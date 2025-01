Chàng trai trẻ tái sinh nhờ tình mẹ và lòng nhân ái

Chị Nguyễn Thị Điệp (SN 1970, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) là một người mẹ đơn thân. Chị không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là người đã hy sinh cả máu thịt của mình để cứu con trai khỏi lưỡi hái tử thần.

Hơn ai hết, chị hiểu rằng, trong giây phút sinh tử của con, tình mẫu tử là sợi dây mạnh mẽ nhất, có thể vượt qua mọi giới hạn.

Chàng sinh viên năm cuối Đại học Xây dựng (Hà Nội) đã từng phải tạm gác lại hoài bão (Ảnh: Hương Hồng).

Khi Trần Văn Huy (SN 2001, con trai chị Điệp) đang học năm cuối trường Đại học Xây Dựng Hà Nội được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, cuộc sống của chị Điệp như sụp đổ.

Tuy nhiên, chị không cho phép mình gục ngã. Với niềm hy vọng duy nhất là ghép thận, chị đã quyết định hiến một quả thận của mình để cứu con. "Máu thịt của tôi, con có thể lấy hết nếu điều đó giúp con được sống," chị Điệp nghẹn ngào chia sẻ.

Hoàn cảnh của gia đình chị Điệp đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận" .

Chỉ trong một thời gian ngắn, những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đã quyên góp hơn 300 triệu đồng, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho Huy. Đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với 2 mẹ con chị Điệp trong giai đoạn khó khăn nhất.

Nhờ tình yêu thương, sẵn sàng chia sẻ máu thịt của người mẹ và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Trần Văn Huy đã được tái sinh (Ảnh: GĐCC).

Chị Điệp xúc động chia sẻ: "Tôi đã từng nghĩ rằng, mẹ con tôi không còn đường lui, nhưng những tấm lòng nhân ái, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Tình người thực sự là ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất của gia đình tôi".

Sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị vượt qua thử thách lớn lao. Hơn cả giá trị vật chất, đó là tình yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia.

Ca ghép thận của Huy tại Bệnh viện Quân y 103 đã diễn ra thành công dưới sự tận tâm và chuyên môn cao của đội ngũ y, bác sĩ. Huy hồi phục nhanh chóng, các chỉ số sức khỏe ổn định và cậu đã có thể quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

Chàng trai đã khỏe mạnh và trở về cuộc sống đời thường (Ảnh: Hương Hồng).

Sau thời gian phục hồi, Trần Văn Huy đã quay lại trường để tiếp tục con đường học tập. Niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của chàng trai trẻ khi được gặp lại bạn bè và thầy cô. Những tháng ngày nằm trên giường bệnh đã qua đi, giờ đây Huy từng bước xây dựng lại ước mơ và khát vọng của mình.

Huy chia sẻ: "Con rất biết ơn mẹ, các bác sĩ và tất cả mọi người đã giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng học thật tốt, trở thành công dân có ích, cống hiến cho xã hội".

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười rộn ràng của Huy và chị Điệp tràn ngập niềm vui và sự biết ơn. Chị Điệp gửi lời tri ân chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ, bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thời gian qua.

"Không có sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng và chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn gặp nhiều may mắn và bình an", chị Điệp xúc động nói.

Dịp Tết này, với Huy không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là mùa xuân của sự hồi sinh, của lòng biết ơn và hy vọng (Ảnh: Hương Hồng).

Hơn ai hết, chị Điệp hy vọng, câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những gia đình đang đối mặt với nghịch cảnh. "Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác, để ngày càng nhiều gia đình được đón một cái Tết trọn vẹn như mẹ con tôi", chị nhắn nhủ.

Dịp Tết này, đối với mẹ con chị Điệp, không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là mùa xuân của sự hồi sinh, của lòng biết ơn và hy vọng.