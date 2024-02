Hai vợ chồng chống chọi với ung thư, gồng gánh nuôi mẹ già, cháu thơ

Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Nho Ánh (64 tuổi) và vợ Thân Thị Thu Mận (61 tuổi), trú khối Bằng An Trung, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Từ xa, đã nghe tiếng dỗ cháu vụng về của người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, xót xa mà bất lực.

Ngồi chờ vợ về để đưa cháu ngoại đi nhà trẻ, ông Ánh lâu lâu lại ngóng trông ra cổng, đứa bé mới lên ba vắng hơi mẹ nên hay quấy khóc. Dù thương nhưng già yếu nên ông Ánh chẳng có sức để bế bồng cháu.

Bà Mận mắc ung thư tử cung từ 8 năm trước, may phát hiện sớm, sau nhiều lần truyền hóa chất và xạ trị, bệnh cũng thuyên giảm. Số tiền tiết kiệm của vợ chồng cũng dần "đội nón" ra đi theo mỗi lần bà ra, vào viện.

Hàng tháng, bà Mận phải khám bệnh định kỳ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bà còn uống thuốc lá qua ngày. Sức khỏe yếu, vợ chồng bà dựng tạm căn chòi nhỏ bán thức ăn sáng, bánh kẹo cho học sinh gần một trường tiểu học.

Để có thêm tiền chăm lo cho gia đình, ông Ánh làm thợ hàn ở khắp các công trình. Cách đây hơn 4 tháng, khi đang làm việc trên công trường, ông Ánh bị đau bụng dữ dội, ngất lịm.

Khám bệnh, ông Ánh nhận kết luận mắc ung thư bờ cong nhỏ dạ dày, ông đã được phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày, nạo hạch.

"Tôi bị nợ 6 tháng lương vẫn chưa đòi được, bệnh viện hẹn xạ trị nhưng không có tiền, vợ chồng đành vay mượn rồi tính sau. Khó khăn chồng chất nợ nần, biết còn duy trì được bao lâu", ông Ánh nói, đôi mắt đỏ hoe.

Vợ chồng ông Ánh có với nhau 3 người con, 2 gái 1 trai. Cô con gái đầu đã có gia đình riêng, cuộc sống không mấy khá giả. Cậu con trai vướng vòng lao lý và đang cố gắng cải tạo tốt, chờ ngày đoàn tụ gia đình. Con gái thứ của ông bà đã bỏ đi biệt tăm mấy tháng nay, để lại cháu ngoại hơn 3 tuổi.

"Con dại cái mang, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Sức khỏe hai vợ chồng ngày một suy kiệt, bệnh tật liên miên, vợ tôi có hạch ở cổ mà cũng chẳng dám đi khám vì sợ lại ra bệnh. Cố gắng ngày nào hay ngày đó, chỉ lo mẹ già và đứa cháu ngoại còn quá nhỏ", ông Ánh buồn bã chia sẻ.

Bà Thân Thị Học-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện An cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Nho Ánh đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn, hai vợ chồng mắc ung thư, nay còn phải chăm sóc mẹ già và đứa cháu 3 tuổi. Địa phương cũng đang cố gắng kêu gọi giúp đỡ, nhưng nguồn lực có hạn nên không giúp được gì nhiều.

Thông qua báo Dân trí, bà Học kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc báo tạo điều kiện hỗ trợ để gia đình ông Ánh vượt qua nghịch cảnh, có thêm kinh phí chữa bệnh.

