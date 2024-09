Hành động mỗi ngày của người cha khốn khổ khi con gái 7 tuổi bị ung thư

"Nhà này khổ lắm, người cha đi làm lốp xe để nuôi 3 con nhỏ, chẳng may bị tai nạn nổ lốp gãy tay. Vết gãy vừa lành, anh đi làm tôn rồi cũng xui rủi bị đứt gân chân. Thương tích vừa lành, anh đi chạy taxi được hơn 1 tháng thì con gái đổ bệnh ung thư máu", ông Nguyễn Văn Đại, Trưởng khu phố 10 nói với chúng tôi khi trên đường đến thăm nhà anh Võ Ngọc Chinh (37 tuổi).

Vợ chồng anh Chinh có 3 người con, lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Cả gia đình tá túc trong căn nhà cấp 4 giữa những ruộng mía ở khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Theo lời trưởng khu phố 10, vợ chồng anh Chinh không phải là dân bản địa, nên không có đất đai, vườn tược để trồng trọt, chăn nuôi. Cả 2 người đều không có công ăn việc làm ổn định, nuôi các con thơ bằng đôi tay chai sần, giọt mồ hôi mặn chát khi đi làm thuê chặt keo lá tràm, nhổ mì…

Dù cố gắng làm lụng chăm chỉ, nhưng tai họa cứ liên tục giáng xuống nhà anh Chinh, khiến gia đình mãi không khá lên được.

Con trai đầu của anh Chinh bị hạch ở đầu, con gái giữa bị viêm da lở loét, còn bản thân anh nhiều lần bị tai nạn lao động. Đặc biệt cách đây 2 tháng con gái út Võ Nguyễn Băng Vi (7 tuổi) đổ bệnh ung thư máu.

Cả gia đình thường xuyên đau ốm, nên ngày phát hiện con gái mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Chinh gom góp mãi mới được 2 triệu đồng, không đủ tiền xe vào TPHCM chữa trị cho con.

Nghe tin, các hội đoàn thể, làng xóm mỗi người một ít giúp vợ chồng anh Chinh được hơn 20 triệu đồng để đưa Vi vào TPHCM điều trị. Có tiền, 2 vợ chồng khăn gói đưa con vào bệnh viện ung bướu TPHCM chạy chữa, để 2 con lớn cho ông nội ở nhà trông nom giúp.

Anh Chinh cho biết, nhờ số tiền trên mà hơn 1 tháng qua, cháu bé 7 tuổi đã vào được một liệu trình hóa trị với 13 liều thuốc. Sau đợt vào thuốc, tóc của Vi rụng, thưa dần.

"Thấy các bạn cùng phòng đầu trọc lóc nên cháu rất sợ, cứ khóc mãi, van nài tôi đừng cạo đi mái tóc dài của cháu. Tôi sợ con buồn bỏ ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe nên mỗi ngày quét nhà vài ba lần để thu dọn tóc của cháu", anh Chinh chia sẻ.

Cũng theo người cha có con gái mắc ung thư, sau mỗi đợt vào thuốc Vi mệt nhoài, thân thể, khoang miệng lở loét, tiêu chảy. "Chứng kiến cảnh con bị bệnh tật hành hạ, tim tôi quặn thắt, ước có thể chịu đau thay cho con", anh Chinh xúc động nói.

Theo anh Chinh, bệnh của Vi đang ở giai đoạn 3, theo phác đồ ít nhất phải vào thuốc 4 đợt chính, mỗi đợt chi phí trên 20 triệu đồng và hơn 10 đợt phụ, sau đó mới uống thuốc duy trì theo dõi thêm. Tổng kinh phí để giữ lại mạng sống cho con gái 7 tuổi ít cũng 300 triệu đồng.

Kinh phí cao, bởi các thuốc dùng điều trị ung thư hầu như đều phải mua ngoài. Ngoài ra, cháu điều trị 1 ngày tại bệnh viện, 1 ngày ngoại trú nên gia đình anh Chinh còn tốn thêm 3 triệu đồng/tháng thuê phòng trọ; tiền ăn uống, đi lại giữa Phú Yên và TPHCM…

"Hàng trăm thứ tiền phải lo. Tôi sợ lắm! Sợ không đủ tiền để cứu đứa con gái mới lên 7", anh Chinh nghẹn giọng nói.

Định hướng về lâu dài, anh Chinh cho biết do bé vào thuốc đợt đầu cơ thể chưa kịp thích nghi dẫn đến nhiều tác dụng phụ, nên cả 2 vợ chồng phải túc trực chăm nom. Đợi thêm một thời gian nữa, bản thân anh sẽ chạy xe ôm, phụ hồ kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, xác nhận gia đình anh Võ Ngọc Chinh thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

Theo ông Thịnh, gia cảnh của anh Chinh rất khó khăn khi các con nhỏ và bản thân anh này thường xuyên bệnh tật, tai nạn lao động. Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, con út của anh Chinh phát hiện mắc ung thư máu.

"Qua nắm bắt, địa phương biết được gia đình này gặp khó khăn trăm bề. Thông qua báo Dân trí mong mạnh thường quân tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình anh Chinh có khoản kinh phí, cứu được cháu bé 7 tuổi", Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5331 xin gửi về:

1. Anh Võ Ngọc Chinh

Địa chỉ: khu phố 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0859.724.140

Số tài khoản: 4606205145570 - ngân hàng Agribank - Võ Ngọc Chinh

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5331)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269