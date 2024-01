Con "sống như đã chết", người mẹ nghèo xin cứu giúp

Đôi mắt đượm buồn, bà Phan Thị Mỹ (55 tuổi) bần thần kể lại, hơn một năm trước, trên đường đi làm về, con trai bà là anh Lưu Văn Quy (28 tuổi) chẳng may gặp tai nạn do tự té ngã.

Quy được đưa vào bệnh viện với chẩn đoán chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, anh đã hồi tỉnh nhưng để lại di chứng nặng.

Quy phải liên tục nhập viện vì căn bệnh viêm màng não do vi khuẩn tái phát nhiều lần, kèm theo đó là chấn thương sọ não, viêm dạ dày, động kinh… Mỗi khi phát bệnh, Quy lên cơn co giật, sùi bọt mép, bao lần suýt chết khiến người mẹ khóc cạn nước mắt.

"Cứ xuất viện vài ngày thì con tôi lại nhập viện điều trị 1-2 tháng. Số tiền gia đình vay nợ nay đã hơn 200 triệu đồng, vợ chồng tôi mới vay thêm 60 triệu để chuyển tuyến cho con vào Chợ Rẫy, nhưng do bệnh viện đông quá nên khi nào tái phát nặng mới cho nhập viện. Nợ chồng nợ, không biết sẽ trụ được bao lâu, kinh tế gia đình đã khánh kiệt", bà Mỹ buồn bã nói.

Nhìn con "sống như đã chết" trên giường bệnh, vợ chồng bà Mỹ đau đớn khôn nguôi. Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, Quy phải sống dựa vào các loại thuốc, phác đồ điều trị của bác sĩ.

"Điều trị hơn 1 năm ở Đà Nẵng không có kết quả, các bác sĩ cho Quy chuyển tuyến vào TPHCM để tìm kiếm phép màu. Vào được nhưng không được nhập viện, giờ con quay lại Đà Nẵng để điều trị tiếp. Dù có bán nhà, bán máu cứu con tôi cũng nguyện ý, chỉ mong sao nó được sống như người bình thường", bà Mỹ đau đớn nói.

Ngồi cạnh vợ, ông Lưu Văn Vân (55 tuổi, chồng bà Mỹ) nắm chặt 2 tay để kìm nén không phải rơi nước mắt. Người đàn ông trụ cột gia đình, dày dạn sương gió, lúc này lại phải bất lực trước nghịch cảnh gia đình. Ông Vân mắc ung thư hạch giai đoạn 3 đã hơn 3 năm nay, ông vừa mới vào hóa chất chuẩn bị cho giai đoạn xạ trị.

"Tôi già rồi, có chết cũng không hối tiếc, nhưng chỉ tội cho thằng Quy, nó còn quá trẻ. Cầu mong các mạnh thường quân cứu giúp lấy cháu, để cho con có cơ hội tiếp tục điều trị", ông Vân khẩn cầu.

Vợ chồng bà Phan Thị Mỹ có 4 người con trai, Quy là con thứ ba trong gia đình. Con trai đầu bà Mỹ đã có gia đình riêng, cũng không giúp được gì nhiều. Con út đang học đại học năm thứ 2, phải tự bươn chải để lo ăn học. Chỉ có con trai thứ hai Lưu Văn Quân là lao động tự do, phụ giúp cha mẹ lo cho em trai chạy chữa.

"Tôi phải làm gì để cứu con đây, nhìn con đau đớn nằm một chỗ mà tôi bất lực quá. Cầu xin các cô, các bác cứu con tôi với…", cảm xúc dâng tràn khiến bà Mỹ bật khóc như một đứa trẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch xã Bình Giang, hoàn cảnh của gia đình bà Phan Thị Mỹ hết sức khó khăn. Chồng và con của bà Mỹ đều lâm bệnh nặng. Trước đó, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa trị, nhưng nay đã lâm vào cảnh khốn cùng nên họ làm đơn cầu xin trợ giúp. Do đặc thù địa phương còn nhiều khó khăn nên xã không giúp được gì nhiều.

Thông qua báo Dân trí, ông Quang cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc báo quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình bà Mỹ vượt qua nghịch cảnh.

