Ngày 18/4, báo Dân trí phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), UBND xã Phú Lộc, Công an xã Phú Lộc, tổ chức lễ khởi công xây nhà Nhân ái, tặng gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1960) ở ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Gia đình bà Hoa được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 206 triệu đồng thông qua bài viết "Bà liệt giường, 2 cháu bữa đói, bữa no, chị nghỉ học nhường em đến trường".

Phóng viên báo Dân trí (nữ áo trắng) cùng cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, UBND xã Phú Lộc, Công an xã Phú Lộc... trao số tiền 206.963.197 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ bà Nguyễn Thị Kim Hoa xây nhà Nhân ái (Ảnh: Hoài Thanh).

Bà Hoa dự kiến, trích 160 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà bằng bê tông, rộng khoảng 60m2, thay thế ngôi nhà tạm bợ hiện nay của gia đình. Số tiền còn lại, bà Hoa cho biết sẽ gửi vào sổ tiết kiệm để lo cho hai cháu nội Ngô Thị Bích Ngọc (15 tuổi) và Ngô Nguyễn Gia Hân (12 tuổi).

"Mấy bà cháu tôi rất biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Chưa bao giờ tôi dám mơ có số tiền lớn như vậy để cất nhà, tôi vui nên mất ngủ nhiều ngày liền.

Nhờ báo hỗ trợ, chính quyền địa phương hướng dẫn, chở tôi đi làm các thủ tục nên tôi không còn lo lắng nhiều. Tôi thấy được an ủi, sống thêm ít năm nữa với các cháu", bà Hoa xúc động.

Khởi công nhà Nhân ái tặng 3 bà cháu khó khăn ở vùng biên (Video: Bảo Trân).

Bà Hoa bị dẹp đốt xương sống nằm liệt giường nhiều năm liền. Cuộc sống của bà chỉ nhờ vào 2 cháu nội là Bích Ngọc và Gia Hân chăm sóc. Mẹ các cháu đã bỏ đi, còn ba làm công nhân ở Đồng Nai.

Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ đủ tiền cho Gia Hân đi học, còn Bích Ngọc nghỉ học, nhiều năm liền ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc bà.

Căn nhà tồi tàn mà bà Hoa và 2 cháu nội đang sinh sống (Ảnh: Bảo Trân).

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Tân Châu, thay mặt chính quyền và người dân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí.

Ông Minh chúc Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ngày càng phát triển, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế.

Để sớm hoàn thiện công trình nhà Nhân ái tặng gia đình bà Hoa, UBND xã Phú Lộc sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đối ứng ngày công, tổ chức giám sát, đảm bảo tiến độ thi công.