“Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, tôi có tiền đến viện”

Ngày 10/10, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương, trao số tiền 187.012.640 đồng đến chị Quách Thị Đào (39 tuổi, trú tại thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa). Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Đào.

Đón nhận món quà ý nghĩa, chị Đào đã xúc động chia sẻ: “Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ là “phao cứu sinh” đối với gia đình. Nhờ sự giúp đỡ này, tôi có tiền để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối và chăm sóc con gái bị teo não. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm”.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến chị Quách Thị Đào (Ảnh: Thảo Linh).

Chị Đào cho biết, sau nhiều đợt hóa trị và xạ trị, sức khỏe chị đã có những cải thiện đáng kể. Hiện tại, chị có thể ngồi dậy, vận động nhẹ, tự tắm giặt và lo cơm nước cho con gái. Dù bệnh tình thuyên giảm, chị vẫn phải gửi bé Trà sang nhà ngoại hai lần mỗi tháng để đến bệnh viện truyền hóa chất và xạ trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

“Tôi biết con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của mọi người, tôi thấy mình không đơn độc. Tôi sẽ cố gắng điều trị, sống lạc quan để làm chỗ dựa cho con”, chị Đào tâm sự.

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mậu Lâm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc và báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ hai mẹ con chị Đào trong lúc khó khăn.

“Món quà là nguồn động viên tinh thần to lớn để chị Đào có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật, tiếp tục chăm lo cho con. Chính quyền địa phương mong báo Dân trí, bạn đọc của quý báo tiếp tục đồng hành với các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn”, ông Sơn bày tỏ.

Chị Đào gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập, phóng viên và bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Quách Thị Đào là nhân vật trong bài viết "Góa phụ ung thư giai đoạn cuối, khát khao sống để chăm con bị teo não". Chị có hoàn cảnh éo le khi chồng mất sớm, một mình tần tảo chăm sóc con gái Quách Thị Hương Trà.

Bé Trà bị teo não từ nhỏ, vận động kém, dù đã 13 tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, cần mẹ chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ.

Tháng 8/2023, chị Đào phát hiện mình mắc ung thư trực tràng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không có tiền để điều trị.