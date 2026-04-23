Hơn 148 triệu đồng tiếp sức người phụ nữ hỏng một mắt nuôi cả gia đình

Trong căn nhà sàn dột nát ở xóm Hổ 2, xã Đại Đồng (Phú Thọ), bà Bùi Thị Bản vẫn tất bật chăm sóc người chồng và con gái bị tâm thần, cùng 2 cháu ngoại. Nhưng hôm nay, trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ đã có thêm nụ cười sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn.

Sau khi bài viết “Người phụ nữ hỏng 1 mắt gồng mình nuôi chồng và con gái tâm thần” được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 1/3, bạn đọc, nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay ủng hộ gia đình bà Bản.

Ông Bùi Văn Yên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng và ông Bùi Văn Vì, Phó Chủ tịch Công Đoàn xã Đại Đồng, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ tới bà Bùi Thị Bản (Ảnh: Gia Khoa).

Ngày 22/4, phóng viên Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Đại Đồng đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 148.019.172 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Bùi Thị Bản. Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản cá nhân của bà Bản.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà Bản xúc động chia sẻ: "Sau nhiều năm xoay xở từng bữa ăn, từng khoản chi tiêu nhỏ, nay được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như thế này, tôi như trút được gánh nặng đè nặng trong lòng. Bao năm khó khăn, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình nhận được sự giúp đỡ lớn đến vậy".

Bà Bản rất vui khi được bạn đọc Dân trí quan tâm, hỗ trợ (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Bản cho biết, trước mắt sẽ dùng số tiền này để sửa lại căn nhà sàn đã xuống cấp. "Mỗi lần mưa là nước dột khắp nơi, phải lấy xô chậu để hứng. Tôi muốn sửa lại nhà cho chắc chắn, có chỗ ở ổn định để yên tâm lo những việc khác", bà Bản nói.

Nhận được sự giúp đỡ quý báu của bạn đọc, sau hàng chục năm chỉ lo cho chồng con, bà Bản mới lần đầu nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. "Trước giờ, tôi cứ cố chịu đau, không đi khám vì sợ tốn kém. Nhờ được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, tôi đã có tiền đi khám lại bệnh. Có sức thì còn lo cho cả nhà được", bà nói.

Gia đình bà Bản đã nhận toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Gia Khoa).

Ngoài ra, bà cũng dự định dành 1 phần tiền để lo cho 2 cháu nhỏ ăn học. Hy vọng sau này cháu có cái nghề, đỡ khổ như bà và mẹ.

Niềm vui của gia đình bà Bản cũng nhanh chóng lan khắp xóm Hổ 2. Nhiều bà con hàng xóm đã đến chung vui cùng gia đình.

Bà Bùi Thị Đích (SN 1960, người dân cùng xóm Hổ 2) chia sẻ: "Mấy chục năm nay, bà Bản một mình chăm lo cho chồng và con gái tâm thần nên rất vất vả. Giờ được bạn đọc giúp đỡ thế này, chúng tôi mừng cho bà lắm".

Nhiều hộ trong xóm cho biết sẵn sàng góp công, sức để giúp bà Bản sửa chữa lại nơi ăn, chốn ở.

"Khi nào bà sửa nhà cứ gọi, chúng tôi sang phụ giúp. Ai không đủ sức bê được gạch, trộn được vữa thì nấu cơm, đun nước...", bà Dương Thị Chiu (SN 1966) hồ hởi nói.

Bà con xóm Hổ 2 và lãnh đạo xã Đại Đồng vui mừng khi gia đình bà Bản được giúp đỡ (Ảnh: Gia Khoa).

Đón nhận tình cảm của mọi người, bà Bản không giấu được xúc động. Sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và bà con lối xóm đã tiếp thêm cho bà điểm tựa vững vàng trên hành trình chăm lo cho gia đình.

"Nếu được bà con trong xóm giúp thêm thì tôi càng yên tâm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã cho gia đình tôi cơ hội thay đổi cuộc sống!", bà Bản cười hiền nói.

Ông Bùi Văn Yên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng, cho biết: "Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí, gia đình bà Bản sẽ vơi bớt khó khăn. Đây là nguồn động viên lớn để bà ổn định cuộc sống, yên tâm hơn khi chăm sóc chồng con".

Theo ông Yên, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn để gia đình bà Bản sử dụng hiệu quả, đúng mục đích số tiền được ủng hộ, góp phần cải thiện cuộc sống lâu dài.