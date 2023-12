Nghị lực phi thường của cậu bé 10 tuổi

Đến tiết tin học, bé Vũ Văn Tùng (10 tuổi, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) ghì sát khuôn mặt vào màn hình máy tính để làm bài tập.

Vì bị khuyết mí trên bẩm sinh khiến mắt trái của Tùng bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ nhìn thấy 5% ánh sáng nên việc học trở nên khó khăn. Thế nhưng, đổi lại, Tùng là học sinh nhanh nhẹn, thông minh, học rất giỏi. 5 tuổi, Tùng đã thuộc hết mặt chữ cái, hiểu và đánh vần, ghép chữ rất nhanh. 6 tuổi đã thuộc bảng cửu chương, viết chữ rõ ràng.

Chị Hồ Thị Diện (43 tuổi, mẹ của bé Tùng) chia sẻ, ngày Tùng chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng đã phải lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt con biến dạng bởi đôi mắt bị khuyết tật.

2 mắt của Tùng đều không có mí trên, cứ mở trừng trừng, không thể nhắm lại, lúc đỏ hoe, lúc đục ngầu, khô khốc. Đau nhức khiến đứa trẻ gào khóc suốt ngày đêm. 3 ngày tuổi, Tùng được chuyển ra Hà Nội điều trị.

"Mới 18 ngày tuổi, con đã phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn. Tính đến nay, con đã 9 lần phẫu thuật vá mi và tách dính mi. Dù đỡ đau hơn trước nhưng mắt vẫn chưa có tiến triển. 10 năm qua, con phải tự mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ một cách khó khăn. Mỗi lần thấy con giật mình khi va vào một cái gì đó bị vỡ, lòng tôi thắt lại. Tôi ước có thể hiến cho con đôi mắt của mình", chị Diện kể.

Thầy Đậu Đức Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, chia sẻ vì thị lực bị hạn chế nên suốt quá trình học, sách vở của Tùng phải mang đi photo để phông chữ to gấp đôi bình thường mới thấy được. Mắt của cháu phải để sát sách vở mới nhìn rõ chữ.

"Dù khiếm khuyết đôi mắt nhưng năm nào Tùng cũng được giấy khen về thành tích học sinh giỏi, tiên tiến. Nhà trường, lớp cũng tạo điều kiện cho cháu trong học tập, ưu tiên các chế độ, chính sách hay miễn giảm các khoản đóng góp. Ngoài ra nhà trường, giáo viên, học sinh luôn động viên để cháu hòa nhập, không mặc cảm, tự ti", thầy Bình chia sẻ.

Được biết, vợ chồng chị Diện sinh được 4 người con, bé Tùng là con út trong gia đình. Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng, để có tiền chữa bệnh cho con, dù mắc bệnh đau khớp nặng nhưng nhiều năm nay anh Vũ Văn Huyên (46 tuổi, bố của Tùng) vẫn ngày 2 buổi cố gắng đi phụ hồ.

Chị Diện đi cấy, gặt thuê, phu gạch để kiếm thêm thu nhập. Tích góp được đồng nào, họ vay mượn thêm để có kinh phí ôm con nằm viện tìm kiếm ánh sáng. Các con còn học hành nên cuộc sống càng thêm khó khăn.

Cần 400 triệu đồng để ghép giác mạc, vá mi

Bình quân mỗi tháng, bé Tùng phải thăm khám một lần theo định kỳ và lấy thuốc về nhà điều trị. Suốt nhiều năm qua, để có tiền thuốc thang, phẫu thuật cho con, vợ chồng chị Diện đã vay mượn hơn 300 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Hoàng Thị Minh Châu, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, đôi mắt của bệnh nhi Tùng phải tiếp tục được thăm khám định kỳ và lấy thuốc điều trị. Mắt của cháu bé đã phẫu thuật rất nhiều lần, đợi khi có điều kiện thuận lợi về sức khỏe cũng như kinh tế sẽ phẫu thuật tiếp.

Bé Tùng được khuyên qua Singapore để ghép giác mạc, vá mi nhưng chi phí lên đến 400 triệu đồng. Không còn khả năng vay mượn, vợ chồng chị Diện đành cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

"Bác sĩ khuyên đưa con sang Singapore ghép giác mạc, chi phí 400 triệu đồng/mắt nhưng gia đình tôi nghèo quá, không biết trông chờ vào đâu để chạy chữa cho con. Nếu không được cứu chữa, mắt còn lại của con sẽ bị mù vĩnh viễn.

Con ngoan, học giỏi lại rất kiên cường nên tôi không muốn nhìn con chấp nhận số phận thế này. Cầu xin mọi người giúp đỡ, cho con tôi có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng, được tiếp tục đến trường", chị Diện khẩn cầu.

Nghe mẹ nói nếu không có tiền phẫu thuật, đôi mắt sẽ bị mù vĩnh viễn khiến bé Tùng lo lắng. Mỗi lần phẫu thuật, bé Tùng phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng rồi nghe mẹ và bác sĩ động viên mắt sẽ sáng hơn, đứa trẻ lại có thêm hi vọng, cố gắng chịu đựng, vượt qua.

Dù đã trải qua 9 lần phẫu thuật, bé Tùng vẫn kiên cường với khát vọng cháy bỏng được nhìn thấy ánh sáng để nhìn thấy cha mẹ rõ hơn và không phải dang dở việc học.

"Bác sĩ lấy da trên tai, trán của cháu để đắp vào mi mắt. Cháu bớt đau hơn nhưng mi vẫn sập, nặng trĩu, chưa nhắm mở bình thường, mắt chưa sáng hơn. Cháu ước sắp tới được phẫu thuật để có đôi mắt sáng như các bạn, tiếp tục đến trường. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng, đau đớn mấy cháu cũng sẽ cố gắng chịu đựng", Tùng chia sẻ.

