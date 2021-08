Cô gái lặng lẽ trong ngôi nhà sàn, chờ tin bố mẹ từ tâm dịch Covid-19

Trong căn nhà sàn cũ nát, trơ trọi giữa sườn đồi hoang vắng, ở xóm Bản Cái, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, (tỉnh Thái Nguyên), cô gái vừa chớm tuổi 18 - Phan Thị Hồng Chuyên ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn xa xăm về phương Nam, hàng ngày, hàng giờ em ngóng tin bố mẹ và 2 em nhỏ bị kẹt lại trong cơn bão của đại dịch Covid-19.

Khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ, Chuyên kể, cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào mảnh vườn trồng chè cạnh nhà nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ ở huyện miền núi trung du và mong kiếm được ít tiền lo cho con ăn học, bố mẹ Chuyên dắt theo 2 con nhỏ vào miền Nam làm thuê. Thế nhưng, cơn bão Covid-19 bất ngờ ập đến các tỉnh phía Nam, đã nhấn chìm cuộc sống gia đình em, bố mẹ và các em kẹt lại, không về được.

Theo lời cô gái kể, đầu năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Tơ, (39 tuổi), mẹ Chuyên rời quê vào tỉnh Bình Dương xin làm công nhân. Nhưng chỉ mới xin được việc làm ít tháng thì đại dịch Covid- 19 bùng phát, khiến chị mất việc.

Cả tháng nay chị Tơ sống lay lắt ở trong phòng trọ nhờ đồ ăn cứu trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Tiền không có, dịch bệnh diễn biến phức tạp và chưa biết bao giờ chấm dứt, dù rất muốn trở về quê nhưng tàu xe không có, chị bị mắc kẹt ở Bình Dương.

Cũng giống như hoàn cảnh người vợ, anh Phan Thanh Tuyến cùng 2 đứa con nhỏ giờ cũng bị kẹt lại ở tỉnh Bình Phước bởi đại dịch Covid-19, giờ cũng đang phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà từ thiện.

Cô gái nghẹn ngào tâm sự, sau khi mẹ vào Bình Dương được vài tháng thì bố dắt theo 2 em là bé Phan Thủy Tiên (8 tuổi) và Phan Thùy Chi (6 tuổi), vào tỉnh Bình Phước nhặt hạt điều thuê, giờ thì cũng chẳng có việc làm mà muốn về quê cũng chẳng về được.

Một mình trong căn nhà trống vắng, mỗi khi nghĩ đến bố mẹ và các em thì Chuyên lại khóc. Thương nhất là 2 đứa em nhỏ theo bố mẹ tha hương cầu thực, giờ sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường, nguy cơ nhiễm bệnh dịch luôn rình rập, muốn trở về quê để kịp năm học mới cũng không có cách nào.

Nhà Chuyên nghèo lắm! Căn nhà sàn cũ đang ở cũng là dựng nhờ trên mảnh đất của người bác ruột. Khi bố mẹ đưa 2 em vào miền Nam làm thuê dặn dò Chuyên ở nhà phải chăm sóc vườn chè. Mỗi tuần Chuyên hái chè tươi mang đi bán cũng kiếm dành dụm được khoảng hơn trăm ngàn. Số tiền đó, Chuyên gửi hết vào giúp bố mẹ cầm cự trong cơn bĩ cực ở vùng tâm dịch Covid-19.

Lau đi những giọt nước mắt, Chuyên bảo, hôm nay nhà hết gạo ăn, lát em sang hàng xóm vay tạm. Nhiều lúc bụng đói, vậy mà tiền bán chè em cũng không dám động tới mà để gửi vào hỗ trợ bố mẹ và các em.

Chuyên kể tiếp, để thoát khỏi cái nghèo ở vùng quê, em xác định chỉ có con đường học hành. Em cũng vừa trải qua kì thi tốt nghiệp cấp 3 và cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, nhưng chắc cũng chẳng thể đi học được vì... làm gì có tiền.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Ôn Lương cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Chuyên thực sự rất éo le. Bố mẹ cháu đi làm thuê, vì dịch Covid-19 mà bị mắc kẹt lại. 2 đứa nhỏ thì sắp bước vào năm học mới, tình hình này có lẽ rất khó để các cháu về kịp.

Vị Chủ tịch xã cho biết thêm, Chuyên đã có giấy báo trúng tuyển của một trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nhưng gia đình gặp vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, nên em không có điều kiện nhập học. Đại diện chính quyền địa phương, tôi cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình Chuyên, giúp em được đến trường, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

