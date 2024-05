Hình ảnh mới công trình điểm trường Dân trí tại vùng "chảo lửa" miền Trung

Ngày 19/5, cô Lê Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết công trình phòng học tại Điểm trường Mầm non Phú Lâm do báo Dân trí kết nối tài trợ đã được nhà thầu thi công gần xong phần móng.

Theo cô Quyên, sau lễ khởi công vào ngày 16/4, nhà trường đã phối hợp với UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phú Gia hoàn thành các thủ tục cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công.

Đơn vị thi công tiến hành đào móng để thi công phòng học (Ảnh: Lê Quyên).

Điểm trường Mầm non Phú Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Gia nằm tại thôn biên giới Phú Lâm, xã Phú Gia - giáp biên giới Lào - cách điểm trường trung tâm 16km, cách trung tâm thị trấn huyện Hương Khê khoảng 25km.

Đường đến điểm trường hiểm trở, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm sạt lở. Thời tiết tại khu vực này thời gian qua ngoài những ngày nắng nóng, có nhiều ngày mưa rất lớn.

Điều đó ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu cũng như công việc xây dựng của đơn vị thi công.

Phần móng của công trình thi công gần hoàn thiện (Ảnh: Lê Quyên).

"Vượt qua những khó khăn, đến nay, nhà trường, nhà thầu, nhóm thợ đã triển khai thi công công trình phòng học gần xong phần móng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 để các cháu có nơi học mới an toàn, chất lượng", cô Quyên thông tin.

Công trình Điểm trường Mầm non Phú Lâm đang được triển khai với các hạng mục 1 phòng học, mái che và sân với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Trong đó, 400 triệu đồng do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tài trợ, hơn 100 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ.

Vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết, nhóm thợ đang triển khai thi công tích cực để công trình sớm hoàn thiện đúng tiến độ (Ảnh: Lê Quyên).

Hàng chục năm qua, nhiều thế hệ học sinh mầm non của thôn Phú Lâm phải học chung tại lớp ghép trong căn phòng rộng hơn 30m2. Trải qua quá trình hàng chục năm sử dụng, phòng học này đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, huyện Hương Khê được mệnh danh là vùng "chảo lửa, túi mưa", khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên hứng chịu thiên tai, lũ lụt.

Để giáo viên, học sinh có điểm trường kiên cố, an toàn để dạy và học, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã đồng hành cùng báo Dân trí và bạn đọc triển khai xây dựng điểm trường mới rộng rãi, khang trang hơn.