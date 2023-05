Hơn 200 triệu đồng đến với gia đình nam sinh lớp 12 bị đột quỵ

Ngày 30/4 vừa qua, đại diện Báo Dân trí đến thăm và trao số tiền 42.012.000 đồng bạn đọc ủng hộ gia đình ông Hồ Hữu Khoa - cha em Hồ Huy Cương, xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Đại diện Báo Dân trí trao số tiền 42.012.000 đồng bạn đọc ủng hộ gia đình em Hồ Huy Cương.

Em Cương (SN 2005), học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu, là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai lớp 12 đối mặt với cái chết".

Ngoài số tiền trên, độc giả Báo Dân trí đã chuyển trực tiếp về tài khoản cá nhân của ông Hồ Hữu Khoa (cha em Cương) số tiền khoảng 160.000.000 đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền độc giả ủng hộ gia đình ông Khoa là hơn 200.000.000 đồng.

Cùng đi với phóng viên, chị Trần Thị Liệu, cán bộ chính sách xã Quỳnh Thanh đã gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và Báo Dân trí.

"Thay lời cho lãnh đạo xã, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc và Báo Dân trí đã kịp thời sẻ chia tới gia đình em Cương trong lúc gặp nạn. Thời gian qua Báo Dân trí đã có nhiều bài viết kêu gọi cho các hoàn cảnh trên địa bàn xã Quỳnh Thanh chúng tôi. Cũng từ đó, nhiều gia đình đã vượt qua được nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống… Tôi hy vọng Báo Dân trí tiếp tục đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn", chị Trần Thị Liệu chia sẻ.

Sau bài viết trên Báo Dân trí, được sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, gia đình đã đưa em Hồ Huy Cương trở lại bệnh viện. Tuy nhiên, vào ngày 28/3, do căn bệnh quá hiểm nghèo, em Cương đã không qua khỏi, để lại nỗi đau lớn cho bố mẹ và các em thơ.

"Do căn bệnh quá nặng, con tôi đã không qua khỏi. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã chia sẻ với cháu trong lúc mang trọng bệnh. Sự chia sẻ của quý bạn đọc với cháu lúc khó khăn nhất, gia đình xin ghi ơn mãi mãi...", ông Khoa nói trong nước mắt.

Trước đó, ngày 11/3, cháu Hồ Huy Cương đau ở vùng thái dương, sau đó xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê. Cương được gia đình cấp tốc đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ra một bệnh viện tại Hà Nội trong tình trạng hôn mê, thở máy. Qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình lớn động mạch cảnh trong phải...