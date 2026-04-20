"Báo Dân trí biến giấc mơ có cây cầu vững chãi qua suối thành hiện thực"

Giữa trời nắng, ông Bàn Văn Chung (người dân thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) tỉ mỉ lắp ráp những tấm cốp pha cuối cùng trên cây cầu đang xây dựng.

Ít ngày nữa, khi lớp bê tông được đổ xuống, nhịp cầu dần thành hình sẽ góp phần nối liền những bờ vui. Bà con nơi đây không còn thấp thỏm nỗi lo mỗi mùa mưa lũ về.

Cây cầu mới đang được xây dựng, dự kiến đưa vào sử dụng từ giữa tháng 5 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dòng suối Nậm Má bên dưới lững lờ trôi hiền hòa, mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của núi rừng. Nhưng vào mùa mưa lũ, con suối trở nên hung dữ, dòng nước gầm gào, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ trên đường đi.

"Nước lũ từng tràn qua mặt cầu, cuốn phăng tất cả, khiến khoảng 60 hộ dân của thôn Thác Hùng không thể di chuyển ra bên ngoài. Bà con luôn mơ ước có một cây cầu vững chãi để đi lại, cuối cùng giấc mơ sắp thành hiện thực", ông Bàn Văn Chung nói.

Cầu Dân trí ở xã Cao Bồ sắp hoàn thành, giấc mơ của bà con thành hiện thực (Video: Trần Thành Công, Cẩm Tiên).

Mơ ước về cây cầu vững chãi

Cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má trên địa bàn thôn Thác Hùng được khởi công ngày 19/9/2025. Công trình có kinh phí hơn 1,67 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, trong đó, Tổng Công ty May 10 đóng góp 800 triệu đồng.

Cây cầu mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với chiều dài 22m, rộng 3,5m, cao 7,5m.

Hình ảnh khởi công cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má ở xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang ngày 19/9/2025 (Ảnh: Hải Long).

Sinh ra và lớn lên ở thôn Thác Hùng, cuộc sống của ông Chung và nhiều người dân nơi đây gắn bó với cây cầu cũ.

Cây cầu cao khoảng 6m, bề mặt rộng hơn 1,5m được ghép từ những tấm tre nứa đan, vừa đủ cho một chiếc xe máy đi qua. Lan can hai bên tạm bợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi trời mưa hoặc nước suối dâng cao.

Theo ông Chung, điều bất tiện nhất là mặt cầu nhỏ hẹp, người dân qua lại chậm. Việc vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn gặp khó khăn, phải chia nhỏ thành nhiều chuyến, vừa mất thời gian vừa tốn công sức.

Cây cầu cũ bắc qua suối Nậm Má với bề mặt được ghép bằng tre nứa tạm bợ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mùa mưa lũ năm 2025, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về tràn qua mặt cầu. Chỉ sau 1 đêm, mặt cầu bị cuốn trôi, để lại phần trụ cầu được ghép bằng đá nằm trơ trọi giữa dòng suối.

"Mỗi lần mặt cầu bị cuốn đi, hàng chục hộ dân phía trong núi bị chia cắt hoàn toàn. Nước lũ rút, chúng tôi vào rừng chặt tre, đan thành tấm, vá víu tạm bợ để người và phương tiện lưu thông", ông Chung nhớ lại.

Ngày biết tin bạn đọc báo Dân trí cùng Tổng Công ty May 10 tài trợ xây dựng cây cầu mới, ông Chung và bà con trong thôn không giấu được niềm vui. Vài tháng qua, người đàn ông này còn trở thành công nhân tại công trình.

Dòng suối Nậm Má hiền hòa vào mùa khô. Nhưng vào mùa mưa, nước suối dâng cao, chảy xiết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Được buộc từng sợi thép, ghép từng tấm cốp pha, ông Chung cảm thấy tự hào khi góp sức xây dựng cây cầu trên chính mảnh đất quê hương. Trước giờ về nhà, ông thường lặng lẽ đứng nhìn công trình dần thành hình, trong lòng dâng lên niềm vui.

Hàng ngày, người thân của ông Chung và bà con trong thôn đứng bên 2 đầu cầu, dõi theo từng bước thi công. Trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên niềm hy vọng về sự đổi thay của cả thôn, mong một ngày không xa cây cầu nối liền đôi bờ, cuộc sống bớt phần nhọc nhằn.

"Trước đây, bà con chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một cây cầu bê tông cốt thép vững chãi mọc lên. Báo Dân trí đã biến giấc mơ về một cây cầu vững chãi thành hiện thực", ông Chung cho biết.

Ưu tiên đảm bảo chất lượng công trình

Ngày 18/4, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, đến công trường, trực tiếp thị sát và kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má ở xã Cao Bồ.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị thi công, đồng thời động viên anh em công nhân cố gắng đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2026.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho rằng, cây cầu không chỉ giúp địa phương phát triển kinh tế, mà còn hỗ trợ người dân và các cháu học sinh đi làm, đi học được thuận tiện, an toàn. Công trình được xây dựng từ sự đóng góp của hàng vạn bạn đọc báo Dân trí cùng Tổng Công ty May 10. Đây là sự yêu thương của bạn đọc cả nước dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

"Mùa mưa lũ năm 2026 đã cận kề, thời gian không còn nhiều. Đơn vị thi công cần ưu tiên cao nhất, bảo đảm chất lượng cho công trình để bà con đi lại an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Cao Bồ cần sát sao với đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng ở mức cao nhất", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Nguyễn Xuân Toàn đề nghị lãnh đạo xã cần sát sao với đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng ở mức cao nhất (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang, cho biết cây cầu đang được xây dựng nằm trên con đường huyết mạch kết nối 60 hộ dân trong tổng số 89 hộ dân của thôn Thác Hùng với trung tâm xã. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc.

Cây cầu mới được thiết kế bằng bê tông cốt thép chắc chắn với 3 mố cầu và 3 dầm kết nối. Đến nay, các mố cầu đã được thi công xong. Xã đối ứng kinh phí 40 triệu đồng để xây dựng bờ kè. Hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu đã cơ bản hoàn thành.

"Chúng tôi đặt mục tiêu khánh thành cầu và đưa vào sử dụng trong tháng 5, trước mùa mưa bão. Quan điểm của lãnh đạo xã là không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, đồng thời đặt vấn đề an toàn, chất lượng lên hàng đầu để có công trình bền vững và người dân được sử dụng lâu dài", ông Dương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ cho biết, đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, trong quá trình thi công, do giá vật liệu tăng cao, địa phương phải chủ động tìm kiếm nguồn cung phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và nguồn kinh phí được hỗ trợ.

Trước đây, mặt cầu cũ bằng tre nứa, dù đã được gia cố thêm thép vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, đặc biệt là mùa mưa lũ. Mỗi khi nước từ thượng nguồn đổ về, tràn qua mặt cầu gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Cây cầu mới bắc qua suối Nậm Má hoàn thành được kỳ vọng xóa bỏ thế "độc đạo", tạo điều kiện cho bà con lưu thông hàng hóa, chuyên chở nông sản và vật liệu xây dựng dễ dàng hơn.

"Đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo con đường đến trường an toàn cho các em học sinh tại thôn Thác Hùng", ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.