Hai trẻ mồ côi đêm đêm ôm di ảnh mẹ, khóc nghẹn ngào

Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ của làng quê ở xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), chúng tôi tìm đến nhà của 2 cháu Nguyễn Ngọc Yến (10 tuổi) và Nguyễn Xuân Phúc (7 tuổi).

Trước nền sân gạch cũ kỹ, nhiều vết nứt, hai chị em Yến và Phúc nhỏ xíu, nước da xanh xao, ánh mắt buồn thiu. Hai đứa trẻ ít vui cười như bạn bè cùng trang lứa vì mấy năm nay, các cháu thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.

"Mẹ của Yến và Phúc đã mất hơn 4 năm vì căn bệnh ung thư. Sau đó, bố của 2 cháu cũng chẳng nói lời nào mà lặng lẽ bỏ nhà đi. Lâu lâu, anh ấy cũng về thăm con, nhưng chẳng chu cấp gì", nhìn 2 đứa cháu ngoại, ông Huỳnh Tấn Lên (68 tuổi) cho hay.

Thấy khách, ông Lên lê từng bước chân khó nhọc, tìm ghế để mời khách ngồi. Giọng run run, ông Lên cho biết ông mắc di chứng của tai biến mạch máu não mấy năm nay nên không làm được việc nặng, chỉ có thể ở nhà trông chừng 2 chị em Yến và Phúc những hôm các cháu không đến lớp.

Thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, mấy năm qua, hai chị em Yến và Phúc sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Chút thịt tươi, cá tươi cũng là những món ăn xa xỉ với 2 chị em, còn quần áo hầu như được đoàn từ thiện cho tặng. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên các cháu thuộc dạng thấp bé, nhẹ cân nhất lớp.

"Lâu lâu, cậu, mợ mới mua cho hai chị em vài hộp sữa. Lúc nào thèm, chúng con chia nhau một hộp, còn lại để dành, sợ hết", giọng buồn bã Yến nói.

Nhớ lại quãng thời gian đau đớn của con gái mình là Huỳnh Thị Luyến (SN 1987), ông Lên nghẹn ngào chia sẻ hơn 10 năm trước, Luyến lập gia đình với một người ở tỉnh Khánh Hòa và lần lượt sinh được 2 cháu Yến và Phúc.

Cuộc sống của gia đình chị Luyến cũng khó khăn, khi vợ chồng chị đều không có công ăn việc làm ổn định. Biến cố xảy ra, năm 2018, chị Luyến phát hiện bản thân mắc ung thư cổ tử cung, nhưng tiền bạc thiếu thốn nên chị chỉ về nhà uống thuốc nam cầm chừng.

Gần một năm sau, bệnh tình của chị Luyến trở nặng với những cơn đau, sốt dữ dội rồi qua đời. Những ngày cuối đời, chị Luyến luôn trăn trở về tương lai của 2 đứa con thơ khờ dại.

"Thương hai chị em nó lắm! Mẹ mất, cha cũng đi xa nên đôi lúc đi học thấy bạn bè được bố mẹ dắt tới trường mà nước mắt các cháu rơi thành dòng.

Cháu bảo nhớ mẹ, nhớ cha, rồi hỏi sao con không được cha mẹ thương như các bạn? Nghe đến đó mà lòng tôi buồn lắm, cố nuốt nước mắt vào trong, tôi an ủi các cháu "mai mốt ba con về" để cháu an lòng. Những lúc như vậy, hai đứa trẻ ôm di ảnh mẹ, nói thầm rồi khóc nghẹn ngào", ông Lên buồn bã kể.

Ông Dương Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, cho biết gia đình ông Lên hiện thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Lên bị tai biến nên cơ thể không còn linh hoạt, các cháu Yến và Phúc mồ côi mẹ, còn cha không thường trú tại địa phương. Ba ông cháu đang được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội với tổng số tiền được nhận hơn 1 triệu đồng/tháng.

