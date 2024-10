Hai con thơ khóc lặng khi chứng kiến người mẹ bị bỏng khí gas nguy kịch

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1984, trú ở Phù Ninh, Phú Thọ), nằm bất động, băng quấn từ đầu xuống chân. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu, chị Tâm càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn khủng khiếp đến từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể.

Túc trực bên giường bệnh người chị gái, chị Thương nước mắt lưng tròng kể, gia đình có 3 chị em gái lớn lên trong cảnh mồ côi mẹ. Vì thế, chị Tâm đã sớm phải thay mẹ cùng bố chăm sóc các em. Chị Tâm chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm phụ giúp bố nuôi các em.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị trải qua cuộc hôn nhân 11 năm nhưng không có con. Rồi cuối cùng vợ chồng chị cũng đường ai nấy đi.

Đến khi đã gần 40 tuổi, niềm khao khát được làm người mẹ trong chị thôi thúc và cũng để có chỗ trông cậy khi về già, chị Tâm quyết tâm làm mẹ đơn thân. Chị vay mượn tiền để làm thụ tinh nhân tạo. Đầu năm 2020, niềm vui vỡ òa, chị trở thành mẹ của cặp song sinh Nguyễn Chí Ngọc và Nguyễn Minh Long.

Với mức lương công nhân vệ sinh của nhà máy hóa chất thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Để nuôi con, chị Tâm làm thêm công việc nấu cháo dinh dưỡng bán online.

Để kịp giao hàng cho khách và vẫn phải đảm bảo giờ đến công ty, hàng ngày chị Tâm thường phải dậy từ 3 giờ sáng, nấu cháo, ship hàng cho khách.

Rạng sáng ngày 31/8 tai họa giáng xuống đầu người mẹ đơn thân tội nghiệp, khiến gia đình vốn đã khó khăn giờ càng trở nên kiệt cùng về kinh tế.

Chị Thương xót xa kể, gần sáng hôm ấy mọi người trong khu trọ với chị Tâm nghe thấy tiếng nổ, lửa bùng lên, tiếng kêu cứu… Khi mọi người chạy đến thì cả người chị đã bị cháy xém nằm ngất lịm. Sau đó mọi người thấy ống dẫn gas vào bình bị chuột cắn, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khí gas oan nghiệt.

Chị Thương kể tiếp, chứng kiến cảnh mẹ bị bỏng nặng, hai đứa con chị Tâm đã khóc lặng người. Hai đứa con rất thương mẹ, ngày nào chúng cũng mong ngóng, hỏi thăm mẹ. Từ giờ các con của chị Tâm sẽ đối diện với nhiều khó khăn khi thiếu đi chỗ dựa vững chắc từ người mẹ.

Chị Thương cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chi phí chữa trị cho chị Tâm hoàn toàn đi vay. Từ lúc chị Tâm nhập viện gia đình đã phải vay hơn 100 triệu đồng.

Tổng công ty Giấy Việt Nam và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 100 triệu đồng đã đóng hết vào viện phí. Sắp tới chị Tâm tiếp tục phải điều trị tích cực, tốn kém, gia đình chưa biết phải xoay xở ra sao.

"Đã hơn 1 tháng rồi, chị Tâm vẫn chưa ra được khỏi phòng Hồi sức tích cực, em sợ lắm! Chị mà mệnh hệ nào thì hai đứa cháu em sau này biết làm sao...", chị Thương nghẹn ngào.

Chia sẻ về hoàn cảnh chị Tâm, anh Nguyễn Trung Tơn, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia nói, tính đến nay đã hơn một tháng, bệnh nhân Tâm phải nằm phòng Hồi sức tích cực.

Gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, thường chỉ có 2 người em gái thay phiên nhau. Hai đứa con song sinh mới 4 tuổi phải gửi ông ngoại đã ngoài 70 tuổi. Hoàn cảnh của Tâm éo le quá, bệnh trọng, chi phí cần nhiều, nên từ cốc sữa, cái bỉm cũng rất quý giá với chị lúc này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng bệnh nhân, bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm vào viện ngày 31/8 trong tình trạng sốc bỏng nặng, với chẩn đoán là bỏng lửa gas, diện tích bỏng 65%, trong đó có 34% bỏng sâu độ 3,4 ở mặt, thân, tứ chi…".

Bác sĩ Thảo cho biết thêm, "bệnh nhân Tâm bị bỏng diện tích rộng và độ sâu lớn nên phải phẫu thuật nhiều lần. Tại khoa, các bác sĩ đã phẫu thuật, lọc cắt hoại tử, ghép da tự thân và da đồng loại 4 lần rồi và còn xác định phải mổ rất nhiều lần nữa.

Chi phí điều trị của bệnh nhân vào khoảng 7- 8 triệu/ngày (đã trừ Bảo hiểm y tế). Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân, với chi phí chữa trị lớn như vậy, chúng tôi vô cùng ái ngại. Qua đây, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân có điều kiện chữa trị…", bác sĩ Thảo tha thiết nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5341 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm

Địa chỉ: Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

ĐT: 0835401868 (chị Thương, em gái chị Tâm).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5341)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269