Thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên giới Sín Thầu, Điện Biên

Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 2 điểm trường tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên (Video: Đình Tùng).

Niềm vui nơi điểm trường nhiều thiếu thốn

Sáng 22/4, tại xã biên giới Sín Thầu (Điện Biên), khi sương sớm còn bảng lảng, không khí rộn ràng đã bao trùm sân trường. Ánh mắt háo hức của học sinh, sự xúc động của thầy cô giáo và niềm vui trên gương mặt người dân đã làm nên một Lễ khởi công ấm áp, mở đầu hành trình thay đổi diện mạo 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá thuộc Trường Mầm non Sen Thượng.

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự buổi lễ, có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Đặng Thành Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu, cùng lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo người dân.

Đông đảo bà con nhân dân và các cháu học sinh tham dự buổi Lễ khởi công (Ảnh: Thùy Hương).

Tại bản Tả Ló San, nơi được ví như “mỏm đá nơi cực Tây Tổ quốc”, điểm trường trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn hoen gỉ, tường ẩm mốc, thiếu khu bếp để nấu bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tương tự, điểm trường Tá Khoa Pá cũng đối mặt với nhiều khó khăn: lớp học xuống cấp, cửa kính vỡ, nền nhà trơn trượt mỗi khi mưa. Có thời điểm, việc dạy và học phải gián đoạn do mưa lớn khiến nước tràn vào lớp. Không chỉ vậy, giáo viên còn phải ăn, ngủ ngay tại lớp học ẩm thấp.

Trong bối cảnh đó, Lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa xây dựng công trình, mà còn thắp lên hy vọng cho thầy và trò vùng biên sau những tháng ngày khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình (Ảnh: Đình Tùng).

Quy mô xây dựng, sửa chữa tại điểm trường Tả Ló San gồm: xây mới 1 nhà bếp ăn, đổ bê tông đường vào trường và sửa chữa các hạng mục phụ trợ cần thiết. Tại điểm trường Tá Khoa Pá sẽ làm mới mái che sân trường, đổ bê tông đường vào trường và một số hạng mục phụ.

Tổng kinh phí xây dựng, sửa chữa 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá là 250 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ.

Lan tỏa nghĩa tình từ cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh, Lễ khởi công xây dựng bếp ăn và sửa chữa các hạng mục phụ tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá là dấu mốc trong hành trình thiện nguyện đã được triển khai từ trước. Hành trình ấy bắt đầu từ việc khảo sát thực tế, ghi nhận khó khăn tại địa phương, sau đó phản ánh qua các bài viết, hình ảnh để kêu gọi sự chung tay của bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại Lễ khởi công

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ, tại tỉnh Điện Biên, trước công trình tại xã Sín Thầu, báo Dân trí vừa khởi công điểm trường Huổi Quang 1, xã Na Sang. Việc khởi công liên tiếp 2 công trình đã nâng tổng số điểm trường do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây dựng trên cả nước lên 60.

Không chỉ mang giá trị vật chất, các công trình còn góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, giúp các em giảm bớt khó khăn. Xa hơn, đây là nỗ lực từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ xây dựng, sửa chữa điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bạn đọc; đồng thời mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo cho các vùng khó khăn, đặc biệt là khu vực biên giới.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu cùng Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn trao nhiều phần quà tới các em học sinh 2 điểm trường

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho rằng, việc báo Dân trí triển khai xây dựng các công trình tại địa phương, trong đó có 2 điểm trường ở xã Sín Thầu có ý nghĩa thiết thực, giúp cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội đối với các địa bàn khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn bạn đọc cùng tập thể cán bộ, phóng viên báo Dân trí đã hỗ trợ các điểm trường vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, trân trọng cảm ơn Ban Biên tập báo Dân trí và bạn đọc

Để công trình phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu tăng cường chỉ đạo; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát; đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo Dân trí trong thời gian tới.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết, Lễ khởi công không chỉ mang ý nghĩa đầu tư xây dựng mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng đối với địa phương vùng biên còn nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để công trình được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn

Theo ông Giang, dù đã có sự hỗ trợ bước đầu, hệ thống cơ sở vật chất giáo dục tại xã vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng dạy và học.

Lãnh đạo UBND xã Sín Thầu cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn đại diện bạn đọc trao 20 suất quà tới 20 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu

Trong khuôn khổ chương trình, báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao 20 suất quà tới 20 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) và dành tặng 25 phần quà tới các em học sinh tại 2 điểm trường.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: Đình Tùng).

Trước đó, ngày 21/4, báo Dân trí phối hợp UBMTTQVN tỉnh Điện Biên, UBND xã Na Sang tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường Huổi Quang 1 (thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ).

Công trình được xây mới hoàn toàn, với 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 bếp ăn và 2 nhà vệ sinh phục vụ giáo viên và học sinh, với tổng kinh phí hơn 877 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc Dân trí hỗ trợ 835 triệu đồng, bao gồm 410 triệu đồng từ chương trình đấu giá trang sức phối hợp cùng Huy Thanh Jewelry và cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN, cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ xây dựng điểm trường Huổi Quang 1

“Xây dựng phòng học Dân trí” là dự án thiện nguyện do báo Dân trí triển khai, hướng đến việc xây phòng học, điểm trường kiên cố tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước. Việc triển khai dự án “Xây dựng phòng học Dân trí”, nhằm giúp học sinh cùng các thầy cô giáo ở những địa bàn khó khăn được thụ hưởng môi trường, cơ sở vật chất trường lớp tốt hơn, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học. Tính đến nay, trên cả nước đã có 60 điểm trường được khởi công xây dựng phòng học Dân trí từ sự chung tay, đóng góp hết sức thiết thực của bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm. Công trình tại Tả Ló San và Tá Khoa Pá (thuộc Trường Mần non Sen Thượng, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) là điểm trường thứ 60 được báo Dân trí khởi công xây dựng. Kinh phí xây dựng bếp ăn và sửa chữa các hạng mục phụ tại điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá là 250 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ.

Ảnh: CTV Đình Tùng