Trao tặng 50 bồn nước giúp người dân vùng mưa bão ổn định cuộc sống

Đại diện báo Dân trí tại Nghệ An cùng cán bộ Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã thăm hỏi, trao tặng 50 bồn chứa nước sạch tới các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi tại xã Đông Lộc và Đô Lương.

Tại xã Đông Lộc, đoàn công tác đã trao 30 bồn chứa nước sạch, giúp bà con khắc phục khó khăn sau bão.

“Chúng tôi thật sự biết ơn báo Dân trí đã làm cầu nối để Tập đoàn Tân Á Đại Thành lan tỏa yêu thương tới người dân vùng bão. Những món quà này không chỉ giúp bà con có lại nguồn nước sinh hoạt ổn định mà còn là nguồn động viên lớn lao, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10”, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Lộc chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao 30 bồn chứa nước sạch tới bà con xã Đông Lộc (Ảnh: Ha Na).

Cụ Võ Thị Khầm (80 tuổi, trú xóm 1, xã Đông Lộc) xúc động chia sẻ: “Tôi già rồi, chưa từng thấy cơn bão nào khủng khiếp đến thế. Gió mạnh cuốn bay cả mái ngói, bồn nước chỉ trong chốc lát. Chồng tôi 80 tuổi, chạy bão bị ngã gãy xương chậu. Sau bão, nhờ chính quyền và bà con giúp đỡ, sửa sang lại được ngôi nhà để ở. Nay được nhận bồn nước, tôi cảm động lắm”.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, xóm Trung Thịnh nhận bồn nước (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đoàn công tác tiếp tục vượt hơn 60km để đến xã Đô Lương, địa phương cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão Bualoi. Tại đây, đoàn đã trao 20 bồn chứa nước sạch tới các hộ dân bị mất hoàn toàn phương tiện trữ nước sinh hoạt.

Bà Trần Thị Huyền Mơ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đô Lương cho biết, trận mưa bão vừa qua khiến nhiều hộ dân trên địa bàn thiệt hại nặng, nhiều mái nhà bị tốc, hàng chục bồn nước bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.

“Trong lúc khó khăn chồng chất, sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và Tập đoàn Tân Á Đại Thành không chỉ giúp bà con có lại nguồn nước sạch để sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân thêm vững lòng khắc phục hậu quả sau bão”, bà Mơ chia sẻ.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc xã Đô Lương, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành và báo Dân trí trao tặng 20 bồn chứa nước sạch tới người dân (Ảnh: Ha Na).

Anh Lê Ngọc Hào (SN 1983, trú xóm 5, xã Đô Lương) chia sẻ: “Trận bão vừa qua khiến cả xóm tôi gần như bị cô lập, nước ngập sâu hơn 1,5m, đồ đạc trong nhà trôi hết, bồn nước cũng bị cuốn đi. Những ngày sau bão, gia đình phải hứng nước mưa, xin nước hàng xóm để dùng tạm.

Hôm nay được báo Dân trí và Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng bồn nước mới, tôi thật sự biết ơn. Món quà này giúp gia đình tôi và nhiều hộ khác có nước sạch sinh hoạt, ổn định cuộc sống sau thiên tai”.

Ông Nguyễn Văn Lịch, Trưởng xóm 5, xã Đô Lương, cho biết: “Cơn bão vừa qua làm hơn 100 hộ trong xóm bị ngập nặng, mực nước dâng từ 30cm đến hơn 1,5m. Mưa lớn, gió mạnh khiến 10 chiếc thuyền của người dân bị đánh chìm, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.

Sự hỗ trợ của báo Dân trí và Tập đoàn Tân Á Đại Thành đến rất kịp thời, giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Bà Bùi Thị Xuân, Giám đốc Truyền thông - Đối ngoại Tập đoàn Tân Á Đại Thành, chia sẻ: “Hỗ trợ người dân vùng thiên tai là hoạt động thường niên của Tập đoàn.

Hàng năm, chúng tôi dành hàng tỷ đồng để tặng bồn nước cho các khu vực bị hạn mặn, vùng khó khăn về nguồn nước, cũng như hỗ trợ hệ thống lọc nước cho trường học miền núi. Chúng tôi mong góp phần nhỏ bé giúp bà con có điều kiện sinh hoạt an toàn, ổn định hơn”.

Những chiếc bồn nước không chỉ là vật dụng thiết yếu, mà còn là sự sẻ chia, giúp người dân Nghệ An thêm vững tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.