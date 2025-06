Gia đình sống lay lắt giữa rừng, người phụ nữ bị u hàm không tiền chữa trị

Trong hành trình tìm đến những mảnh đời khó khăn, chúng tôi đã vượt hàng chục cây số vào vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk), tìm đến gia đình chị H Bun Hay Knul (24 tuổi). Tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, căn nhà sàn gỗ xập xệ, nghiêng ngả theo thời gian là nơi ở tạm bợ của 4 thành viên trong gia đình chị H Bun Hay Knul.

Kết hôn được 6 năm và có 2 con nhỏ, vợ chồng chị H Bun Hay Knul chỉ biết bám víu vào những công việc làm thuê tại các buôn làng để kiếm sống qua ngày.

Gia đình chị H Bun Hay Knul sống tạm tại căn nhà sàn ở trong rừng sâu (Ảnh: Thúy Diễm).

Do không đủ tiền xây nhà trên mảnh đất nhỏ được bố mẹ cho ở trung tâm xã, họ đành thuê căn nhà sàn cũ kỹ để canh gác nương rẫy.

Căn nhà gỗ nằm biệt lập giữa rừng già, không hàng xóm, không giếng nước, không sóng điện thoại. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, họ vẫn phải bám trụ với hy vọng gom góp đủ tiền để xây dựng một mái ấm cho con cái.

Nơi nấu ăn, tắm rửa tạm bợ của cả gia đình chị H Bun Hay Knul (Ảnh: Thúy Diễm).

Năm 2022, chị H Bun Hay Knul bắt đầu cảm thấy đau nhức quanh hàm răng, phần cằm sưng tấy. Vì không có tiền đi khám, chị chỉ biết ngậm nước muối và chườm đá lạnh để cố gắng xoa dịu cơn đau.

Sau 2 tháng chống chọi, cơn đau ngày càng nặng hơn, không thể chịu đựng được nữa, chồng chị là anh Y May Niê (23 tuổi) đưa vợ đi khám. Kết quả chẩn đoán, chị H Bun Hay Knul bị u xương hàm, cần phải phẫu thuật.

Anh Y May Niê đã vay mượn khắp nơi để đưa vợ xuống TPHCM điều trị. Sau 2 lần phẫu thuật, vợ chồng chị H Bun Hay Knul buộc phải dắt díu nhau về Đắk Lắk, bỏ dở quá trình chữa bệnh vì gia đình cạn kiệt tiền.

"Hai năm nay vết thương của tôi vẫn đau nhức, răng hàm dưới đã bị rụng mấy cái. Tôi rất muốn được đi điều trị lại nhưng nhà không còn tiền nữa, đến cả tiền dành dụm để xây nhà cũng không còn", chị H Bun Hay Knul chia sẻ.

Chị H Bun Hay Knul bị u xương hàm (Ảnh: Thúy Diễm).

Hiện tại, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do anh Y May Niê gánh vác. Những ngày có người thuê làm nương rẫy, anh mới kiếm được vài trăm ngàn đồng để nuôi vợ con. Còn những lúc không có việc, gia đình đi hái măng, rau rừng, bắt cá suối ăn tạm.

Chủ nhà thương hoàn cảnh vợ chồng trẻ nên không lấy tiền thuê. Nơi ở không có giếng nước, anh Y May Niê phải tận dụng những trận mưa đầu mùa, hứng nước vào các thùng phi để dùng tạm. Gia đình anh sống những ngày tháng tạm bợ, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh khốn khó.

Không có giếng, 2 vợ chồng hứng nước mưa để ăn uống, tắm rửa (Ảnh: Thúy Diễm).

"Vợ chồng tôi muốn về lại trung tâm xã sống để con cái được tiện đi học, cũng có họ hàng, người thân nhưng không biết cách nào khác", anh Y May Niê ngậm ngùi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Krông Na cho biết, vài tháng trước, khi chị H Bun Hay Knul sinh con thứ 2, do nhà ở quá xa trạm xá, chị đã sinh con ngay giữa đường và may mắn được lực lượng công an xã hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Theo bà Hằng, buôn Đrang Phốk nằm biệt lập trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn và nơi gia đình chị H Bun Hay Knul sinh sống lại càng cách xa khu dân cư.

Căn nhà sàn gỗ xiêu vẹo, nằm biệt lập trong rừng (Ảnh: Thúy Diễm).

"Trên địa bàn xã Krông Na còn khá nhiều hộ khó khăn nhưng trường hợp chị H Bun Hay Knul là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, vừa không có nhà ở, vừa mắc bệnh tật.

Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ, để gia đình chị có được một mái nhà nhỏ, đủ an toàn và có kinh phí chạy chữa căn bệnh đang hành hạ chị mỗi ngày", bà Hằng tha thiết kêu gọi.