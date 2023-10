Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị

Kiếm từng nghìn đồng tiền lẻ từ công việc bán bánh tráng nên bà Nguyễn Thị Hồng Trang (48 tuổi, khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đành bất lực nhìn chồng là ông Nguyễn Văn Nhiếp (53 tuổi) sắp tàn phế đôi chân và có thể mất cả tính mạng.

Theo ông Nhiếp, trước năm 2020, ông cảm nhận bị thoái hóa cột sống vì những cơn đau đột ngột ở sống lưng. Không để vợ lo, ông cắn răng chịu đựng, kiên trì theo bạn trên những chuyến biển ở khơi xa, kiếm tiền về lo cho vợ con và chỉ mong dành dụm sửa lại ngôi nhà đàng hoàng để ở.

Thế nhưng, tháng 3/2021, suốt chuyến biển kéo dài 20 ngày, ông Nhiếp chỉ nằm bẹp trên sàn rên rỉ, bởi những cơn đau thắt ở vùng sống lưng và khớp háng hành hạ kèm theo những cơn sốt li bì kéo dài, cơ thể tiều tụy, đi đứng không vững.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà Trang chần chừ mãi không đưa chồng đi bệnh viện mà tự mua thuốc về nhà điều trị, kể cả sử dụng một số phương thuốc gia truyền đắp, bó trực tiếp vào cột sống, khớp háng nhưng chẳng thuyên giảm.

Khi cơn đau của ông Nhiếp ngày một dữ dội, bà Trang mới đưa chồng đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Sau khi chụp X quang, bác sĩ kết luận chỏm xương đùi bên phải của ông Nhiếp đang trong giai đoạn hoại tử cần phải phẫu thuật nếu không sẽ tàn phế suốt đời.

"Do sức khỏe không đảm bảo nên chưa phẫu thuật được, trong khi bệnh biến chứng phức tạp, những cơn đau kéo xuống khớp háng. Nhìn chồng tiều tụy, đôi chân teo tóp, những cơn đau hành hạ dồn dập lòng tôi như đứt từng khúc ruột", bà Trang nghẹn ngào.

Không thể để chồng rên rỉ cả ngày, bà Trang vay mượn người thân, làng xóm và trong nhà có tài sản gì giá trị, bà đều bán sạch để lo cho chồng.

"Nuôi được ít con gà, vịt, 2 con heo giống và có đôi hoa tai tôi cũng bán luôn. Gom góp lại được 50 triệu đồng tôi đưa chồng vào Bệnh viện chợ Rẫy TPHCM chữa trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy ông bị trượt đốt sống L5-S1, tiêu chỏm 2 khớp xương đùi", bà Trang nói.

Tiền bạc không có, ông Nhiếp chỉ được phẫu thuật đốt sống lưng nẹp vít cố định đốt sống, còn thay hai chỏm xương đùi tốn số tiền lớn nên bà ngậm ngùi đưa chồng về quê tính tiếp.

Theo kết quả của Hội đồng giám định y khoa Bình Định, ông Nhiếp bị liệt nặng 2 chân, nẹp vít cố định thân đốt sống L5-S1, teo cơ hai chân, cơ lực hai chân 2/5, tiêu chỏm xương đùi phải, khớp háng phải hạn chế vận động, đi đứng rất khó khăn. Ông Nhiếp không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

"Ngày xuất viện, bác sĩ căn dặn gia đình về chuẩn bị hơn 100 triệu đồng để thay khớp háng vì hai chỏm xương đùi chồng tôi đã bị hoại tử, phải thay chỏm nhân tạo mới đi lại được. Tôi bán bánh tráng bữa có bữa không, nợ cũ chưa trả được, đành bất lực nhìn chồng sống trong cảnh đớn đau mỗi ngày, nguy cơ tàn phế và có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào", bà Trang nói trong nước mắt.

Ông Mai Ngọc Hải, Trưởng khu phố Trường An 2, chia sẻ: "Khi chưa đổ bệnh, những ngày không đi biển, ông Nhiếp ở nhà kiếm thêm việc làm. Còn bà Trang, sức khỏe cũng không tốt, hàng ngày bà đi bán bánh tráng, nuôi thêm con gà, con vịt. Từ ngày ông Nhiếp bệnh nặng, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Số tiền hơn 100 triệu đồng để mổ thay khớp háng cho ông Nhiếp là quá sức với vợ chồng ông Nhiếp".

Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh - chia sẻ : Ông Nhiếp mang bệnh nặng đến nay đã gần 3 năm, đẩy gia đình rơi vào thế tận cùng khó khăn. Địa phương đã thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ khuyết tật, gửi ngành chức năng giám định, nhằm tạo mọi điều kiện sớm nhất để ông Nhiếp được hưởng chế độ của Nhà nước.

"Địa phương kêu gọi các tổ chức, hội, đoàn thể chung tay giúp đỡ cho gia đình ông vượt qua khó khăn trước mắt nhưng không đáng kể. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ phần nào để gia đình có kinh phí chạy chữa cho ông Nhiếp", ông Dưỡng bày tỏ.

