Bạn đọc tiếp sức hơn 400 triệu đồng giúp đỡ người mẹ ung thư nuôi con tự kỷ (Video: Hương Hồng).

Chị Đỗ Thị Chính là nhân vật trong bài viết “Mẹ ung thư: "Em không còn nhiều thời gian, khẩn cầu các bác thương cháu!”, đã được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái trước đó.

Hoàn cảnh của chị Chính khiến nhiều bạn đọc không khỏi xót xa. Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, sức khỏe suy kiệt từng ngày, chị còn phải gồng gánh chăm sóc con trai là bé Phạm Đức Chung (SN 2019) mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Giữa lúc bệnh tật bủa vây, kinh tế kiệt quệ, người mẹ nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Em không còn nhiều thời gian, chỉ mong con được chữa trị để sau này có thể tự lo cho bản thân”. Lời khẩn cầu ấy đã chạm đến trái tim của đông đảo bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Chị Đỗ Thị Chính và cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, trân trọng đón nhận số tiền 304.283.167 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 24/4, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thăm hỏi và trao biển biểu trưng số tiền 304.283.167 đồng tới chị Đỗ Thị Chính (SN 1978, trú tại Thái Nguyên).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí, đã được kết chuyển trước đó vào tài khoản của chị Chính để kịp thời phục vụ việc điều trị cho 2 mẹ con.

Ngoài ra, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chị Chính còn nhận được hơn 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp (trong đó Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 30 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị đã nhận được tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đây là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp 2 mẹ con tiếp tục hành trình chữa bệnh đầy gian nan.

Người mẹ mắc ung thư máu mong chờ khoảnh khắc được nghe tiếng con gọi (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ sự chung tay kịp thời của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, chị Chính đã có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh ung thư theo phác đồ của bác sĩ, đồng thời đưa bé Chung đi can thiệp, phục hồi chức năng đều đặn. Sau thời gian được điều trị tích cực, sức khỏe của 2 mẹ con đã có những chuyển biến đáng mừng.

Chị Chính cho biết, chị đã bớt mệt mỏi, có thể sinh hoạt nhẹ nhàng và chăm sóc con tốt hơn trước. Đặc biệt, bé Chung có nhiều tiến bộ rõ rệt: phản xạ tốt hơn, tương tác nhiều hơn với mẹ và những người xung quanh, mở ra hy vọng hòa nhập trong tương lai.

Đón nhận sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, chị Chính nghẹn ngào chia sẻ: “Em thực sự biết ơn báo Dân trí, các y, bác sĩ và tất cả các cô, chú, anh, chị đã giúp đỡ mẹ con em. Nếu không có mọi người, chắc em không thể đi được đến hôm nay”.

Chị Chính cho biết, toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được sử dụng tiết kiệm, hợp lý để duy trì điều trị cho cả 2 mẹ con trong thời gian tới. Chặng đường phía trước còn dài, sự tiếp sức kịp thời của bạn đọc đã giúp gia đình chị có thêm niềm tin để không bỏ cuộc.

Bé Đức Chung được chăm sóc và điều trị tích cực ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Phạm Thị Thúy Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến sự sẻ chia của các bạn đọc Dân trí. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn, giúp bệnh nhân có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật”, chị Lan chia sẻ.