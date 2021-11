Học bổng trị giá 9.000 USD sắp đến với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Dân trí Học bổng do Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) tài trợ tới các em học sinh, sinh viên có tổng trị giá 9.000 USD. Dự kiến mỗi suất học bổng của sinh viên trị giá 3 triệu đồng, học sinh trị giá 1 triệu đồng.

Chiều 9/11, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) để lên kế hoạch hỗ trợ học bổng tới sinh viên, học sinh năm học 2021. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở Nhật Bản và Việt Nam nên Tổ chức Shinnyo-en chưa thể sang Việt Nam, do đó, buổi làm việc được tổ chức trực tuyến.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên buổi làm việc giữa Quỹ Khuyến học Việt Nam và Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) phải tổ chức trực tuyến (Ảnh: Trọng Trinh).

Tại buổi làm việc trực tuyến, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) đã thống nhất một số nội dung về việc trao học bổng tới sinh viên, học sinh Việt Nam từ khoản tiền 9.000 USD do tổ chức này tài trợ. Theo dự kiến, mỗi suất học bổng của một sinh viên có trị giá 3 triệu đồng, mỗi suất học bổng của học sinh có trị giá 1 triệu đồng, tăng 500 nghìn đồng so với năm 2020.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam tại buổi làm việc với Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) (Ảnh: Trọng Trinh).

Tại buổi làm việc, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam và đang có những diễn biến phức tạp. Do đó, việc tổ chức trao học bổng tới các em sinh viên, học sinh do Tổ chức Shinnyo-en tài trợ gặp khó khăn.

"Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như những hoạt động khác trong xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện việc trao học bổng tới các em học sinh, sinh viên ở Việt Nam theo đúng kỳ vọng từ phía Tổ chức Shinnyo-en", nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết.

Phía Tổ chức Tổ chức Shinnyo-en cho biết, họ sẽ cố gắng để hỗ trợ đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học tốt ở Việt Nam. Tổ chức Shinnyo-en xin gửi lời cảm ơn đến Quỹ Khuyến học Việt Nam đã giúp đỡ tổ chức trong suốt thời gian dài vừa qua. Việc trao học bổng tới, Tổ chức Shinnyo-en mong muốn diễn ra trong bối cảnh an toàn nhất, không phải lo lắng về dịch bệnh. Dự kiến học bổng sẽ được trao tới các em học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích tốt trong học tập vào trung tuần và cuối tháng 2/2022, khi dịch bệnh lắng xuống.

Quỹ học bổng Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó được thành lập với mong muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó để vươn lên trong học tập. Đây là tổ chức tự nguyện quan tâm đến giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Đến nay, đã 11 năm Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản) và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã hợp tác rất hiệu quả trong việc trao tặng học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó cũng như đầu tư công trình giáo dục như xây phòng học, xây cầu tại một số tỉnh thành.

Trọng Trinh