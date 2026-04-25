Hơn 303 triệu đồng từ bạn đọc tiếp sức 2 gia đình đa khuyết tật

Ngày 24/4, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù TP Hà Nội và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 114.274.238 đồng tới gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Mạch Tràng.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Mạnh thông qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới bà Nguyễn Thị Chuốt (mẹ anh Mạnh).

Lãnh đạo Hội Người mù TP Hà Nội và cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh thăm hỏi gia đình anh Mạnh (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã giúp đỡ gia đình anh Mạnh 20 triệu đồng và hỗ trợ thường xuyên cháu Thư (con gái anh Mạnh) mỗi tháng 1 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Mạnh là 134.274.238 đồng.

Gia đình anh Mạnh là hoàn cảnh trong bài viết “Chồng khiếm thị, vợ khuyết tật vận động chật vật nuôi con bại não”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 7/3.

Anh Mạnh bị khiếm thị bẩm sinh, mức độ đặc biệt nặng. Chị Hằng (vợ anh Mạnh) bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật vận động, đi lại khó khăn. Con gái của anh chị bị đa khuyết tật, bại não, không biết nói, không thể tự đi lại, chăm sóc bản thân.

Hiện tại, anh Mạnh đi hát cho Trung tâm nghệ thuật tình thương Bắc Ninh, chị Hằng bán hàng rong. Công việc của cả 2 đều không ổn định, thu nhập bấp bênh, chủ yếu trông vào các khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cũng như sự quan tâm, kết nối của chính quyền địa phương, Hội Người mù TP Hà Nội, Chi hội Người mù xã Đông Anh, thay mặt gia đình, bố mẹ anh Mạnh gửi lời cảm ơn những tấm lòng nhân ái và sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho cháu Thư.

Phóng viên báo Dân trí và đại diện Hội Người mù TP Hà Nội, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới anh Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, báo Dân trí cùng Hội Người mù TP Hà Nội, Chi hội Người mù xã Đông Anh và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 123.676.067 đồng tới gia đình chị Trần Thị Hiền ở thôn Lý Nhân. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hiền thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của chị Hiền.

Theo chị Hiền, trực tiếp qua số tài khoản của chị Hiền, bạn đọc ủng hộ 35.509.520 đồng và Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 10 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Hiền là 169.185.587 đồng.

Phóng viên báo Dân trí và đại diện Hội Người mù TP Hà Nội thăm, trao biển biểu trưng tới gia đình chị Trần Thị Hiền (Ảnh: CTV).

Gia đình chị Hiền có 3 người khiếm thị và thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được phản ánh qua bài viết “Khó khăn chồng chất khi gia đình có 3 người khiếm thị, thiểu năng trí tuệ”.

Bà Hường (mẹ chị Hiền) bị khuyết tật thị lực mức độ nặng, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động. Hai con của chị là Duy Anh và Duy Khang bị mù bẩm sinh do mắc bệnh teo nhãn cầu, trí não chậm phát triển; riêng bé Duy Khang còn bị câm điếc. Gánh nặng mưu sinh và chăm sóc mẹ già, con nhỏ bệnh tật đè nặng lên vai vợ chồng chị Hiền.

Nhận được số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Hiền xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm cũng như sự quan tâm của lãnh đạo xã Đông Anh, Hội Người mù TP Hà Nội và Chi hội Người mù xã Đông Anh.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Hội Người mù TP Hà Nội, Chi hội Người mù xã Đông Anh và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh chia sẻ niềm vui với gia đình chị Trần Thị Hiền khi nhận hỗ trợ từ bạn đọc (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội, trân trọng cảm ơn Ban Biên tập, phóng viên báo Dân trí đã luôn đồng hành, kết nối những tấm lòng nhân ái đến với các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chính quyền xã Đông Anh đã luôn quan tâm tới đời sống người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị.

Ông Việt bày tỏ mong muốn thời gian tới, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lê Thị Quyến, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.