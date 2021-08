Đưa con lên TPHCM chữa bệnh, cha con mắc kẹt quay quắt trong phòng trọ

Cha con "nạn nhân" Covid-19 mắc kẹt trong phòng trọ quay quắt với những bữa cơm từ thiện

Có lẽ, chưa bao giờ người dân TPHCM phải đối diện với những khó khăn chồng chất khó khăn như những ngày chống "giặc" Covid-19. Đặc biệt những người dân nghèo trong tâm dịch thì hoàn cảnh của họ khó khăn còn nhân lên gấp bội. Cha con anh Hưng là những hoàn cảnh như thế.

Căn phòng trọ mà cha con anh Võ Trung Hưng thuê ở quận Bình Tân (TPHCM) rộng chỉ chừng 15m2. Tất cả tài sản của 2 bố con anh gói gọn trong một chiếc balo với dăm bộ quần áo, còn lại chủ yếu là hồ sơ bệnh án, đơn thuốc của cậu con trai.

Anh Hưng quê ở Ấp 5, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Anh đưa con lên TPHCM chữa bệnh rồi "cơn bão" Covid-19 tràn về, cha con anh mắc kẹt ở lại.

Anh Hưng tâm sự, tài sản của bố con anh có mỗi chiếc ba lô ấy. Chiếc ba lô gắn chặt với bố con anh đã hơn một năm nay, kể từ khi cậu bé Võ Nguyễn Thiên Bảo (9 tuổi) bị bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư hệ tạo huyết).

Theo người cha tội nghiệp này kể, trẻ con bị bệnh bạch cầu Lympho nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng cứ phát bệnh là thiếu máu, sốt cao không hạ, không cấp cứu kịp thời co giật, nhiều bé còn không qua khỏi. Mà mùa dịch cấp cứu khó khăn nên anh rất sợ cha con anh phải rơi vào hoàn cảnh đó.

Vợ chồng anh Hưng chỉ có mình bé Thiên Bảo. Khi cậu bé lên 4 tuổi thì vợ chồng anh chia tay. Hiện nay người phụ nữ ấy đã có gia đình mới, anh không tiện chăm con nên gửi bé Bảo nhờ ông bà ngoại nuôi.

Anh Hưng vốn là thợ cơ khí, sửa chữa bảo trì máy công nghiệp. Ngày trước, mỗi tháng anh cũng kiếm được hơn 10 triệu đồng từ lương công nhân. Số tiền đó anh chia làm 3 phần: 4 triệu đồng anh gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc Thiên Bảo; 3 triệu đồng anh dành phụng dưỡng mẹ già; Số tiền còn lại anh tằn tiện cũng đủ cầm cự với cuộc sống.

Nhưng từ ngày bé Bảo phát bệnh, anh Hưng phải xin nghỉ làm và vào bệnh viện chăm sóc con. Thời điểm "giặc" Covid-19 chưa tràn qua, quản lý xưởng thương tình, tạo điều kiện cho anh đi làm hưởng lương công nhật. Có nghĩa, anh làm ngày nào ăn lương ngày đó thì còn có cái để mà nuôi con.

Thế nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, thực hiện giãn cách xã hội thì xưởng đóng cửa, anh Hưng thất nghiệp.

"Cái cảnh công nhân ráo mồ hôi là hết tiền anh em lạ gì, vì thế 2 tháng nay cha con tui sống bằng tình thương, sự quan tâm của chính quyền địa phương và người dân trong khu xóm trọ", anh Hưng bộc bạch tâm sự.

"Nhìn con em có ai nghĩ cháu nó mắc bệnh hiểm nghèo đâu. Từ nhỏ cháu đã mập mạp, hồng hào khỏe mạnh. Đâu ngờ chỉ lên cơn sốt là không dậy nổi, uống thuốc cả tháng không hạ sốt, đi khám mới biết con bị ung thư hệ tạo huyết, hủy tế bào máu nên lúc nào cháu cũng thiếu máu 3 dòng".

"Nhà Hưng khổ lắm!"

Anh Hưng cho biết, từ ngày đưa con đi hóa trị, Thiên Bảo hay bị loét miệng, chảy máu chân răng, sốt liên miên, cơ thể sưng phù, mệt mỏi rã rời mà chẳng thể ăn uống… Dù vậy, như biết cha vất vả nên bé không than khóc bao giờ, chưa từng đòi mẹ đến thăm.

Suốt hơn một năm chữa trị cho con với 11 lần vào thuốc, anh Hưng trở thành "con nợ", không biết xoay xở ở đâu, anh đành "giật nóng" bên ngoài gần 100 triệu đồng.

Anh Hưng cho biết: "mỗi đợt con em vào thuốc, điều trị khoảng hơn nửa tháng với chi phí từ 50 - 70 triệu đồng. May mà có BHYT chi trả phần lớn, gia đình chỉ phải đóng từ 10 - 15 triệu đồng, nếu không có BHYT thì không biết giờ này cha con em ra sao".

Theo thông tin từ Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bé Thiên Bảo bị bệnh bạch cầu lympho cấp, hiện đang được hóa trị theo phác đồ Fralle 2000. Bác sĩ điều trị dự kiến bé sẽ vào từ 18 - 20 toa thuốc, yêu cầu phải đảm bảo vào thuốc định kỳ, đúng thời hạn để phát huy hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng, 2 tháng nay cha con anh Hưng mắc kẹt trong phòng trọ, không làm được gì nên giờ quả thật là em đã hết cách.

Cha con anh Hưng là "nạn nhân" của giặc Covid-19, đã quá hạn vào toa thuốc thứ 12 cả tháng nay rồi mà em chưa xoay được tiền cho con nhập viện. Giờ ai cũng khó khăn, anh chẳng biết vay mượn ở đâu…

Ông Nguyễn Văn Ngươn, Trưởng Ban nhân dân ấp 5 (xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cho biết, nhà Hưng khổ lắm! Cha nó mới mất vì bệnh gan, bao nhiêu tiền bạc đều dành chạy chữa cho ổng mà không khỏi. Giờ nó còn mẹ già phải lo, mà nay có thêm đứa con trai mắc bệnh ung thư nữa. Hàng xóm cũng gom góp giúp đỡ nhà nó, địa phương có quà cáp gì đều hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào thôi. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh Hưng có tiền chữa bệnh cho con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4202: Anh Võ Trung Hưng

Địa chỉ: Ấp 5, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hiện anh đang tạm trú tại phòng trọ không số, nhà 144/23 đường số 6, tổ 91, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại: 0372168348: anh Hưng

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269