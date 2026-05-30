Được hỗ trợ hơn nửa tỷ đồng, bé trai “chạm” tới ước mơ nghe, nói

Ngày 29/5, phóng viên báo Dân trí cùng đại diện UBND xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) đã trao bảng tượng trưng số tiền 377.950.941 đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái tới gia đình anh Nguyễn Xuân Quang (32 tuổi, trú thôn Tuy Bình).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của anh Quang. Ngoài ra, 2 cha con anh còn được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp 150 triệu đồng. Tổng số tiền anh Quang nhận được đến nay là gần 530 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 377.950.941 đồng của bạn đọc ủng hộ đến 2 cha con anh Quang (Ảnh: Ly Ly).

Anh Nguyễn Xuân Quang là nhân vật trong bài viết “Vợ bỏ đi, cha nghèo bất lực lo con 5 tuổi qua “thời điểm vàng” chữa bệnh”.

Phát hiện con trai có dấu hiệu suy giảm thính lực bẩm sinh từ nhỏ, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, đến khi bé Hải Đăng 2 tuổi, anh Quang mới gom góp tiền đưa con vào TPHCM thăm khám. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy giảm thính lực nặng ở cả 2 tai, không thể phát triển ngôn ngữ.

Theo anh Quang, sau khi biết tin con mắc bệnh, vợ anh đã bỏ đi biệt tích, để lại 2 cha con sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp.

Bản thân anh Quang sức khỏe yếu, bị hỏng 1 mắt nhưng hàng ngày vẫn gồng mình làm đủ nghề thuê mướn, từ chặt mía, nhổ mì đến vác keo. Đêm xuống, anh lại đi thả lưới kiếm thêm thu nhập để lo rau cháo qua ngày cho 2 cha con.

Bác sĩ chỉ định bé Hải Đăng cần 350 triệu đồng để phẫu thuật cấy ốc tai điện tử 1 bên nhằm phục hồi thính giác, có cơ hội nghe, nói và đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Số tiền quá lớn, vượt ngoài khả năng của người cha nghèo, khiến cháu đứng trước nguy cơ bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Cảm thương hoàn cảnh ngặt nghèo của 2 cha con, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền lớn để bé Hải Đăng có cơ hội chữa bệnh.

Hai cha con anh Quang sống trong căn nhà tạm bợ (Ảnh: Trung Thi).

Đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc, anh Nguyễn Xuân Quang xúc động cho biết, số tiền này như một phép màu, giúp con trai anh có cơ hội được nghe, được nói.

“Đây thực sự là số tiền quá lớn đối với 2 cha con em. Vừa qua, khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, em đã đưa cháu vào TPHCM thăm khám và chờ bác sĩ báo lịch phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho Đăng”, anh Quang chia sẻ.

Thay mặt gia đình, anh Quang gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa đã dang tay giúp đỡ cha con anh trong lúc khó khăn nhất.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình, bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử tốt đẹp của bạn đọc báo Dân trí.

Theo ông Hoài, gia đình anh Quang thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sự chung tay kịp thời của bạn đọc báo Dân trí đã mở ra hy vọng về một tương lai mới cho bé Hải Đăng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình cũng cho biết, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình để cháu Đăng được chữa bệnh, học tập và phát triển thuận lợi.