Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Gia Lai, giúp hộ nghèo yên tâm ngủ ngon

Ngày 29/8, tại tỉnh Gia Lai, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái tới 2 hộ gia đình là bà Trần Thị Tuyết Nhung và cụ Rơ Lan Ti, mang đến mái ấm vững chãi cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mái ấm mới của góa phụ ung thư và con thiểu năng

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà của bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1976, trú tại thôn Ia Sa, xã Ia Hrú) đã hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Bà Nhung là nhân vật trong bài viết "Cảnh cùng quẫn của góa phụ "lỡ 2 lần đò" bị ung thư chăm con thiểu năng", một câu chuyện đã lay động trái tim bạn đọc.

Với sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, bà Nhung đã xây dựng được căn nhà khang trang (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cuộc đời bà Nhung là chuỗi ngày dài đối mặt với bệnh tật và khó khăn. Sau 2 lần "lỡ đò", bà một mình nuôi con gái Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002) bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Năm 2024, bà Nhung được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 4, gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn. Trước đây, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tồi tàn, luôn nơm nớp lo sợ sập đổ.

Trước hoàn cảnh éo le đó, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ bà Nhung hơn 80 triệu đồng qua Chương trình Nhân ái và khoảng 11 triệu đồng trực tiếp vào tài khoản cá nhân bà. Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Chư Sê (cũ) cũng kêu gọi được gần 100 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền ủng hộ lên đến hơn 192 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ đến gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Phạm Hoàng).

Với số tiền này, cùng sự hỗ trợ ngày công từ đoàn thanh niên và dân quân địa phương, căn nhà mới đã được xây dựng với chi phí khoảng 120 triệu đồng. Số tiền còn lại được bà Nhung dùng để chữa bệnh và gửi tiết kiệm lo cho con gái.

"Tôi không thể tin, có ngày xây dựng được căn nhà như vậy! Mấy đêm nay, tôi và con gái đã yên tâm ngủ ngon trong căn nhà mới. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương và các tổ chức đã chung tay hỗ trợ gia đình", bà Nhung xúc động chia sẻ.

Ông Bùi Văn Cường, Phó Phòng Văn hóa, UBND xã Ia Hrú, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí và mong muốn báo tiếp tục là cầu nối nhân ái, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Niềm vui tuổi già của cụ bà 97 tuổi

Cùng ngày, tại làng Bi Ia Yom, xã Ia Krái, cụ bà Rơ Lan Ti (97 tuổi) cũng đón nhận căn nhà mới trong niềm hân hoan của bà con dân làng. Ngôi nhà rộng khoảng 80m2, với 2 phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh riêng, được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 125 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 65 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại từ chương trình xóa nhà tạm của địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ đến gia đình bà Rơ Lan Ti (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái, nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của Chương trình xây nhà Nhân ái trong việc kết nối cộng đồng, chung tay chăm lo đời sống người dân và góp phần vào công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương.

"Xã rất phấn khởi khi bà Ti có căn nhà kiên cố, nhất là thời điểm mưa bão đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Xã cũng kết nối với đoàn thể để thường xuyên đến hỗ trợ bà Ti trong sinh hoạt và chăm lo sức khỏe. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí", bà Lương chia sẻ.

Cụ bà Rơ Lan Ti phấn khởi bước vào căn nhà đã mơ ước suốt nhiều năm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trong lễ khánh thành, đông đảo bà con làng Bi Ia Yom và chính quyền địa phương đã đến chúc mừng cụ Ti.

Ông Rơ Lan H’Linh, Bí thư Chi bộ làng Bi Ia Yom cho biết, bà con rất phấn khởi và đã tích cực giúp đỡ trong quá trình thi công để công trình sớm hoàn thành, mang lại niềm vui cho cụ Rơ Lan Ti.