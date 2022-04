Lay lắt cảnh sống của những đứa trẻ mồ côi cha trong căn nhà sắp sập

Ngày nào cũng vậy, khi mẹ lên rẫy, chị đi học là Sơn lại bò lê dưới nền nhà chơi cùng di ảnh bố. Sơn được mẹ nhờ bà nội trông hộ nhưng bà lại tranh thủ lên đồi nhặt củi, thành thử cậu bé phải tự chơi một mình.

Căn nhà của ba mẹ con Sơn nằm chênh vênh bên sườn đồi ở thôn Quảng Đại, xã Xuân Thái (huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Nói là nhà cho sang nhưng thực ra giống một cái lều hơn khi chỉ dựng bằng những thân cây đã mục, mái được lợp bằng những tấm fibro xi măng cũ kỹ, bao quanh chỉ là những tấm đan.

Bà Lương Thị Nghiệm (72 tuổi) - bà nội của cậu bé Sơn thấy có khách đến nhà thì vội vã đi từ đồi xuống. Trái tim người mẹ trong bà lại quặn đau khi nhắc về cái chết của con trai và nỗi khổ cực của những đứa cháu.

Bà bảo căn nhà này, mùa mưa thì mấy mẹ con phải chạy sang nhà hàng xóm để trú, mùa rét thì co ro trong một góc vì gió thốc vào trong, hè đến thì nắng cũng chiếu không thiếu chỗ nào.

Trong căn nhà không tài sản gì ngoài chiếc giường, bàn thờ treo bên góc và những cái nồi đen nhẻm nằm lăn lóc. Không có bếp, nơi nấu ăn của ba mẹ con Sơn là góc phía trong cùng. Cái ăn đã không đủ, việc sắm những chiếc nồi có lẽ cũng là xa xỉ với mẹ con Sơn.

Kéo vạt áo lên lau nước mắt, bà Nghiệm kể, con trai bà bị ung thư phổi và mới ra đi vào cuối năm ngoái: "Nó ốm mấy năm nay rồi, cứ lay lắt không làm được việc gì. Khi vay được tiền đi viện thì bác sĩ bảo ung thư giai đoạn cuối rồi nên bác sĩ cho về. Thuốc thang cho những ngày bị bệnh và tiền mua quan tài đến giờ vẫn còn hơn 20 triệu mà vợ con vẫn chưa thể trả được. Vợ chồng tôi cũng nghèo quá, thấy con khổ, cháu đói mà cũng không giúp được gì…".

Con trai bà, bố của chị em Sơn đã dừng lại cuộc đời ở tuổi 37, khép lại những ngày tháng đau đớn với bệnh tật, đói nghèo bủa vây để ngủ một giấc dài vĩnh viễn.

"Thằng cu Sơn cũng bị bệnh phổi, nó nhiều lúc lên cơn khó thở cứ nằm lịm đi. Khi bố nó còn sống thì đạp xe đưa nó xuống viện, giờ bố chết rồi, tiền lại không có nên cứ để nó ở nhà vậy thôi…", bà Nghiệm bỏ dở câu nói rồi ôm cháu khóc.

Giờ đây, để gánh những đứa con trên vai và món nợ "khổng lồ", chị Lương Thị Hoa ngày nào cũng lên rẫy chặt cây thuê, vác lên xe để kiếm vài ba chục nghìn. Mỗi ngày chị sẽ dành ra một ít để dồn trả nợ, số còn lại chị mua gạo cho các con.

"Con ước có căn nhà, em con không còn ốm nữa…"

11h trưa, Lương Khánh Ly (học lớp 7), chị của Sơn từ trường trở về, vận nguyên bộ quần áo, Ly tất tả vào bếp bắc nồi để nấu cơm cho hai chị em ăn. Nồi cơm được bắc lên với vài nắm gạo và thức ăn là những lá rau dại được bà nội hái trên rừng về.

Gia cảnh khó khăn nên Ly luôn cố gắng học để sau này được đi học đại học, thoát cảnh cơ cực. Năm nào Ly cũng được học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Ly vẫn còn nhớ trước lúc nhắm mắt về thế giới khác, bố dặn phải cố gắng học, phải trông em cho mẹ. Lời dặn dò trước lúc nhắm mắt của bố có lẽ sẽ là ký ức đau buồn và ám ảnh nhất trong tuổi thơ của Ly.

"Con nhớ những ngày bố ốm, bố đau đớn nhưng không có thuốc uống, không được đi viện. Lúc bố mất, cả làng góp tiền mua quan tài cho bố không đủ, mẹ con phải đi vay khắp nơi", Ly khóc nấc.

"Con mong có tiền đi học, mái nhà không bị dột và em Sơn sẽ không bị ốm nữa. Mẹ thì đi vắng suốt, những lúc em lăn đùng ra, không thở được, con sợ lắm", Ly nói.

Lời của đứa bé 12 tuổi như mũi dao cứa sâu vào trái tim khiến đôi chân tôi dường như cũng không còn đứng vững. Căn nhà mỗi lần gió thổi mạnh rung lên bần bật, mùa mưa gió năm nay lại sắp đến, tôi sợ rằng căn nhà dựng tạm này có lẽ sẽ khó trụ vững.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Lương Thị Hoa, ông Nguyễn Khắc Đại, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái cho biết: "Gia đình chị Hoa là hộ nghèo nhiều năm của xã. Do chồng ốm đau nhiều năm nên khó khăn càng khó khăn hơn. Năm ngoái vào đợt rét đậm, địa phương phải kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chăn, chiếu cho mấy mẹ con.

Trăn trở nhất của địa phương là căn nhà của ba mẹ con đã xuống cấp nghiêm trọng, sẽ rất nguy hiểm khi mùa mưa bão đến".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4449:

Chị Lương Thị Hoa

Địa chỉ: Thôn Quảng Đại, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914 86 37 37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269