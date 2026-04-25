Lao động chính nằm liệt giường, toàn thân nổi cục, gia đình nghèo kiệt quệ

Người đàn ông bệnh tật, nằm liệt giường, toàn thân nổi cục (Video: Thùy Hương).

Con đường đất dẫn vào bản Nậm Coóng (xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu) ngoằn ngoèo, gập ghềnh. Ẩn mình giữa núi rừng heo hút là căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng của gia đình ông Lò Văn Nọi (SN 1967). Người đàn ông 59 tuổi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật và nghèo đói.

Trong căn nhà trống hoác, ông Nọi nằm trên chiếc nệm cũ kê ở góc. Chân tay biến dạng bởi những khối u lớn - biến chứng của bệnh gout kéo dài nhiều năm. Những cơn đau hành hạ khiến ông mất khả năng đi lại, mọi sinh hoạt gần như phụ thuộc hoàn toàn vào vợ là bà Lò Thị Danh (SN 1967).

Ông Nọi không thể đi lại, toàn thân nổi cục do bệnh gout biến chứng (Ảnh: Thùy Hương).

Giọng yếu ớt, đứt quãng, ông Nọi cho biết, trước đây ông là lao động chính trong gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, 2 vợ chồng vẫn bám nương, làm rẫy nuôi con. Thế nhưng, từ khi căn bệnh gout biến chứng, ông không còn làm được gì, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai bà Danh.

“Từ năm 2022, tay chân tôi bắt đầu nổi những cục u ngày càng to, đau nhức không chịu nổi. Sau đó, tôi không thể đi lại, không làm được gì. Giờ mọi việc đều phải nhờ vợ”, ông Nọi buồn rầu chia sẻ.

Bà Danh chăm sóc chồng bệnh và gồng gánh cả gia đình (Ảnh: Thùy Hương).

Bà Danh không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho chồng, mà còn là người gánh vác mọi sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng, chính bà cũng đang dần kiệt sức. Gần 60 tuổi, bà vẫn quần quật trên nương rẫy, chắt chiu từng đồng lo cho gia đình. Những ngày mưa gió không thể làm lụng, cả nhà lại rơi vào cảnh bữa no bữa đói.

Nhìn vợ vất vả sớm hôm, ông Nọi không khỏi xót xa. Ông hiểu, nếu không có sự tần tảo của vợ, mình khó có thể gắng gượng đến hôm nay. Nghĩ vậy, ông càng đau lòng khi thấy bà ngày một tiều tụy.

Còn bà Danh, dẫu nhọc nhằn đến đâu cũng chưa từng một lời than vãn. Với bà, chỉ cần chồng còn sống, gia đình vẫn còn bên nhau, như thế đã là điều quý giá nhất.

Gia đình ông Nọi sống trong nhà sàn dột nát, cột gỗ xiêu vẹo chờ sập (Ảnh: Thùy Hương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi, cho biết gia đình ông Nọi là một trong những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Ông Nọi bị gout nặng, biến chứng khiến tay chân nổi nhiều u lớn, không còn khả năng vận động. Từ năm 2022 đến nay, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào vợ”, ông Hảo thông tin.

Ông Hảo thông tin thêm, vợ chồng ông Nọi có 2 con. Người con gái đã lập gia đình nhưng cuộc sống riêng khó khăn, không thể thường xuyên hỗ trợ cha mẹ. Con trai đi làm công nhân ở xa, thu nhập bấp bênh, không thể lo chi phí chữa bệnh cho cha.

Căn nhà sàn dựng cách đây 18 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Các cột gỗ xiêu vẹo, mục ruỗng theo thời gian. Mái nhà thủng lỗ chỗ, trời mưa là nước nhỏ tong tỏng khắp nơi. Mỗi mùa mưa bão đến, cả gia đình ông Nọi lại nơm nớp lo sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trong nhà ông Nọi không có tài sản gì giá trị (Ảnh: Thùy Hương).

Đại diện chính quyền địa phương mong muốn, thông qua báo Dân trí, gia đình ông Nọi sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

“Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông Nọi có điều kiện xây dựng một ngôi nhà an toàn hơn, có thể chống chọi với mưa bão. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để ông Nọi được điều trị bệnh, cải thiện sức khỏe”, ông Hảo bày tỏ.

Giữa vùng núi xa xôi, điều kiện y tế còn nhiều hạn chế, việc chữa trị cho ông Nọi vượt quá khả năng của gia đình. Không tiền bạc, không phương tiện đi lại, mọi hy vọng của họ giờ chỉ biết trông chờ vào sự sẻ chia của cộng đồng.