Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người bố đơn thân gặp nạn hơn 254 triệu đồng

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Thào A Và vượt qua khó khăn (Video: Hương Hồng).

Ngày 28/8, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 174.933.100 đồng tới gia đình anh Thào A Và (SN 1998, trú ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Thào A Và qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển đến tài khoản chị Thào Thị Xế (em gái anh Thào A Và theo giấy ủy quyền của gia đình).

Chị Thào Thị Xế cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, anh Thào A Và được nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, anh Thào A Và được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 254 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 174.933.100 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới chị Thào Thị Xế (em gái bệnh nhân Thào A Và) (Ảnh: CTV).

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị Thào Thị Xế gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

“Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và bác sĩ có lẽ anh trai em đã không thể qua khỏi. Hiện tại, anh Thào A Và đã được chuyển tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng. Anh Và đã nói chuyện và ăn uống bình thường, 2 tay đã có thể cử động nhẹ”, chị Xế cho biết.

Anh Thào A Và là hoàn cảnh trong bài viết “Người cha gà trống nuôi con gặp nạn nguy kịch, 2 con thơ mịt mờ tương lai”, đã được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Trên đường trở về nhà sau một ngày chạy xe máy giao hàng, anh Thào A Và bất ngờ gặp nạn. A Và bị đa chấn thương nặng, lại phát hiện muộn nên khi những người qua đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh đã trong tình trạng nguy kịch.

Hiện anh Thào A Và đã được chuyển tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi điều trị ở bệnh viện tỉnh, anh A Và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ xác định anh bị xuất huyết tiêu hóa nặng, đa chấn thương vùng ngực, bụng và cột sống…

Bác sĩ Vũ Nguyễn Hà Ngân, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Bệnh nhân Thào A Và được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng, đa chấn thương do tai nạn giao thông nghiêm trọng. Toàn thân chấn thương kín, từ ngực, bụng đến cột sống thắt lưng. Khi tiếp nhận, A Và gần như đã rơi vào trạng thái suy kiệt, phải thở máy và lập tức đưa vào điều trị tích cực tại phòng hồi sức”.