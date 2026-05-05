Vợ bỏ đi, cha nghèo bất lực lo con 5 tuổi qua "thời điểm vàng" chữa bệnh

Trong căn chòi nhỏ lợp tôn cũ, tường gạch thô sơ, anh Nguyễn Xuân Quang (32 tuổi, trú thôn Tuy Bình, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) ngồi bên con trai Nguyễn Hải Đăng (5 tuổi), kiên nhẫn dùng cử chỉ và ánh mắt để dạy con từng nét vẽ, con chữ, do cháu bị suy giảm thính lực nặng 2 tai.

Nhìn con với khuôn mặt khôi ngô, nụ cười hồn nhiên nhưng không thể nghe, nói như bao bạn bè cùng trang lứa, lòng anh Quang quặn thắt.

Bé trai cần sự giúp đỡ để được học tập, lớn khôn (Video: Trung Thi).

“Bác sĩ nói, chỉ cần 350 triệu đồng để phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, thiết bị giúp phục hồi một phần thính giác thì con tôi có thể nghe, tập nói và phát triển như bao đứa trẻ khác. Nhưng cảnh nhà tôi “khố rách áo ôm”, lo được bữa cơm đủ đầy đã khó, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhiều đêm mất ngủ, tôi thấy mình bất lực, tệ hại khi không thể lo cho con”, anh Quang nghẹn ngào, nhìn con trai.

Anh Quang kể, cách đây 6 năm, anh kết hôn với một người phụ nữ cùng quê. Sau khi lập gia đình, cha mẹ cho anh mảnh đất để dựng căn nhà nhỏ làm nơi sinh sống. Do kinh tế khó khăn, ngôi nhà chỉ lợp mái tôn, tường gạch thô sơ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, tạm bợ.

Hải Đăng cùng bố trong căn nhà chật hẹp (Ảnh: Trung Thi).

Hơn 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng anh Quang sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Hải Đăng. Trong quá trình lớn lên, anh nhận thấy con có dấu hiệu suy giảm thính lực. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, đến khi Đăng 2 tuổi, anh mới có điều kiện đưa con vào TPHCM thăm khám.

Kết quả cho thấy, bé bị suy giảm thính lực nặng ở cả 2 tai, dẫn đến không thể phát triển khả năng ngôn ngữ. Sau khi biết con mắc bệnh, vợ anh đã bỏ đi biệt tích từ đó đến nay. “Tôi không dám trách cô ấy, chỉ trách bản thân quá nghèo, không lo được cho vợ con nên cô ấy mới rời đi”, anh nghẹn ngào nói.

Căn nhà của hai cha con anh Quang nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Từ ngày vợ rời đi, anh Quang một mình nuôi con. Mất thị lực một mắt, thân hình gầy gò, nhưng ban ngày anh vẫn làm thuê đủ việc như nhổ mì, chặt mía, vác keo, đêm đến lại thả lưới. Bữa cơm gia đình nhiều khi chỉ có cơm trắng ăn với muối hoặc mì tôm, anh vẫn chắt chiu từng đồng để chữa trị cho con.

Tuy nhiên, với sức lực hiện tại, anh lo rằng khi tích góp đủ chi phí thì Hải Đăng có thể đã qua “thời điểm vàng” để cấy ốc tai điện tử, đánh mất cơ hội được nghe, nói và học tập như bao đứa trẻ khác.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó trưởng thôn Tuy Bình cho biết, gia đình anh Quang thuộc diện khó khăn, có con trai bị suy giảm thính lực bẩm sinh. Dù công việc không ổn định, anh Quang vẫn cố gắng làm thuê, đưa con đi thăm khám. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn nên anh không thể cáng đáng.

Anh Quang bị giảm thị lực một mắt nhưng vẫn cố gắng làm lụng nuôi con (Ảnh: Trung Thi).

Theo bà Thu, vợ anh Quang đã rời khỏi địa phương hơn 2 năm nay. Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh có điều kiện chữa trị cho con trai.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình cho biết, gia đình anh Nguyễn Xuân Quang thuộc diện hộ nghèo của địa phương; cha mẹ anh cũng thuộc diện hộ nghèo nên hoàn cảnh càng thêm khó khăn.

Bản thân anh Quang bị giảm thị lực một mắt, sức khỏe yếu nên khó đảm đương công việc nặng. Hiện, anh một mình nuôi con trai bị khuyết tật thính lực; cháu được hưởng trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng.