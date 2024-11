Hơn 100 triệu đồng đến với người phụ nữ làm mọi việc bằng 4 ngón tay

Ngày 24/11, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã trao bảng tượng trưng số tiền 100.345.150 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới bà Vương Thị Kim Cúc (56 tuổi) trú thôn Định Trung 1 (xã An Định).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo kết chuyển đến tài khoản cá nhân của bà Cúc.

Phóng viên báo Dân trí (phải) cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng đến bà Cúc (Ảnh: Minh Châu).

Bà Vương Thị Kim Cúc là nhân vật trong bài viết: "Làm mọi việc bằng 4 ngón tay, người phụ nữ gồng gánh mẹ mù lòa, cháu nhỏ".

Năm 30 tuổi bà Cúc hạ sinh được một cô con gái. Bà làm mẹ đơn thân nuôi con, hy vọng nhờ cậy tuổi về già. Chẳng may, con bà Cúc mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe, trí não không được bình thường như người khác, từ đó nghỉ học sớm, đi làm.

Cách đây 6 năm, người con gái này bụng mang dạ chửa, về sinh con rồi bỏ đi để cho bà ngoại nuôi. Từ đó, bà Cúc vừa làm bà, vừa gánh luôn vai mẹ để nuôi dưỡng cháu. Ngoài nuôi cháu, người phụ nữ này còn phụng dưỡng mẹ 94 tuổi, già yếu, nhiều bệnh tật.

Nói về đôi tay tật nguyền, bà Cúc cho biết, khoảng 10 năm trước, toàn thân bà bị co rút không rõ nguyên nhân. Được làng xóm, chính quyền hỗ trợ, bà có tiền điều trị thuốc đông y. Sau thời gian uống thuốc, bà đi lại bình thường, tuy nhiên đôi bàn tay 10 ngón, chỉ còn 2 ngón tay cái và 2 ngón trỏ có thể cử động.

Dù với 4 ngón tay, nhưng bà Cúc vẫn cố gắng làm lụng để chăm sóc mẹ, nuôi cháu.

Ba thành viên trong gia đình bà Cúc (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ bà Cúc hơn 100 triệu đồng. Nhận được số tiền lớn, bà Cúc cho biết rất xúc động và trân quý tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm.

Sau khi nhận được tiền, bà Cúc giữ một phần nhỏ để dành sửa lại nhà cửa, phần nhiều gửi vào ngân hàng phòng lúc ốm đau bệnh tật và cho cháu ngoại ăn học.

"Mừng lắm! Từ ngày bé đến giờ, lần đầu tiên tôi được cầm số tiền lớn như vậy. Có tiền tôi sẽ sửa mái tôn bị thủng, còn lại gửi vào ngân hàng phòng ốm đau bệnh tật và cho thằng cháu nhỏ ăn học", bà Cúc cho hay.

Người phụ nữ làm mọi việc bằng 4 ngón tay gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc gần xa cùng báo Dân trí đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình bà.

Ông Châu Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã An Định, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã giúp đỡ bà Cúc - một gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Phó Chủ tịch xã An Định cho biết, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đời sống hộ bà Cúc ngày một tốt hơn.