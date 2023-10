Không có tiền mổ tiếp, cô gái trẻ có nguy cơ phải cắt bỏ chân

Chúng tôi đến khi Lê Thị Hồng Hạnh (khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang được truyền thuốc.

Đùi phải sưng to gần bằng cả người nên tư thế nằm của Hạnh cũng chật vật, nửa nghiêng, nửa lại như nằm ngửa. Trải qua nhiều cuộc hóa, xạ trị, mái tóc của cô gái vừa bước qua tuổi 18 đã rụng gần hết.

Khuôn mặt em xám xịt, gò má nhô cao, đôi mắt đầy mệt mỏi sau gần 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương nhưng hi vọng cứ dần lụi tàn...

Cuối năm 2021, thời điểm đó Hạnh mới bước vào lớp 10, những cơn tê ở chân phải đã xuất hiện. Mẹ đưa Hạnh đi khám một vài cơ sở y tế và tin rằng đây là triệu chứng của căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh vận động nên lấy thuốc về uống.

Căn bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn với những cơn tê buốt. Đến khi đùi phải Hạnh sưng vù, đau đớn, đến Bệnh viện ung bướu Nghệ An kiểm tra, em mới bàng hoàng nghe bác sĩ thông tin: ung thư xương đùi, giai đoạn 2. Hạnh bắt đầu nghỉ học dài ngày để nhập viện điều trị.

Cuối năm 2021, em trải qua 3 cuộc phẫu thuật để thay đoạn xương đùi bị ung thư bằng xương đùi nhân tạo.

"Chi phí ca phẫu thuật là gần 400 triệu đồng, trong đó bệnh viện hỗ trợ hơn 100 triệu, gia đình chi trả 250 triệu đồng. Vợ chồng tôi lúc đó phải đi vay khắp họ hàng, người thân, cháu cũng được nhà trường, chính quyền, hàng xóm giúp đỡ nữa mới tạm đủ tiền đóng", chị Nguyễn Thị Huê (46 tuổi, mẹ Hạnh) kể.

Sau cuộc phẫu thuật thay xương 4 tháng, Hạnh phải tiếp tục truyền hóa chất. Tình trạng bệnh tốt hơn do em đáp ứng phác đồ điều trị nhưng mọi nỗ lực của các bác sĩ và cố gắng của Hạnh đã tan biến sau mũi tiêm vaccine phòng Covid-19. Hạnh bị tụt tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu xuống mức báo động. Em phải nằm liệt giường suốt 3 tháng, trải qua 2 tháng liên tục truyền tiểu cầu, kích bạch cầu.

Vừa ra viện 1 tuần thì vết thương ở đùi phải bị vỡ, Hạnh phải quay lại bệnh viện, tiêm kháng sinh ròng rã một tháng trời nữa. "Đợt đó mỗi lần em về nhà được tầm 1 tuần, nửa tháng lại vào viện", Hạnh kể.

Ông Nguyễn Bá Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thiện - cho biết: "Gia đình chị Huê thuộc diện hộ nghèo, đông con. Chị Huê làm công nhân, chồng không có công việc ổn định nên khi cháu Hạnh bị bệnh, kinh tế rất khó khăn. Chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và trường nơi cháu Hạnh học đã quyên góp để hỗ trợ cháu phần nào nhưng thật sự là không thấm vào đâu bởi cháu điều trị lâu dài, tốn kém".

Hạnh đi viện liên miên, thành thử phải nghỉ học hẳn. Chị Huê cũng xin nghỉ việc ở nhà máy gạch để theo con, nguồn thu nhập ổn định duy nhất của cả nhà bị gián đoạn. Kinh phí để duy trì chữa trị cho Hạnh và nuôi 3 em ăn học phụ thuộc vào công việc tự do lúc có, lúc không của bố.

Đợt nào Hạnh được bệnh viện cho về nhà, chị Huê tranh thủ đi làm thêm, tăng ca tối để kiếm thêm, mong đợt đi viện tới của con không còn quá chật vật chuyện ăn uống, chứ chưa dám nghĩ đến tiền điều trị ngày càng tốn kém.

Hồi tháng 8, vết thương ở đùi của Hạnh tái phát, bác sĩ cho biết bị nhiễm khuẩn mãn tính và chỉ định phẫu thuật loại bỏ phần nhiễm trùng, tiếp tục thay bằng xương nhân tạo.

"Chi phí ca mổ này cũng tương đương với ca mổ trước. Nhưng nhà em bây giờ biết lấy đâu ra số tiền ấy. Không có tiền, không được phẫu thuật sớm, em phải cắt chân mất...", Hạnh khóc nghẹn.

Chị Huê xoa xoa phần đùi sưng to của con, nói như khóc: "Con để thư thư mẹ tính". Nói thì nói vậy thôi, chị chưa biết tính cách nào, bán nhà mà chữa cho con thì 3 đứa nhỏ còn lại biết sống ở đâu bây giờ...

