Hai bà cháu nghèo sống trong căn nhà tranh "gió giật là sập" sắp có nhà mới

Sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí như phao cứu sinh với hai bà cháu nghèo

Sáng 19/5, đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL kết hợp cùng UBND xã An Mỹ (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng bà Nguyễn Thị Đào (50 tuổi, ở ấp Trường Thọ). Bà Đào là nhân vật trong bài viết Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập", đăng ngày 22/4.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Trương Quốc Linh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ trao tiền bạn đọc ủng hộ tới anh Nguyễn Văn Long (con bà Đào) (Ảnh: Ngọc Hiền).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bà Đào được bạn đọc ủng hộ số tiền 120.545.119 đồng. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Đào.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Quốc Linh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết, xã An Mỹ là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn với khoảng 20% dân tộc thiểu số (chủ yếu người Khmer). Đối với chương trình xóa nhà tạm, xã được giao chỉ tiêu xây dựng hơn 300 căn, còn trên 100 căn đang triển khai.

Cũng theo ông Linh, đối với hộ bà Đào, trước kia sống ở xã nhưng do đi xa làm ăn nhiều năm không ở địa phương nên bị cắt bỏ hộ nghèo. Gần 1 năm nay, bà Đào về quê dưỡng bệnh, sống cùng con trai và cháu nội, địa phương chỉ có thể xét cho bà thuộc diện đặc biệt khó khăn, chưa đủ tiêu chuẩn để được xóa nhà tạm.

Đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL cùng chính quyền địa phương, gia đình thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Ngọc Hiền).

Qua khảo sát, ngôi nhà trước kia của bà Đào đã xuống cấp trầm trọng, không thể ở được nữa, nhưng gia đình không đủ khả năng sửa sang hay xây mới. Chính vì thế, xã nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là báo Dân trí để gây quỹ, hỗ trợ cho bà Đào có ngôi nhà tử tế.

"Với số tiền hơn 120 triệu đồng được bạn đọc Dân trí ủng hộ, hôm nay xã kết hợp khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng bà Đào với kinh phí dự kiến 90 triệu đồng, số còn lại cho bà lo tiền thuốc men, học hành cho cháu nội.

Với số tiền này, tôi nghĩ bà Đào sẽ cất được ngôi nhà khang trang để gia đình bà có chỗ ở tốt hơn, không còn sợ mưa dột, gió lùa như căn nhà hiện tại", ông Linh nói tại buổi lễ.

Theo lãnh đạo UBND xã An Mỹ, ngoài số tiền do báo Dân trí tài trợ, hộ bà Đào vừa nhận được 30 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa nhà tạm.

Tại buổi lễ, địa phương cũng cam kết sẽ đồng hành trong việc xây nhà cho hộ bà Đào, luôn quan tâm, sát sao để ngôi nhà sớm hoàn thiện.

Phía xã cũng mong rằng, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, gắn kết những tấm lòng nhân ái, hỗ trợ địa phương cũng như những nơi khác xóa nhiều nhà tạm.

Hạnh phúc vỡ òa của người phụ nữ "gần đất xa trời"

Về phía chủ hộ, tuy hôm nay không khỏe, nhưng khi nghe tin báo Dân trí đến khởi công nhà, bà Đào ráng ngồi dậy, tay bắt mặt mừng cảm ơn rối rít. Bà chia sẻ rằng, bệnh tình ngày càng nặng, có lẽ không sống được bao lâu nhưng nghĩ đến cháu nội sắp có nhà mới thì thấy được an ủi rất nhiều.

"Nếu không có sự giúp đỡ của báo Dân trí, có lẽ tới lúc nhắm mắt xuôi tay bà cháu tôi cũng không có căn nhà tử tế, che mưa, tránh nắng. Tôi vô cùng biết ơn bạn đọc đã ủng hộ tiền, cảm ơn chính quyền địa phương tạo điều kiện để chúng tôi được cất nhà", bà Đào xúc động nói.

Những ngày qua, sức khỏe bà Đào suy yếu nhưng khi nghe được cất nhà, người phụ nữ cố gắng ngồi dậy rối rít cảm ơn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Long (31 tuổi, con trai bà Đào) cam kết sẽ mau chóng xây dựng căn nhà mới, số tiền còn dư sẽ để dành lo trị bệnh cho mẹ và chi phí học hành của con trai. Những ngày qua, anh Long đã đi phụ hồ và làm thuê lặt vặt để có thu nhập trang trải.

Theo thiết kế, nhà bà Đào có diện tích 40m2, đạt tiêu chí đủ 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) với phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Dự kiến kinh phí 90 triệu đồng, hoàn thiện trong 1 tháng.

Như Dân trí đã đưa tin, 5 năm trước, chồng bà Nguyễn Thị Đào qua đời. Sau đó, bà Đào được con gái đón lên tỉnh Long An để chăm sóc cháu ngoại mới chào đời.

Gần 1 năm nay, khi bệnh xơ gan tái phát, bà Đào trở về quê sinh sống. Tuổi già, sức yếu, bà không thể lao động, chỉ sống nhờ vào tiền con cái gửi về quê và người thân giúp đỡ.

Căn nhà của bà Đào xuống cấp do bỏ đi nhiều năm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Đào có 4 người con, tất cả đều tha hương, làm thuê mưu sinh. Trong số các con của bà, anh Nguyễn Văn Long (31 tuổi) học ít, theo người thân lên thành phố làm thuê kiếm sống. Mấy năm gần đây anh chuyển qua làm phụ hồ, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày nhưng công việc không đều đặn.

Anh Long từng có gia đình hạnh phúc, nhưng vì nghèo khó, vợ anh dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con mới 1 tuổi. Dù biết mẹ bệnh nặng nhưng anh Long vẫn phải gửi con trai về quê cho bà trông để đi làm, kiếm cái ăn hàng ngày.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên dù đã 6 tuổi, bé Nguyễn Minh Luân (con trai anh Long) vẫn chưa đi học.

"Khả năng của tôi thì không thể lo cho mẹ hết bệnh hay cất căn nhà được rồi vì thu nhập không ổn định. Con trai tôi chưa đi học, tôi chỉ sợ nó dốt chữ rồi lại tiếp tục nghèo khổ như tôi", anh Long tâm sự.