Điểm trường Dân trí ở vùng "chảo lửa" đã xong, sẵn sàng đón trẻ tựu trường

Sáng 11/8, cô Lê Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết công trình phòng học tại Điểm trường Mầm non Phú Lâm do báo Dân trí kết nối, kêu gọi tài trợ đã hoàn thành.

Theo cô Quyên, thời gian qua, đơn vị thi công đã vượt qua những khó khăn về địa hình và thời tiết nắng nóng cũng như nhiều ngày mưa rất lớn để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Phòng học cùng các hạng mục phụ trợ tại điểm trường Mầm non Phú Lâm, Trường Mầm non Phú Gia đã hoàn thành (Ảnh: Dương Nguyên).

"Công trình đã hoàn thành trước thềm khai giảng năm học mới 2024-2025 để sẵn sàng cho lễ khánh thành, bàn giao và đón trẻ mầm non tựu trường.

Phòng học mới ở điểm trường rộng rãi, khang trang, rất đẹp và kiên cố. Vậy là niềm mong ước của cô và trò ở địa phương chúng tôi đã hoàn thành hiện thực", cô Quyên vui mừng, nói.

Công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra sau lễ khởi công (Ảnh: Dương Nguyên).

Công trình Điểm trường Mầm non Phú Lâm (Trường Mầm non Phú Gia) vừa hoàn thành được khởi công từ ngày 16/4 có tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Trong đó, 400 triệu đồng do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tài trợ, hơn 100 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ.

Hàng chục năm qua, nhiều thế hệ học sinh mầm non của thôn Phú Lâm phải học chung tại lớp ghép trong căn phòng rộng hơn 30m2. Trải qua quá trình hàng chục năm sử dụng, phòng học này đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn.

Bên trong phòng học Điểm trường Mầm non Phú Lâm (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong khi đó, huyện Hương Khê được mệnh danh là vùng "chảo lửa, túi mưa", khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên hứng chịu thiên tai, lũ lụt.

Để giáo viên, học sinh có điểm trường kiên cố, an toàn phục vụ dạy và học, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã đồng hành cùng báo Dân trí và bạn đọc triển khai xây dựng điểm trường mới rộng rãi, khang trang hơn.