Góa phụ mắc bệnh nan y "không sợ chết", chỉ lo hai con mồ côi

Đó là hoàn cảnh bi đát của chị Đặng Thị Vấn (34 tuổi, ngụ ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Từ một phụ nữ có tổ ấm viên mãn, chị Vấn liên tiếp chịu nhiều đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.

So với tấm ảnh của căn cước công dân chụp hồi tháng 8/2021, không ai nghĩ người phụ nữ gầy trơ xương, người xanh xao nằm trên giường và trong ảnh là cùng một người. Chỉ tay về tấm hình, chị Vấn ngậm ngùi bảo: "Ngày trước tôi nặng 46-47kg, gương mặt cũng tròn trịa lắm. Từ ngày bị bệnh mới thành ra thế này".

Năm 2000, qua quen biết chị Vấn kết hôn với người thanh niên làm chung công ty. Một năm sau đó, chị hạ sinh con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hồng Ngân (nay 13 tuổi), 3 năm sau hai vợ chồng có thêm cậu con trai là Nguyễn Quốc Kiệt (10 tuổi).

Chuỗi ngày thăng trầm của chị Vấn bắt đầu khoảng 10 năm trước, khi ấy cháu Quốc Kiệt được hơn 20 tháng tuổi, mới đi chập chững thì chồng chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Chồng mất khiến chị vật vã trong đau đớn và muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn vào ánh mắt ngây ngô của những đứa trẻ, chị quyết định đứng dậy và "sống lại từ đầu". Lúc này động lực của người góa phụ chính là các con.

"Lúc đó, các con còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau. Thi thoảng, con bé lớn lại hỏi 'Sao cha mãi không về?', còn đứa út đêm nào cũng khóc, ngọng nghịu gọi ba ba... Những lúc đó, không cầm lòng được, tôi chỉ biết ôm con vỗ về", chị Vấn nói trong nước mắt.

Từ lúc chồng qua đời, chị Vấn tất tả lo đủ việc. Khi thì bưng bê ở quán ăn, lúc dầm mưa, dãi nắng bán rau cải ngoài chợ. Chị bảo, tiền kiếm được không nhiều nên phải làm cả ngày lẫn đêm đến cả kiệt sức mới chăm lo nổi cho 2 con.

Vì thương các cháu, bà Võ Thị Khoa (65 tuổi, mẹ ruột chị Vấn) đưa mấy mẹ con về nhà nương tựa. Có bà ngoại trông nom cháu, chị Vấn yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con.

Tai ương vẫn chưa chịu buông tha cho người phụ nữ bất hạnh. Cuối năm 2022, vì thấy mệt trong người chị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chị Vấn bị lao phổi, gan nhiễm độc, viêm dạ dày và tá tràng. Các căn bệnh hành hạ khiến cơ thể chị ngày một suy kiệt, cứ ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Từ đó chị không thể làm việc nặng, mọi sinh hoạt trông vào mẹ ruột.

Bà Khoa kể, con gái được sổ bảo hiểm y tế nên đỡ được phần nào tiền thuốc men nhưng có loại thuốc nhập vẫn phải tốn tiền mua. Lâu lâu lại xét nghiệm, thử máu nhưng bệnh tình vẫn không mấy khả quan.

"Tôi đưa con chữa trị cả Tây y lẫn Đông y, giờ kết hợp sắc thuốc Nam cho con uống. Nhìn con gái sụt cân từng ngày, cơ thể gầy còn da bọc xương tôi thấy bất lực quá", bà Khoa thở dài nhìn về phía con gái.

Chồng bà Khoa lớn tuổi cộng thêm đôi mắt bị cườm đá nên không thể làm việc. Còn bà dù có bệnh rối loạn tiền đình thường xuyên chóng mặt nhưng vẫn vất vả làm lụng. Mấy tháng qua bà xin được việc rửa chén ở quán cơm gần nhà, chiều về nhà bà tranh thủ ra vườn hái rau dại đem ra chợ bán.

"Ngổn ngang việc nhưng thu nhập chẳng đáng là bao so với tiền lo thuốc men của con, sinh hoạt phí cả nhà và cho 2 đứa cháu đi học. Tôi chỉ ước sao có số tiền chữa hết bệnh cho con để nó khỏe mạnh nuôi dạy con cái ăn học", bà Khoa tâm sự.

Chị Vấn tâm sự: "Tôi không sợ cái chết mà chỉ sợ ngày mình không còn nữa thì lấy ai lo cho các con đây. Chúng đã mồ côi cha, nay mất thêm mẹ thì càng khổ", người phụ nữ bất hạnh bật khóc.

Trao đổi với PV, ông Sơn Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cái Tắc cho biết, gia đình chị Vấn thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn cần được cộng đồng giúp đỡ.

"Nhà có 5 người nhưng chẳng ai là lao động chính. Chi tiêu trông hết vào người bà 65 tuổi. Mỗi năm chúng tôi có cấp cho các thành viên trong gia đình thẻ bảo hiểm y tế, đến dịp lễ, Tết cũng có quà cho họ nhưng để giúp chị Vấn chữa khỏi bệnh là chưa đủ khả năng. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình chị Vấn có thêm điểm tựa vượt qua khó khăn", ông Hiền bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4836 xin gửi về:

1. Chị Đặng Thị Vấn

Địa chỉ: ngụ ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

ĐT: 0767900126

Số CCCD: 093189003489 cấp ngày 13/8/2021 tại Cục CSQLHCVTTXH

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4836)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269