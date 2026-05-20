Chồng thiệt mạng khi chữa cháy rừng, vợ cùng 3 con lâm cảnh kiệt quệ

Chồng thiệt mạng khi chữa cháy rừng, vợ cùng 3 con nhỏ lâm cảnh kiệt quệ (Video: Thùy Hương).

Vụ cháy rừng cướp đi người cha của 3 đứa trẻ

Nép mình bên sườn đồi cheo leo ở tổ dân phố 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, căn nhà gỗ cũ kỹ của gia đình chị Lù Thị Lả (SN 1984) phủ đầy không khí tang thương. Trong gian nhà tối ẩm, tiếng trẻ nhỏ gào khóc gọi cha hòa cùng tiếng gió rít qua vách gỗ mục khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Người đàn ông từng là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình đã ra đi mãi mãi sau lần lao vào biển lửa cứu rừng. Biến cố quá đột ngột khiến mẹ con chị Lả rơi vào cảnh bế tắc, tương lai mịt mờ.

Mất đi người trụ cột, chị Lả một mình gồng gánh việc mưu sinh, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu và nuôi 3 con (Ảnh: Thùy Hương).

Theo đại diện chính quyền xã Na Sang, chiều 3/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ km7 tuyến Na Sang đi Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Anh Lù Văn Thương (SN 1983, bộ đội xuất ngũ đang tham gia lực lượng dự bị động viên) đã không ngần ngại tham gia chữa cháy.

Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, anh Thương không may gặp nạn, bị bỏng đặc biệt nặng, khoảng 95% cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, anh vẫn không qua khỏi.

Tin dữ ập đến khiến chị Lả (vợ anh Thương) gần như gục ngã. Người phụ nữ dân tộc Thái nghẹn ngào kể lại: “Biết tin chồng gặp nạn, tôi đau lắm… Các con còn nhỏ, mọi thứ đều trông vào anh ấy. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa…”.

Với chị Lả, chồng không chỉ là người bạn đời mà còn là điểm tựa duy nhất của cả gia đình. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gánh nặng mưu sinh, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu và nuôi 3 con nhỏ dồn cả lên đôi vai người phụ nữ vốn thường xuyên đau ốm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và xã Na Sang đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lả sau biến cố đau lòng (Ảnh: Thùy Hương).

Mái nhà dột nát và ước mơ dang dở

Trước biến cố, gia đình chị Lả vốn đã sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tài sản chỉ là vài sào ruộng bậc thang, một mảnh vườn nhỏ cùng ít gia cầm. Sức khỏe yếu, chị Lả không làm được việc nặng nên mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu trông vào đồng công ít ỏi của anh Thương.

Dẫu cuộc sống chật vật, vợ chồng chị vẫn cố gắng chắt chiu để các con được đến trường. Thế nhưng, cái nghèo đeo bám đã khiến con đường học hành của những đứa trẻ sớm chông chênh.

“Cháu lớn học hết lớp 12, còn cháu thứ 2 phải nghỉ học giữa chừng vì nhà không có tiền. Đứa út mới hơn 2 tuổi, hay đau ốm lắm…”, chị Lả nghẹn ngào.

Anh Thương qua đời, gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Chị Lả vừa gắng gượng vượt qua nỗi đau, vừa cáng đáng việc mưu sinh và chăm sóc các con trong khi sức khỏe ngày một suy giảm.

Trước đây, ước mơ lớn nhất của vợ chồng chị là dựng được một ngôi nhà kiên cố để bố mẹ già và các con không còn thấp thỏm lo mái dột mỗi mùa mưa bão. Thế nhưng giờ đây, ước mơ ấy trở nên quá xa vời.

Ngôi nhà của gia đình chị Lả đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái fibro xi măng thủng nhiều chỗ; vách gỗ mục nát, xiêu vẹo. Trong nhà hầu như không có tài sản đáng giá, đến chiếc giường ngủ cũng không có.

Mỗi khi mưa lớn, cả gia đình lại thức trắng đêm lấy xô chậu hứng chỗ dột. Nước tạt tứ phía khiến chăn màn, quần áo ẩm ướt.

Căn nhà gỗ đã xuống cấp của gia đình chị Lả nằm nép bên sườn đồi (Ảnh: Thùy Hương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết, anh Lù Văn Thương là người có trách nhiệm, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương. Khi xảy ra cháy rừng, anh đã không quản hiểm nguy, xung phong tham gia chữa cháy. Sự ra đi của anh là mất mát lớn đối với gia đình và bà con địa phương.

Anh Thương mất đi để lại cha mẹ già yếu, vợ bệnh tật, 3 con còn nhỏ. Ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi nguồn thu nhập gần như không còn nên không có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

Chính quyền địa phương rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình sớm có mái nhà kiên cố, các cháu được tiếp tục ăn học, ổn định cuộc sống, phần nào vơi bớt khó khăn.

Trong căn nhà xuống cấp không có tài sản gì giá trị (Ảnh: Thùy Hương).

Rời căn nhà nhỏ của mẹ con chị Lả, điều khiến chúng tôi day dứt là hình ảnh người phụ nữ gầy gò ôm đứa con út mới hơn 2 tuổi vào lòng, lặng lẽ nhìn lên di ảnh chồng.

Lúc này, sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, những đứa trẻ được tiếp tục đến trường và từng bước vượt qua biến cố.