Dập nát chân do cuốn vào máy gặt, người bố 3 con xin “cắt chân cho đỡ khổ” (Video: Hương Hồng).

Tai họa bất ngờ giáng xuống lao động chính, gia đình nghèo rơi vào khốn đốn

Trong phòng bệnh của khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Trịnh Đình Văn (SN 1981, trú tại xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa) nằm bất động.

Băng trắng quấn kín chân phải người đàn ông 44 tuổi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy hút dịch chạy đều đều cùng tiếng rên của người bệnh, khiến không khí trong căn phòng nhỏ trở nên nặng nề.

Chân phải cuốn vào máy gặt dập nát, anh Văn đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Không rời chồng nửa bước, chị Vũ Thị Hợp (SN 1987, vợ anh Văn) nắm chặt tay chồng, nước mắt rơi lã chã.

“Chồng em đã mổ 4 lần. Bác sĩ bảo anh ấy vẫn phải phẫu thuật và tiếp tục chữa trị tích cực. Từ lúc anh ấy nhập viện, gia đình em đã vay hơn 200 triệu đồng, sắp tới không biết trông ngóng vào đâu.

Thấy vợ vất vả quá, mấy lần anh ấy xin bác sĩ cắt chân đi cho đỡ khổ. Nhưng, bằng giá nào em cũng phải giữ lại chân cho chồng…”, chị Hợp nức nở.

Theo chị Hợp, ngày 20/9, anh Văn đi gặt thuê cho hàng xóm. Nghe tiếng kêu thất thanh, mọi người chạy tới thì thấy chân phải của anh Văn bị cuốn vào lưỡi gặt, máu loang đỏ cả vạt lúa…

Người đàn ông trụ cột gia đình tiếp tục phải làm phẫu thuật với chi phí lên tới cả trăm triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sĩ cho biết, anh Văn bị gãy hở phức tạp cẳng chân và mâm chày, khuyết phần mềm rộng, lộ xương, viêm nặng.

Người đàn ông trụ cột gia đình đã trải qua 4 lần phẫu thuật. Sắp tới, anh tiếp tục phải điều trị tích cực với ca phẫu thuật chuyển vạt da cơ che phủ khuyết hổng, chi phí dự kiến cả trăm triệu đồng.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Hợp vừa kể vừa khóc. Sinh sống ở vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, chị làm công nhân thời vụ, thù lao ít ỏi, bấp bênh. Ruộng đất ít nên những lúc nông nhàn, anh Văn cũng làm thuê đủ việc để trang trải cuộc sống.

Chồng nằm viện hơn 2 tháng, vay mượn hơn 200 triệu đồng, hiện người vợ đã lâm vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình vốn luôn trong cảnh “thiếu trước hụt sau”, nay chị Hợp lại phải nghỉ việc để túc trực chăm chồng trong bệnh viện. Không còn thu nhập, mọi chi tiêu, kể cả chi phí điều trị cho chồng, đều phải vay mượn.

Vợ chồng chị Hợp sinh được 3 con, nhưng cả 3 đều mang bệnh. Con gái lớn Trịnh Thị Hương (17 tuổi), mắc bệnh giun sán chó mèo. Do không được chữa trị đến nơi đến chốn nên cơ thể Hương gầy yếu, học lớp 11 nhưng chỉ nặng 35kg.

Con thứ 2 là Trịnh Thanh Tùng (SN 2011) và con út Trịnh Ngọc Bách (SN 2023), đều được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển. Cả 2 bé đang theo học lớp can thiệp nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc điều trị gián đoạn khiến bệnh không mấy thuyên giảm.

Mẹ chăm bố ở bệnh viện, 3 đứa trẻ mắc bệnh tự chăm sóc nhau tại quê nhà (Ảnh: CTV).

“Em phải ở bệnh viện chăm chồng, để các con bệnh tật ở nhà tự chăm nhau, lòng em lúc nào cũng như lửa đốt, nhưng không biết phải làm sao. Con gái lớn ngày nào cũng gọi điện hỏi: "Bao giờ bố về?"… Em chẳng biết trả lời con thế nào”, chị Hợp nghẹn giọng.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người bố 3 con tội nghiệp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ:

“Bệnh nhân Trịnh Đình Văn nhập viện trong tình trạng gãy hở phức tạp cẳng chân và mâm chày do tai nạn lao động. Dù đã phẫu thuật 4 lần, vùng tổn thương vẫn nhiễm trùng, lộ xương viêm, cần phẫu thuật tạo hình che phủ.

Quá trình điều trị kéo dài, chi phí cao, trong khi gia đình bệnh nhân rất khó khăn, vợ phải nghỉ việc để chăm chồng, 3 con nhỏ đều mang bệnh. Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhân có thể tiếp tục điều trị…”.

Chị Hợp bật khóc, khẩn cầu bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trong phòng bệnh, từng cơn đau vẫn liên tục hành hạ anh Văn. Thỉnh thoảng, anh lại đưa tay ra hiệu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Những lúc như vậy, người vợ tội nghiệp chỉ biết lấy khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vừa rịn trên trán chồng, trong khi nước mắt cũng nhòe trên gương mặt hốc hác của chị.

“Em biết anh ấy đau lắm, nhưng thương vợ nên không kêu than nhiều. Em muốn đưa chồng lành lặn trở về cho các con, nhưng em đã kiệt quệ rồi, chẳng biết vay mượn ở đâu được nữa…”, chị Hợp khóc nấc.