nguyện của Bác - mong muốn người dân có cuộc sống ấm no, ổn định, ai cũng có nơi ở vững chãi để yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, phát biểu tại Lễ khởi công 6 ngôi nhà Nhân ái ở Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, để triển khai chương trình, bên cạnh sự đồng hành của bạn đọc cả nước còn có sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ và chính quyền địa phương trong việc rà soát, kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

“Từ những câu chuyện đời sống chân thực được phản ánh trên mặt báo, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trên khắp cả nước đã chung tay sẻ chia, tạo nên nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng để khởi công 6 ngôi nhà Nhân ái hôm nay. Mỗi ngôi nhà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự yêu thương và trách nhiệm cộng đồng dành cho người nghèo vùng cao”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Lãnh đạo báo Dân trí và lãnh đạo xã Mường Ảng trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cho 6 hộ dân nghèo của tỉnh Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí tin rằng những mái ấm mới không chỉ giúp các hộ dân có nơi che mưa, che nắng an toàn mà còn tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, lãnh đạo báo Dân trí mong chính quyền địa phương và bà con tiếp tục chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu để các ngôi nhà Nhân ái sớm hoàn thiện khang trang, vững chãi.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử nhân văn của báo Dân trí cùng bạn đọc cả nước đối với các hộ nghèo trên địa bàn.

Bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ các gia đình khó khăn ở Điện Biên (Ảnh: Đình Tùng).

“Đây là nguồn động viên rất lớn đối với bà con vùng cao còn nhiều khó khăn. Tôi mong các hộ gia đình phát huy nội lực, cùng chính quyền và cộng đồng xây dựng những ngôi nhà thật sự kiên cố, ấm cúng, để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm”, bà Phượng nói.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Phăng (Ảnh: Đình Tùng).

Đại diện địa phương, ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Ảng cho biết, trên địa bàn hiện vẫn còn các hộ dân sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Việc báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái và trao học bổng cho học sinh nghèo không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Đoàn Thế Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Ảng cam kết địa phương sẽ hướng dẫn các hộ dân sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích để các công trình sớm hoàn thành (Ảnh: Đình Tùng).

Buổi lễ khởi công khép lại trong niềm vui và sự xúc động của người dân vùng cao. Trên những mảnh đất còn nhiều gian khó của Mường Ảng, Mường Phăng và Na Son, 6 ngôi nhà mới đang dần thành hình từ sự chung tay của cộng đồng, trở thành điểm tựa để những gia đình nghèo viết tiếp hy vọng về một cuộc sống ổn định, ấm no hơn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Đình Tùng).

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 261 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 238 nhà. Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 32 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

